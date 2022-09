เมดเล่ย์เพลง RS จัดเต็ม! บนเวทีแกรมมี่ ใน 4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” ครบทุกอารมณ์ที่สุดประทับใจ

จบลงอย่างสมบูรณ์แบบเต็มอิ่มสมการรอคอยมากว่า 3 ปี ที่ทาง CHANGE SHOWBIZ นำทีมโดย พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประเดิมคอนเสิร์ตแรกเพื่อคืนความสุขให้กับทุกคนของ 4 ศิลปินมากความสามารถ อ๊อฟ – ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ , ว่าน – ธนกฤต พานิชวิทย์ , ป๊อบ – ปองกูล สืบซึ้ง และ โอ๊ต – ปราโมทย์ ปาทาน สี่จตุรเทพสายฮาฝีปากแซ่บจนต้องร้องซี๊ดไม่แพ้ลีลาการร้องเพลง ครั้งนี้พวกเขาจัดเต็มคุณภาพความฮาแบบเมื่อยหน้าน้ำตาเล็ดกันไป 2 รอบ ในคอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน เสาร์ ที่ 17 และ วัน อาทิตย์ ที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบัตรครั้งนี้ มอบให้กับมูลนิธิ “บ้านชีวิตใหม่ใจสมาน” เพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้พิการ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน เรียกได้ว่าในคอนเสิร์ตนี้ได้ครบทุกอรรถรสทั้งสุข สนุก ได้บุญ ครบทุกมิติจริงๆเมื่อเริ่มสตาร์ทก็ระเบิดความมันส์ให้ขยับตัวกันด้วยเพลง ผงาดง้ำค้ำโลก พร้อมยิงกระสุนความฮานัดแรกกันตั้งแต่เปิดตัวแบบไม่ต้องรอให้แฟนๆตั้งตัวด้วยการหยิบเอากิมมิค ชื่อคอนเสิร์ตมาเม้าท์มอยให้รู้ๆไปเลยกว่าจะได้ชื่อนี้สตอรี่เป็นมายังไง!! เรียกเสียงฮาสนั่นฮอลล์ไปได้หนึ่งกรุบให้สมกับคอนเซ็ปต์ ‘ถึงโลกจะร้าย แต่เราก็ปากดี”แล้วสลับสวิตช์ปรับโหมดอารมณ์ให้หายใจกันทั่วท้องด้วยพาร์ตเพลงเพราะของตัวเองเริ่มจาก ป๊อบ กับเพลง Undo เพลงสามัญประจำตัวคนอกหัก ขยี้อารมณ์หม่นกันอย่างต่อเนื่องด้วยเพลง ยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จัก จาก หนุ่มว่าน พาดำดิ่งให้ถึงขั้วอารมณ์คนแซดไปกับ โอ๊ต ในเพลง ใจเกเร ปิดท้ายด้วยเพลงฮิตอย่าง โต๊ะริม ในเวอร์ชันของ อ๊อฟ ที่เจ้าตัวของนำเพลงนี้มาร้องเพราะเพลงใหม่ของตัวเองยังไม่คลอด ซึ่งก็ปล่อยพลังเสียงได้อย่างสมศักดิ์เจ้าพ่อเพลงช้ากันเลยทีเดียวละลายพฤติกรรมในพาร์ตโชว์เดี่ยวกันไปแล้ว ถึงเวลารวมพลังสร้างความประทับใจในเพลง ลงใจ และ นะหน้าทอง เป็นการส่งสัญญาณให้แฟนๆรอรับความฮาชุดใหญ่ต่อจากนี้ และก็ไม่ทำให้ผิดหวังกับพาร์ตตั้งวงลับฝีปากกันอีกครั้ง กับการอัพเดทชีวิตพร้อมแกะติดกระแสโซเชียลอย่างเจาะลึกในช่วงเวลาที่หายไปกว่า 3 ปี งานนี้แต่ละคนก็แย่งกันปล่อยของกันแบบไม่มีใครยอมใคร จนต้องขอแฮชแท็กเซฟขากรรไกรผู้เข้าผู้ชมในฮอลล์กันเลย พร้อมยังอัพเลเวลความสนุกขึ้นไปอีก…เมื่อ อ๊อฟ ลุกขึ้นมาสลัดร่างเป็นเจ้าตัวเล็กในเพลง เฮอร์ไมโอน้อง ด้าน โอ๊ต ไม่ยอมให้เพื่อนได้ซีนคนเดียว คว้าไมค์แจกความมุ้งมิ้งบ้างในเพลง เกินปุยมุ้ย ส่วน ป๊อบและว่าน ก็ไม่มีแผ่ว ขอเรียกคะแนนด้วย เอาปากกามาวง และ ขวานบิ่น เป็น4เจ้าต้าวขโมยรอยยิ้มผู้ชมกันไปเต็มๆและมาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอย กับซีนเปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ทำเอาฮอลล์สนั่นไปด้วยเสียงกรี๊ดต้อนรับ !! พีพี ที่มาในเพลง I'll Do It How You Like It ทำเอาใจแฟนๆละลายกันไปด้วยรอยยิ้มหวานๆ แล้วปรับโหมดกระชากอารมณ์มาขยับตัวไปพร้อมกันในเพลง ผ้าเช็ดหน้า ที่ อ๊อฟ ขอเป็นตัวแทนเหล่าสี่แยกออกมาต้อนรับ พีพี อย่างสุดมันส์ !!! ก่อน พีพี จะปิดซีนนี้ด้วยความประทับใจในเพลง หนึ่งในไม่กี่คนดีดนิ้วเรียกสติ !! เพราะนับจากนี้เป็นต้นไป ทุกคนจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กับสีสันที่ขาดไม่ได้ของคอนเสิร์ตนี้ ไฮไลต์ตัวจี๊ดที่มาในรูปแบบของเพลงแปลงเนื้อแสบๆคันๆ เรียกเสียงฮาและเสียงปรบมือจากคนดูได้สนั่นฮอลล์พีคขึ้นไปอี๊กกกก สำหรับแขกรับเชิญพิเศษคนที่สอง ศิลปินน้องใหม่ในวงการเพลง แต่อยู่มานานในวงการบันเทิง พีค ภัทรศยา ที่พกความพีคมาจัดเต็ม ยึดเวทีชั่วคราวขอท้าดวลคีย์กับ 4 เจ้าของคอนเสิร์ตที่ งานนี้ทำเอาทุกคนอึ้ง ทึ้ง กันเลยสิค่ะซีสสสส เพราะสาวพีคเขามาเขย่าลูกคอในจังหวะสามซ่าสุดเร้าใจกับเพลง โดเรมี พร้อมปล่อยหมัดเด็ดแร็ปเพลงแรกในชีวิตที่กำลังจะปล่อยออกมาเร็วๆโชว์ใส่เจ้าของเวทีให้ได้ตะลึงไปเลยทีเดียว ก่อนปิดท้ายโชว์พลังเสียงในเพลง ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ คู่กับป๊อบ ซีนนี้ความฟินเต็มร้อยไม่ติดไม่หักต่อด้วยอีกพาร์คสำคัญของเหล่าสี่แยกที่ตั้งใจทำเพื่อแฟนๆ ระเบิดเสียงกรี๊ดกันให้สุดเสียงเมื่อโคฟเป็น Mission 4 project โอ๊ต ขอทำหน้าที่รัวไม้กลอง ว่าน & ป๊อบ ขอโชว์ลีลาโซโล่กีตาร์และเบสอย่างพริ้ว !!! ด้าน อ๊อฟ พาร์คนี้ทำหน้าที่ฟรอนต์แมนอย่างสุดคูล !! แล้วทั้งสี่ยังสร้างความเซอร์ไพร์สพาแฟนเพลงนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศในยุค 90s เอาเพลงฟังลาดพร้าวมาร้องในคอนเสิร์ต 4 แยกด้วยขบวนเพลงสุดฮิตอย่าง only you จาก ป๊อบ ทำเอาลืมภาพเจ้าพ่อเพลงอกหักไปเลย สปอยฟิลแอบรักกันต่อในเพลง สมมติ จาก หนุ่มว่าน และแท็กทีม โอ๊ต มาช่วยเสริมทัพอารมณ์คนอกหักในเพลง ไม่อาจเปลี่ยนใจ ปิดท้ายด้วย อ๊อฟ ในเพลง อยากให้รู้ว่ารักเธอและในช่วงท้ายของคอนเสิร์ตเรียกว่าเป็นช่วงห้ามพลาด !!! กับ Copy Show โชว์ซิกเนเจอร์ที่งัดไม้เด็ด ฟาดไม้ตายออกมาโชว์ทุกปี และปีนี้เรียกได้ว่าท็อปฟอร์ม คนดูกรี๊ดกันฮอลล์แตกกับการแปลงร่างของ 4 หนุ่ม กลายเป็น 4 สาว 2002 ราตรี ส่งท้ายความสนุกด้วยเซ็ตเพลงสุดมันส์ ทั้ง จีนี่จ๋า และ Hula Hula ก่อนส่งทุกคนกลับบ้าน พร้อมความประทับใจครบรสในเพลง “ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น” เรียกได้ว่า คอนเสิร์ต “4 แยกปากหวาน ตอน I will survive #สู้ตายเราต้องรอด ครั้งนี้ ทำเอาแฟนๆทุกคนสำลักความสนุกและเสียงหัวเราะกลับบ้านกันไปอย่างถ้วนหน้าจริงๆ