เทนเซ็นต์ คลาวด์ อัดฉีด SaaS เสริมแกร่งธุรกิจ FSI รับนิวนอร์มัล

เทนเซ็นต์ คลาวด์ มุ่งเสริมแกร่งธุรกิจการเงิน FSI ด้วยบริการ SaaS แบบพร้อมใช้งาน มั่นใจตอบโจทย์ในมุมใหม่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง แนะใช้บริการโซลูชันคลาวด์และ AI สร้างแผนขยายบริการ ยืดหยุ่น และปลอดภัย Scalability – Flexibility – Cybersecurityมร. ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่าการใช้ Digital banking ของคนไทยในปัจจุบันที่เติบโตขึ้นจากการพัฒนาของ FinTech ต่างๆ ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้ภาคการเงิน ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงิน ที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง ซึ่งแนวโน้มต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมการเงิน (FSI) ที่จะสูงขึ้นด้วยเช่นกัน“สำหรับกลุ่มธุรกิจ FSI ในประเทศไทยโดยเฉพาะธนาคารต่างๆ ได้ผ่านช่วงการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่มาแล้วก่อนหน้านี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แทบทุกธนาคารมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีกันมากขึ้น มีการจ้างบุคลากรด้านไอทีเพิ่มขึ้น รวมถึงการเร่งพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอบริการที่มอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในการก้าวสู่ยุคการเงินดิจิทัล หรือ Digital Finance ได้อย่างสมบูรณ์”เทนเซ็นต์ คลาวด์ชี้ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Digital banking ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคนไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการใช้ Digital banking สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด จากรายงานการสำรวจ Personal Financial Services 2021 ฉบับล่าสุดของ McKinsey[1] พบว่า คนไทยที่ใช้บริการ Digital banking อย่างน้อยเดือนละครั้ง มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 90 ในปี 2564 นอกจากนี้การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเทคโนโลยีทางการเงิน หรือ FinTech สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจบริการทางการเงินแบบดั้งเดิมจะต้องปรับตัวและพลิกโฉมตนเองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดพร้อมๆกับเพิ่มสามารถในการแข่งขันแม้ว่าธนาคารจะมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง แต่กลุ่มธุรกิจธนาคารยังคงต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับและพัฒนาการให้บริการที่รวดเร็วและทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้า ด้วยเหตุนี้ จึงควรคำนึงถึงการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้าด้วยระบบ Cloud และ AI ในรูปแบบ SaaS หรือ Solution as a Service ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ธนาคารปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการดำเนินงานได้คล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ มี 3 เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญก่อนเลือกใช้โซลูชัน Cloud รูปแบบ SaaS จากผู้ให้บริการรายต่างๆ มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การรองรับการขยายตัว (Scalability) ได้แก่ ความพร้อมในเรื่อง Network Bandwidth และโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องพร้อมรองรับการขยายตัวเพื่อรับมือกับการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก โดยที่ไม่ทำให้เกิดความล่าช้าหรือหยุดชะงักระหว่างการใช้งานยังมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าในปีต่อๆ ไปจะมีแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นการมีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ยืดหยุ่น จะช่วยให้การผสานแอปพลิเคชันใหม่ๆ เข้ากับเครือข่ายของธนาคารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Cybersecurity) เนื่องจากปัจจุบันการโจมตีทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและพบได้บ่อยยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ธนาคารควรจะต้องทำงานร่วมกับทีมไอทีและผู้ให้บริการคลาวด์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยทางไอทีของธนาคารอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดเท่าที่จะไปได้นอกจากนี้ ยังควรพิจารณานำแนวคิด 'Smart BFSI' ซึ่งเป็นแนวคิดที่เน้นการผสานเทคโนโลยี Cloud, AI, Blockchain และเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ มาปรับใช้ร่วมกัน ซึ่งโซลูชันเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตลอดจนการตอบโจทย์พฤติกรรม แนวโน้ม และความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาหรือแก้ไขสถานการณ์ไม่คาดคิดได้ทันท่วงทีมร. ชาง กล่าวสรุปว่าเทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ ภายใต้เทนเซ็นต์ ผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และยืดหยุ่น พร้อมให้การสนับสนุนธนาคารและกลุ่มธุรกิจ FSI ในการปรับตัว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงตอบรับกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมผ่าน การนำเสนอโซลูชัน Cloud พร้อมใช้รูปแบบ SaaS กว่า 300 รายการ รวมถึงบริการแพลตฟอร์ม Blockchain ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรม FSI เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้โดยละเอียดและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งเทนเซ็นต์ คลาวด์ มี Tencent Blockchain as a Service หรือ TBaaS เป็น แพลตฟอร์ม Blockchain ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของกลุ่ม FSI ในหลากหลายด้าน อาทิ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) การตั้งธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digital Bank) ไปจนถึงการตั้ง Private Cloud การทำ Big data analytic และ Chatbot เป็นต้น"จากการผสานความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึก เข้ากับความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานจากพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม 70 พื้นที่ใน 26 ภูมิภาคทั่วโลก และการมี Data Center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยถึง 2 แห่ง สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารและสถาบันการเงินของไทย ให้มีความพร้อมในการปรับตัวรับมือกับทุกสถานการณ์และยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างตรงจุด เตรียมพร้อมรับการเติบโตและก้าวสู่ยุค Digital Finance เต็มรูปแบบ”