“คาสเซ็ทเทป” รุ่นต่อไป! พร้อมปรากฎการณ์ฟินสุด จุกๆ กับความสนุกยุคตลับเทป Cassette Festival 2

เรียกว่าเป็นการกรอกลับความทรงจำได้หายคิดถึงและคุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆ กับคอนเสิร์ตกระแสแรงที่เสิร์ฟความสนุกแบบจุกๆ ชนิดเต้นไม่หยุดกับเพลงยุค ’90 กันตลอด 4 ชม. เต็มที่ เอไทม์ โชว์บิส ขอกลับมาทวงคืนบัลลังก์นฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตเบอร์ต้นของเมืองไทยอีกครั้ง ด้วยเทศกาลคอนเสิร์ต “Cassette Festival 2” เมื่อวันวันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ห้างสยามพารากอน คอนเสิร์ตรวมเพลงยุคตลับเทป!! ของศิลปินขั้นเทพกว่า 20 ชีวิต ที่ขนทัพมาขึ้นเวทีครั้งนี้ อาทิ Pop Icon ตัวท็อปล้านตลับ เจ เจตริน / มอส ปฏิภาณ /ทาทา ยัง / อ้อม สุนิสา / นัท มีเรีย / ตำนาน Girl Group แด๊นซ์ไฟลุก 2002 ราตรี แคทรียา อิงลิช / ญาญ่าญิ๋ง / เบล-หว่าหวา ไชน่าดอลล์ , ไทรอัมพ์ คิงด้อม / สายเพลงป๊อปออนท็อปทุกปาร์ตี้ ไอซ์ ศรัณยู / ศิลปินหญิงฟินทุกเพลงรัก ลานนา คัมมินส์ / แอน ธิติมา / พั้นช์ วรกาญจน์ / พิเศษสุดกับการกลับมาของศิลปินที่คิดถึง นาวิน ต้าร์ และ นาตาลี มาสร้างความมันส์แดนซ์ยับกันไปแบบสาสมใจกับที่ห่างหายบรรยากาศความสุขแบบนี้กันไปนานเริ่มต้นก็จัดเต็มความจุกด้วยการให้คนดูทิ้งเก้าอี้แล้วลุกมาแดนซ์กันตั้งแต่เพลงแรกกับเซ็ทศิลปินตัวท็อป นับหนึ่งที่ มอส ขอเปิดเวทีด้วยเพลงแดนซ์จัดหนักอย่าง เหลวไหล สลัดสะบัด ด้วยรักและปลาทู เท่านั้นไม่พอเสิร์ฟเซอร์ไพร้ส์กันต่อด้วยการชวนลูกสาวสายแดนซ์อย่างน้องโสนและเพื่อนซี้อย่างน้องนาวา (ลูกสาว อ้อม พิยะดา) ออกมารับบทแดนซ์เซอร์ประกบสองข้างโชว์ท่าเต้นสุดเป๊ะในเพลงเชื่อเถอะครับ ที่เรียกเสียงกรี๊ดแบบตกแฟนคลับคุณพ่อไปได้เต็มๆ รับไม้ต่อ อ้อม สุนิสา งานนี้ก้าวขาขึ้นเวทีแบบฉีกคาแรคเตอร์ในลุคผมบ็อบยาวประบ่ากับรองเท้าส้นสุงสี่นิ้ว แล้วมาสลัดลุคปลดกระดุมเสื้อสวมผ้าใบชวนคนดูเต้นลืมโลก ในเพลงตัวปลอม , ถอยดีกว่า , มนัสจัง เล่นเอาคนดูกรี๊ดกันคอแตก ก่อนแดนซ์ลากยาวต่อกับทาทา-อาโบเดเบ เล่นเอาคนดูหอบกันเป็นแถบๆก่อนที่ มอส อ้อม ทาทา ศิษย์เก่าจาก Cassette Fest. ครั้งที่แล้วจะขอเป็นตัวแทนศิลปินออกมาคุยพูดต้อนรับทุกคนบนเวทีนี้ แล้วส่งต่อให้มอส-อ้อม คู่จิ้นสุดพีคจากยุค 90 หยิบเพลงมันคืออะไร+ถ้าเธอหลอกฉัน มามิกซ์ร้องคู่กันรื้อฟื้นความสกินชิปให้แฟนๆได้ฟินกันอีกครั้งก่อนจะพักเบรคกับเซ็ทศิลปินหญิงฟินทุกเพลงรักที่ขนเพลงฮิตหน้าเอของตัวเองมาให้แฟนๆ ร้องตามกันลั่นฮอลล์ เปิดเซ็ทนี้โดย ลานนา ที่หยิบเพลง สวัสดีเจ้า , ไว้ใจได้กา และจ้องตากับความเหงา มาแบบเสียงคงเส้นคงวา ต่อด้วย แอน ธิติมา ที่เปิดตัวด้วยเพลงจังหวะสนุก L-O-V-E ต่อด้วยเพลงซึ้ง เสียงของหัวใจ และเจ็บแบบซ้ำๆ จากนั้นถึงคิว พั้นช์ วรกาญจน์ อีกหนึ่งคนที่ห่างหายเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ออกมาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆที่คิดถึงด้วยลุดสุดเปรี้ยวโชว์เอวแบบสลัดคราบสาวห้าวไปเลยทีเดียวกับเพลง เราคงต้องเป็นแฟนกัน , ยิ่งกว่าเสียใจ และปิดท้ายด้วยเพลงคู่ซิกเนอเจอร์อย่าง ตาแดงๆ ที่ได้พี่ชายสุดที่รักอย่าง พลพล มาเป็นแขกรับเชิญร้องเพลงนี้ด้วยกันบนเวทีอีกครั้ง ก่อนส่งไม้ต่อให้ศิลปินที่ทุกคนคิดถึง อย่างนาวิน ต้าร์ ออกมาชวนคนดูออกเสต็ปแดนซ์ท่าเกาหูกับเพลงไม่ใช่ไม่ชอบ ต่อด้วยเพลงช้าติดหูอย่าง เพิ่งเข้าใจ และ น้ำน้อยแพ้ไฟ ให้คนร้องตามกันลั่นฮอลล์ จากนั้นถึงคิวสาวน้อยโอมมะลึกกึกกึยย์ อย่าง นาตาลี ที่วันนี้โตเป็นสาวเต็มตัวออกมาชวนคนดูเต้นลืมหนื่อยกันอีกสองเพลงรวด เรียกว่าแม้ทั้งคู่จะหายหน้าไปจากเวทีคอนเสิร์ตนานเกือบสิบปี แต่กาลเวลาทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆเพราะทั้งเสียงร้องและเสต็ปแดนซ์ยังเป๊ะปังไม่แพ้วันวานเลยทีเดียวถึงเวลาเข้าสู่โหมดแดนซ์นอนสต๊อปที่เวทีต้องลุกเป็นไฟเมื่อตำนาน Girl Group แด๊นซ์ไฟลุก ก้าวขาขึ้นมาเร่งจัวหวะให้คนดูต้องทิ้งเก้าอี้ลุกมาแดนซ์ไม่ยั้งกันอีกรอบ ไทรอัมพ์ส คิงดอม ชวนทุกคนหยิบผ้าช็ดหน้าออกมาโบกสะบัดกันแบบใกล้ชิดบนเวทีมินิสเตจกลางฮอลล์ ต่อด้วยเพลง ล่ำบึ้ก และ อย่าเข้าใจฉันผิด จากนั้นเสิร์ฟต่อความมันส์ไม่ยั้งต่อกับ 2002 ราตรี ที่ปีนี้ได้ฉลองครบรอบ 20 ปี เปิดด้วย เบล-หว่าหวา ไชน่าดอล กับเพลง หมวยนี่คะ ต่อด้วย แคท และ ญาญ่าญิ๋ง ที่ขอจับคู่แดนซ์แบทเทิลสุดเซ็กซี่เรียกบรรดาลูกสาวสายแดนซ์ในฮอลล์ให้ลุกมาเต้นด้วยการรวบตึงเพลง OK นะคะ และเจ็บนิดๆ ก่อนรวมตัวพาคนดูอัพเลเวลเพิ่มดีกรีแดนซ์ต่อแบบลืมหายใจกับเพลงเซ็ทใหญ่ จีนี่จ๋า , ผีเสื้อราตรี ,Hula Hula และมือ เอว ตัว และเธอ จัดหนัดจัดเต็มแดนซ์ๆยั่วๆ จนคนดูแทบจะหมดแรงเลยทีเดียว จบเช็ทนี้ขอสโลวดาวน์ให้หัวใจเต้นช้าลงสหน่อยกับสายป๊อปออนท็อปทุกปาร์ตี้อย่างไอซ์ ศรัณยู ที่ขนเพลงฮิต คนใจง่าย และ คนมันรัก ชวนทุกคนโยกตามกันแบบไม่พัก และต่อด้วยเจ้าหญิงอาร์แอนด์บี นัท มีเรีย ที่จัดเซ็ทเพลงปวดใจย่าง รักไม่ช่วยอะไร , ขอโทษที่กวนใจเธอ ของขวัญวันปวดใจ และปิดท้ายกับเพลง อย่าทำอย่าทำ ชวนทุกคนโยกตามกันอีกรอบถึงเวลามันส์เกินเรื่องกันต่อกับตัวพ่อตัวแม่ขาแดนซ์ ทาทา ที่ขนเพลงเซ็ทอินเตอร์มาชวนคนทั้งฮอลล์ทั้งแดนซ์ทั้งโยกจนเอวแทบหลุด อย่าง I Belive , Sexy Naughty Bitchy เรียกว่าแค่แดนซ์ไม่พอยังเดินลงไปชวนคนดูถ่ายรูปและชวนกันร้องเพลงซึ้งๆอย่าง ชั้นรักเธอ ไปด้วยกัน ก่อนส่งท้ายให้คุณแม่ได้เติมกำลังใจเมื่อน้องเรย์ลูกชายตัวน้อยที่โตพอจะออกมาชวนแฟนเพลงของคุณแม่ลุกขึ้นแดนซ์กันต่อกับเพลง Dhoom Dhoom แดนซ์ไฟลุกชนิดไม่หยุดหายใจกันเลยทีเดียว ปิดท้ายแดนซ์ยับกันจุกๆกับคิงออฟแดนซ์ เจ เจตริน ที่จัดเซ็ทเพลงเต้นให้ชุดใหญ่อย่าง ฝากเลี้ยง , ประมาณนี้หรือเปล่า , ร.ฟ.ร. ต่อด้วยเพลงช้าเพลงชาติของสายปาร์ตี้อย่างกองไว้ และ คาใจ และส่งท้ายใส่พลังจัดเต็มทีมแดนซ์ด้วยศิลปินทุกคนรวมตัวกันออกมาชวนทุกคนแดนซ์ต่อไม่หยุดกันอีกครั้งกับเพลง All I wanna do ส่งท้ายกันไปให้สุด แบบจุกๆ ความฟิน 4 ชั่วโมงเต็ม