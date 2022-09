DEVONTE ส่ง 30 หนุ่มหล่อ MISTER INTERNATIONAL THAILAND 2022 เข้าคลาส ติวเข้ม ขนทัพ กูรูและทีมมาสเตอร์ เตรียมความพร้อม เฟ้นหา ผู้ชายสายสตรอง

DEVONTE PRESENTS MISTER INTERNATIONAL THAILAND 2022 หรือ MI Thailand 2022 ได้เปิดตัวหนุ่มหล่อผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้ายไปแล้ว งานนี้ คุณวันธนบดี จิตตานุเคราะห์ ประธานกรรมการบริหาร แบรนด์ DEVONTE MEN พรีเมียมสกินแคร์สำหรับผู้ชาย ภายใต้ บริษัท สรรสร้างสุข จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก จึงไม่พลาดจัด DEVONTE Class ในรอบเก็บตัวตั้งแต่ 14-16 กันยายน 65 ขนทัพกูรูจากหลากหลายวงการ ได้แก่ ครูลูกแก้ว-วริศรา บำรุงเวช ครูสอนการแสดง จาก The Drama Academy by ครูเงาะ, ดร.อั๋น-ภูวนาท คุนผลิน นักธุรกิจ เซเลบริตี้ พิธีกร ดีเจ เบอร์ต้นของเมืองไทย, โขม-ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์และซีรีส์มือดีของไทย, กุน-กิตติคุณ ตันสุหัส DEVONTE Brand Ambassador และ Top 6 Mister International 2016 และ สเปเชียลกูรู ถิน บ่าว Mister International 2019 มาติวเข้ม 30 หนุ่มหล่อ MIT เพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมชิงตำแหน่ง Mister International 2022 เวทีประกวดหนุ่มระดับแกรนด์สแลมของโลก ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 14 ณ ประเทศฟิลิปปินส์แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่า คุณเอ็น วันธนบดี บอสใหญ่ แห่ง DEVONTE MEN พรีเมียมสกินแคร์ เป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งที งานนี้จัดหนักส่ง เฟิร์ส-ภัทราพร หวัง, จีน่า-วิรายา ภัทรโชคชัย, นาตาลี-ณัฐลี ดูเชียง, มอส-พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง, แบงค์-อนุสิทธิ แสงนิ่มนวล และ ครูแบงค์-ภารัณ ปิติจิรากุล มารับหน้าที่ทีมมาสเตอร์เสริมความสตรองในทุกมิติ ทั้ง Strong Body, Strong Mind และ Strong Talentสำหรับ DEVONTE Class ในรอบเก็บตัวนั้นแบ่งออกเป็น 3 คลาส ได้แก่ "Be who you are, Be the best version of you" by ครูลูกแก้ว, "The Strong Men, The Real Gentlemen" by อั๋น ภูวนาท และ "To be the STAR" by พี่โขม และ กิจกรรม Challenge พิเศษทดสอบความสามารถ ทิ้งท้ายด้วยกิจกรรม The Best Devonte Influencer เฟ้นหาหนุ่มหล่อที่เข้าใจแบรนด์ และสามารถสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดี เพื่อรับเงินรางวัล 100,000 บาท ประกาศผลรอบไฟนอลแฟนๆ 30 หนุ่มหล่อ MISTER INTERNATIONAL THAILAND 2022 สามารถติดตามกิจกรรมเก็บตัว DEVONTE Class ได้ผ่านช่องทาง https://www.facebook.com/devonte296/ และร่วมชมรอบตัดสินในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ Sho