“ชา อึนอู” ชวน อะโรฮ่าไทย ออกตั้งแคมป์ เนรมิตมวลความสุขให้หายคิดถึงใน CHA EUN-WOO STARRY CARAVAN IN BANGKOK

เป็น 3 ปีที่คุ้มค่าต่อการรอคอยและความคิดถึง สำหรับการกลับมาพบกันอีกครั้งของแฟนๆ ชาวไทย และศิลปินไอดอล-นักแสดง ผู้ทำให้สาวไทยใจละลายทั้งแผ่นดิน!แห่งวงกับงานแฟนมีตติ้งสุดอบอุ่นแห่งปีที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี โดยผู้จัดน้องใหม่ไฟแรงออกสตาร์ทความฟินแรกที่ถือเป็นของขวัญสุดพิเศษจาก “ชา อึนอู” ถึงอะโรฮ่าชาวไทย (AROHA : ชื่อแฟนคลับของวง ASTRO) กับงานแถลงข่าวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ห้อง Jupiter อาคาร Challenger เมืองทองธานี โดยมีแฟนคลับผู้โชคดี พร้อมเพรียงด้วยกองทัพสื่อมวลชน นับร้อยชีวิตที่มาร่วมทำข่าวในบรรยากาศสุดพิเศษนี้ โดย “ชา อึนอู” เปิดตัวต้อนรับด้วยคำทักทาย “สวัสดีครับ” พร้อมโชว์รอยยิ้มหวานๆ หนึ่งกรุบ และขออ้อนด้วยคำว่า “คิดถึงครับ” เป็นภาษาไทยด้วยน้ำเสียงนุ่มละมุนก่อนจะพูดคุยอัพเดทความคิดถึงของเขาที่มีต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอย่างเมนู “ปูผัดผงกะหรี่” หรือสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เขาอยากจะไปเยือนสุดๆ อย่าง ภูเก็ตและเชียงใหม่ พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่น ไม่ว่าที่สนามบินหรือในงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ ทำให้เขารู้สึกตื้นตันใจตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้กลับมาเยือนประเทศไทย และงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้เป็นงานที่เขาตั้งใจเตรียมมาเพื่อแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ หวังว่าแฟนๆ จะสนุกไปกับคาราวานความสุขจากเขาโปรยความคิดถึงมาขนาดนี้แล้ว ก็ถึงเวลาออกเดินทางไปสู่บรรยากาศแคมป์ปิ้งสุดพิเศษจาก “ชา อึนอู” เปิดตัวด้วย VCR ที่ฉายความหล่อต้อนรับชาวอะโรฮ่าที่มาอย่างแน่นฮอลล์ ก่อนใบหน้าที่หล่อราวเทพบุตรจะปรากฏขึ้นมาเนรมิตให้ฮอลล์ธันเดอร์โดม ระยิบระยับไปด้วยประกายแห่งความสุข จาก “ชา อึนอู” จากนั้นเสียงกรี๊ดของแฟนๆ ก็ดังขึ้น พร้อมกับเพลง First Love ที่ “ชา อึนอู” เลือกมาร้องเป็นเพลงเปิด สร้าง First Impression ให้แฟนๆ รู้สึกประทับใจตั้งใจแต่แรกพบสบตาหลังจากนั้นพ่อหนุ่มแสนดี ก็ทักทายแฟนๆ ทั่วทั้งฮอลล์ที่ต้อนรับเขาด้วยโรบง (ชื่อแท่งไฟประจำวง ASTRO) ไม่ว่าจะด้านซ้าย ด้านขวา ตรงกลาง และด้านหลัง เชิญชวนทุกคนมาใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขไปกับเขาตลอดเวลา 2 ชั่วโมงหลังจากนี้ เต็นท์พร้อม เก้าอี้พร้อม เตรียมชาอุ่นๆ ไว้จิบพร้อม “ชา อึนอู” ก็ถึงช่วงเวลาของแฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการ “ชา อึนอู” ต้อนรับแขกคนพิเศษ ด้วยบทสนทนาไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ อัพเดทชีวิตตามประสาคนคุ้นเคยกับชาวอะโรฮ่าหลังจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาของ Balance Game เกมถามไวตอบไวที่ “ชา อึนอู” ต้องเลือก! สิ่งที่เขาชื่นชอบมากที่สุด เป็นเกมที่ทำให้รู้จักกับ “ชา อึนอู” มากขึ้นอีกขั้น และตามมาด้วยช่วงเวลาที่ “ชา อึนอู” ได้แนะนำผลงานการแสดงของเขาให้แฟนๆ ได้รู้จักมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลงานซีรี่ส์ Top management, My id is Gangnam beauty, Rookie Historian Goo Hae Ryung และ True beauty แต่จะแนะนำผลงานเฉยๆ อาจจะไม่พิเศษถึงใจ “ชา อึนอู” เลยขอถอดตัวละครจากในจอ มาแสดงให้แฟนๆ ได้ชมกันสดๆ ตรงหน้า ในจอที่ว่าฟินแล้ว เจอเสียงจริง ตัวจริง และไดอะล็อคสุดเขินจาก “ชา อึนอู” ที่แสดงให้ดูต่อหน้าเข้าไป ชาวอะโรฮ่าถึงกับใจเต้นไม่เป็นจังหวะ แต่ก็ไม่ลืมที่จะรอติดตามซีรี่ส์เรื่อง Island ผลงานใหม่จากนักแสดงที่ชื่อ “ชา อึนอู”นอกจากการแสดงสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “ชา อึนอู” ยังมีความพิเศษมาฝากแฟนๆ อีกมากมาย ผ่านบทเพลงความหมายดีๆ ที่เขาตั้งใจส่งมอบถึงใจชาวอะโรฮ่า กับเพลง Don’t Cry, My Love และ เพลง Focus On Me ซึ่งเพลงนี้แฟนๆ ก็เตรียมโปรเจกต์สุดน่ารัก กับทะเลดาวหลากสีส่องแสงระยิบระยับคลอไปกับเสียงเพลงเพราะๆ จาก “ชา อึนอู”แฟนๆ สร้างความประทับใจไม่รู้จบ ขณะเดียวเดียวกันกิจกรรมบนเวทีก็ยังดำเนินไปไม่รู้เบื่อ กับเกมต่อมา Song & Dance Quiz ที่ “ชา อึนอู” ต้องทำภารกิจทดสอบความเป็นศิลปินไอดอล กับการทายชื่อเพลงจากรูปภาพ ซึ่งแน่นอนว่าคนเก่งของชาวอะโรฮ่า ก็ได้ตอบถูกทั้งหมด 6 เพลง แถมยังออกสเต็ปแดนซ์เล็กๆ ให้แฟนๆ ได้ดู บอกเลยว่าคิ้วท์สุดๆ และทิ้งท้ายช่วงนี้ของเขา ไปด้วยการเล่นเปียโนและร้องเพลง When You’re Gone สะกดใจแฟนๆ อีกครั้งยังไม่หายจากมนต์สะกดนี้ “ชา อึนอู” ก็ทำแฟนๆ กลับมาใจเต้นระรัวอีกครั้ง กับการปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีในเพลง Aloha และเขาไม่ได้มาตัวเปล่า แต่ยังพกดอกดุหลาบมาเต็มตะกร้าเพื่อมอบให้คนพิเศษของเขาเป็นของขวัญเซอร์ไพร์ส แต่เซอร์ไพร์สมาก็ต้องโดนแฟนๆ เซอร์ไพร์สกลับ กับคลิปวิดีโอสุดซึ้งที่ชาวอะโรฮ่าๆ ทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่พวกเขามีต่อ “ชา อึนอู” รวมถึงชูแผ่นป้ายไฟ LED ที่มีข้อความว่า TOGETHER และข้อความสุดซึ้งอย่าง 어제도 오늘도 내일도언제나 함께 걸어보자 สื่อความหมายว่า ไม่ว่าเมื่อไหร่พวกเขาก็จะเดินไปด้วยกันเสมองานนี้หนุ่ม “ชา อึนอู” ถึงกับออกปากชมว่า “น่ารัก” และขอบคุณแฟนๆ ชาวไทยเป็นประโยคชวนซึ้งไม่แพ้กันว่า...“ผมรู้สึกใจเต้นตึกตักทุกครั้งที่ได้รับของขวัญที่ดีแบบนี้กลับไป ขอบคุณที่ทำให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นอีกครั้ง จะเดินไปด้วยกันต่อไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับ อีก 5 ปี 15 ปี 30 ปี 50 ปี ใช่ไหมครับ ตอนนั้นผมคงอายุ 76 แล้ว แต่ถ้าทุกคนยังอยู่ข้างผม ผมก็จะอยู่ข้างๆ ทุกคนตลอดไปครับ”ซึ้งมาก็ซึ้งกลับ น่ารักทั้งศิลปินและแฟนคลับขนาดนี้ ไม่แปลกใจที่ใครๆ ก็รัก “ชา อึนอู” ซึ่งก่อนจะโบกมือลาแฟนๆ ชาวไทย และสัญญาจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้ง “ชา อึนอู” ขอส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยเพลง Love So Fine ทำเอามวลความสุขแผ่กระจายไปทั่วทั้งฮอลล์จนวินาทีสุดท้าย เป็นความทรงจำที่แสนสุขและแสนประทับใจของชาวอะโรฮ่าไปอีกนานแสนนาน