“บาร์บี้ส์” อัลเทอร์เนทีฟร็อกในตำนาน คัมแบ็กในรอบ 6 ปี ส่งเพลงใหม่ “จากนี้…ต่อไป”

ทำเอาเซอร์ไพรส์กันทั้งวงการเพลงร็อก สำหรับวงอัลเทอร์เนทีฟร็อกยุค 90’s ในตำนานแห่งค่ายที่หวนคืนวงการกลับมารวมกันทำเพลงอีกครั้งวงบาร์บี้ส์มีสมาชิกประกอบด้วย ต้า – เผ่าพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ร้องนำ) , เจ – นวพัทธ์ จันทรากุล (เบส) , ขวัญ – ขวัญ ศรไชย (กลอง) , นัส – นัสพงศ์ จันทน์สุคนธ์ (กีตาร์) , อ๋อ – ทรงธรรม จรรสาโล (ซินทิไซเซอร์) และ ทิวลิป – วีรวัฒน์ สืบสิมมา (กีตาร์)ล่าสุดพวกเขาได้ส่งเพลงใหม่มาให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงหลังจากห่างหายไปนานร่วม 6 ปีเพลง “จากนี้…ต่อไป (The beginning of the end)” พูดถึงเรื่องราวของสิ่งที่มนุษย์เราเคยมี แต่วันหนึ่งสิ่งนั้นกลับหายไป หรือไม่มีอยู่ สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งของ สัตว์เลี้ยง ความสัมพันธ์ หรือของสำคัญต่าง ๆ ในชีวิต การสูญเสียสิ่งดังกล่าวอาจทำให้เจ็บปวดบ้าง เสียงใจบ้าง แต่สุดท้ายแล้วคนเราก็ยังต้องใช้ชีวิตต่อไปและเดินต่อไปข้างหน้าเพลงนี้บาร์บี้ส์ได้เล่าเรื่องและถ่ายทอดความหมายของเพลงเป็นปลายเปิด เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้คนฟังได้จินตนาการและทบทวนถึง “สิ่งที่หายไป” เพื่อ “ก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง”ขณะที่พาร์ทดนตรียังคงเน้นถึงความแข็งแรงและหนักแน่นของดนตรีเป็นอันดับแรกตามแบบฉบับของบาร์บี้ส์นับว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของวง เนื่องจากมีการปรับแก้มากถึง 20 เวอร์ชั่นจนออกมาเป็น “จากนี้…ต่อไป (The beginning of the end)” ในเวอร์ชั่นที่เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนจะประทับใจอย่างแน่นอน