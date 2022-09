DV8 เปิดตัวซีรีส์ “Work From Heart รักป่วนก๊วนออฟฟิศ”  ย้ำจุดยืนส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม ออนแอร์พร้อมกัน 3 ประเทศทาง WeTV

ผู้นำด้านสื่อเสียง ณ จุดขาย INSTORE RADIO MEDIA ที่มีเครือข่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อครอบคลุมกว่า 5,000 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสร้างสรรค์คอนเทนต์ ทั้ง Offline และ Online ตลอดจนอีเว้นท์ทุกรูปแบบ เปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ซีรีส์วาย แนวดรามา คอมเมดี้ ออนแอร์พร้อมกัน 3 ประเทศทั้ง ไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ ในวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านเป็นต้นไป ทาง WeTVประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซีรีส์เรื่อง Work From Heart รักป่วนก๊วนออฟฟิศ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง DV8 กับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ WeTV บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท 9หน้า โปรดักชั่น จำกัด, Plan B Media, แบรนด์เจ้าสัว, Vibie, VANNISA และ Show DC ซึ่งได้จัดงานเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ Show DC พระราม 9 โดยเนื้อหาของซีรีส์เน้นการส่งเสริมความเท่าเทียมและความรักที่ไม่จำกัดเพศ มีความครบรส ทั้งสนุก ฮา ดรามาในเรื่องเดียวกัน โดยได้ผู้จัดซีรีส์อย่าง คุณหทัยรัตน์ สุนทรอำไพ ผู้กำกับ คุณเผด็จ อ่อนละฮุง และนักแสดงนำ “คู่จิ้นสุดฮอต” เกมเพลย์-กาญจน์ปพน กับ โฟล์ค-จักริน, “คู่ลุ้นคู่ใหม่” แม็กซ์-อชิระ กับ หญิง-อาณดา และนักแสดงท่านอื่น ๆ อาทิ หยาด-หยาดพิรุณ, ปาร์ตี้-วัชรพล (ปาร์ตี้นักพากย์ฟีลกู้ด), นํ้ำมนต์-กฤตนัย, จั๊ก-สิโรดม (จั๊ก Season Five), ชีตาห์-ชนม์พิพัฒน์, ออฟ-ธิติพงษ์, อิ๊งค์กี้-ณิชชา และ เมย์-ภัสร์ฐิตา มาช่วยสร้างสีสัน และเดินเรื่องให้ซีรีส์มีความสมบูรณ์แบบ เข้มข้นและน่าติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนทำงาน พนักงานและคนรุ่นใหม่ ด้วยเนื้อเรื่องที่นอกจากจะสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) แล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงภาพการทำงานในองค์กรที่เป็นสถานที่รวมกันของกลุ่มคนหลากหลายวัย ก่อให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกดดันในการทำงาน ซึ่งในซีรีส์ได้มีการสอดแทรกแนวคิดและแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นการตอบโจทย์เรื่องการสร้างประโยชน์ให้สังคม ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมยั่งยืน”นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการเปิดตัวของที่ระลึก,สินค้าจากซีรี่ส์ของศิลปินในเรื่อง อาทิ E-photobook ที่ทุกคนสามารถติดตามและสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ Thai Ticket Major ตลอดจนยังมี Line Sticker: Work from Heart The Series ที่เปิดให้ Download ได้แล้วด้วยทั้งนี้ ในเชิงของธุรกิจ “ที่ผ่านมา DV8 มีธุรกิจสื่อเสียง INSTORE RADIO MEDIA เป็นแกนหลัก โดยมีกลุ่มลูกค้าคือแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ และได้เสริมความแข็งแกร่งในการเป็น Total Solution ให้กับลูกค้าด้วยบริการสร้างสรรค์คอนเทนต์ กิจกรรมแคมเปญทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ตลอดจนการบริหารคอนเทนต์ผ่านศิลปิน Influencer ตลอดจนการผลิตรายการและซีรีส์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด กระตุ้นยอดขาย และสร้างการเข้าถึงที่มากยิ่งขึ้นให้กับกลุ่มแบรนด์ลูกค้าโดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยมาผสมผสานในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้าน Entertainment ที่ครบวงจร ด้วยเป้าหมายในการทำให้กลุ่มคู่ค้าและลูกค้าของ DV8 ได้รับผลประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน” นายณัฐพล กล่าวเตรียมตัวรับมือกับความสนุกครบทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น ความรัก ความโรแมนติก ความดรามา และความฮาเต็มพิกัด ใน “Work From Heart รักป่วนก๊วนออฟฟิศ” ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรก 25 สิงหาคม ที่ผ่านมาทาง WeTV พร้อมกัน 3 ประเทศ ทั้ง ไทย เวียดนาม และสิงคโปร์ และรีรันทาง YouTube DV8 Thailandติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dv8thailand/ และ https://bit.ly/3AZtvuq ติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ที่Facebook: https://www.facebook.com/WorkFromHeartTheSeries Instagram: https://instagram.com/dv8_entertainment/ Twitter: https://twitter.com/workfromheartth YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=dv8