“กำปั้น กวินพนธ์” ขึ้นแท่น CEOพร้อมทุ่มกว่า 10 ล้าน บุกตลาด Collagen เปิดตัว “KEY Cool Collagen”

เรียกว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองในชั่วโมงนี้เลยทีเดียว สำหรับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่รักสุขภาพ และอยากให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง เลยเกิดไอเดียที่อยากให้ทุกคนสุขภาพดี ทั้งภายในและภายนอก ทุ่มทุนกว่า10 ล้านบาท รุกตลาดอาหารเสริมเพื่อความงามและสุขภาพจัดเต็ม! แจ้งเกิดแบรนด์ใหม่คุณภาพระดับไฮเอนด์ ในราคาที่จับต้องได้ เปรียบเสมือนเป็นการเติมอาหารให้ผิวเพื่อทำให้เซลล์ผิวแข็งแรง เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญ ที่ช่วยให้ กำปั้น หล่อและผิวอ่อนเยาว์ กระจ่างใสตลอดเวลา!!!“กำปั้น กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง KEY Cool Collagen Peptides plus Amino-Gluta กล่าวว่า “จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นได้ทำให้เทรนตลาดโลกปัจจุบันนี้คือ ทุกคนมีความสนใจและหันมาใส่ใจดูแลเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น สำหรับ KEY Cool Collagen Peptides plus Amino-Gluta มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกๆ ขั้นตอนทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากขึ้นตอบทุกความต้องการของลูกค้า เราตั้งใจทำสินค้าให้มีคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งอุดมไปด้วย 3 ชนิดคลอลาเจน คอลลาเจนเปปไทด์, ไดเปปไทด์ และไตรเปปไทด์ ดูดซึมง่าย มีคอลลาเจนพรีเมี่ยมคุณภาพสูง ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยในญี่ปุ่น สกัดจากเกล็ดปลา Tilapia ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่าคอลลาเจนจากแหล่งอื่นถึง 1.5 เท่าทำให้บำรุงลึกถึงชั้นเซลล์ผิว เปรียบเสมือนเป็นการเติมอาหารให้ผิวเพื่อทำให้เซลล์ผิวแข็งแรง เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญ ตอนนี้เราเริ่มทำการตลาดในประเทศไทย พร้อมขยายการส่งออกไปยัง CLMV โดยได้จับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์ โน่ ภูหลวง ทองประเสริฐ ร่วมลงทุน โดยเบื้องต้นได้พบตัวแทนได้การตอบรับที่ดี และจุดแข็งอีกอย่างคือการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจผู้บริโภค ไม่ว่าจะในแง่ของช่องทางการจัดจำหน่าย และกลยุทธ์โดยได้ เทมเป้ วัชระ ทับสุวรรณ มานั่งแท่น CEO ฝ่ายวางกลยุทธ์ การใช้ดาต้า เทคโนโลยีและการทำมาร์เก็ตติ้งพร้อมด้วย สุรวดี ศิริโสภณ ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ และบริหารตัวแทน เจาะตลาดด้วย Product Strategy โดยใช้คุณประโยชน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มาเป็นตัวนำในการทำตลาดครั้งนี้”เติมคอลลาเจนพรีเมี่ยมให้ผิวสวย พร้อมประโยชน์เต็มๆซอง เสริมกลูตาไธโอน และวิตามินซี ที่ช่วยดีท็อกซ์ผิว และเสริมภูมิคุ้มกัน พร้อมสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอวัยผิว สดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ทานด้วยผลิตภัณฑ์ KEY Cool Collagen Peptides plus Amino-Gluta ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริม และสามารถติดตามโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ทาง https://www.facebook.com/keycoolcollagen หรือสอบถามข้อมูล KEY Cool Collagen ได้ที่ : m.me/goldenkeyintergroup