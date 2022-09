ใครลอกใคร? เอ็มวี “Shut Down” โดนกล่าวหาลอกเกิร์ลกรุ๊ปฮ่องกง

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมาสาวๆ BlackPink ได้ออกผลงานอัลบัมที่ 2 BORN PINK พร้อมเอ็มวีใหม่ Shut Down ซึ่งมิวสิควิดีโอทำยอดวิวเกือบ 50 ล้านวิวได้ภายใน 24 ชม. พร้อมกับคำชมที่มองว่าแนวเพลงของสาวๆ BlackPink ดูโตขึ้นอย่างไรก็ตามแม้จะมีเสียงชื่นชมก็มีเสียงวิจารณ์ตามมาเช่นกัน เมื่อมีการกล่าวหาว่า หลายๆฉากของ เอ็มวี Shut Down ดูคล้ายกับ OFF/ON ของ COLLAR ที่ปล่อยออกมาก่อน โดยมีการนำภาพมาเปรียบเทียบกันถึงความคล้ายทั้งการไปนั่งอยู่ในอ่างน้ำ, ฉากขับรถ, ท่าเต้นที่ชี้นิ้วลงพื้น และการสวมหมวกขนเฟอร์สไตล์เดียวกันชาวเน็ตหลายคนหลังได้ดูมิวสิควิดีโอทั้ง 2 ฝั่ง บางคนไม่เชื่อว่าเป็นความบังเอิญ พร้อมระบุว่าถ้ามิวสิควิดีโอ OFF/ON ของ COLLAR ออกมาทีหลัง ก็ต้องโดนกล่าวหาว่าไปลอก BlackPink มาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามชาวเน็ตได้ออกมาปกป้อง BlackPink ด้วยเช่นกันโดยระบุว่า มิวสิควิดีโอ Shit Down ได้นำหลายๆฉากจากมิวสิควิดีโอที่ผ่านมามาถ่ายทอดในเพลง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ COLLAR แต่อย่างใดนับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกในปีนี้ที่มิวสิควิดีโอของ BlackPink โดนกล่าวหาว่าลอกเลียนศิลปินอื่น เพราะเมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา มิวสิควิดีโอ Ready For Love ในรูปแบบเอไอของ BlackPink ก็โดนกล่าวหาว่าลอกคอนเซ็ปท์มาจาก aespa จนกลายเป็นที่ถกเถียงกันหนักเช่นกันนอกจากนั้นเพลง Pink Venom ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 19 ส.ค. เองก็โดนวิจารณ์ว่ามีเนื้อเพลงและทำนองที่ไปคล้ายกับ Pon de Replay ของ รีฮันนา, Kick in the Door ของ Notorious BIG และ P.I.M.P ของ 50 Centโดยทาง YG Entertainment ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเพลงของ BlackPink ก็เป็นเหมือนเพลงทั่วไป อาจจะมีการใช้คำที่เหมือนหรือคล้ายกันเช่นเดียวกับเพลงของศิลปินอื่น ไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่อย่างใด