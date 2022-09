ทำความรู้จัก "ติ๊นา ศุภนาฎ" สาวหล่อหวานใจเซเลบดังภาคเหนือ หลังแฟนคลับ "อิงฟ้า" พาทัวร์ลง

ทั้งนี้หลังจากที่ชื่อเจ้าตัวถูกเปิดขึ้นมาจากเจ้าของเวทีมิสแกรนด์ "ณวัฒน์ อิสรไกรศีล" ในลักษณะทำนองว่าเป็นคนที่ชวนนางงามคนดังไปเที่ยวจนทำให้อีกฝ่ายเสียงานก็ได้มีแฟนคลับนางงามเข้าไปแสดงความเห็นในอินสตาแกรมของเจ้าตัวหลายคนในทำนองต่อว่าและให้หยุดการกระทำดังกล่าวได้แล้วโดยงานนี้ก็ได้มีแฟนคลับของนักแสดงสาวหล่อเข้ามาปกป้องทางด้านเจ้าตัวเช่นกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ทำไมจะมาวุ่นวาย ไร้สาระ ที่สำคัญจะมากล่าวโทษคนของตนฝ่ายเดียวคงไม่ได้ เพราะเรื่องนี้ตบมือข้างเดียวคงไม่ดัง กระทั่งกลายเป็นที่ถกเถียงไปมาสำหรับ "ติ๊นา ศุภนาฎ" นั้นเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงจากการถ่ายแบบ ก่อนจะได้เล่นบท "คิม" ในภาพยนตร์เรื่อง "Yes or No อยากรัก ก็รักเลย" และแสดงมิวสิกวีดิโอเพลง "ถ้าสักวันเธอจะกล้าพอ" ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว รวมถึงเป็นดีเจรายการวิทยุที่เมลโล่ เอฟเอ็ม ของอสมท. เอฟเอ็ม 97.5 ด้วยอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเจ้าตัวนั้นดูเหมือนจะมีหวานใจอยู่แล้วหรือไม่ หลังเป็นที่สังเกตว่าทั้งเธอและทางด้านของเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่อย่างนั้นต่างก็มีการโพสต์ภาพและข้อความหวานๆ คู่กันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ่อยครั้งนั่นเองภาพจากอินสตาแกรม tinasuppanad และ nara__sai