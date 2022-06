“PROXIE” จัดเต็มโปรเจ็กต์พิเศษอ้ายจัสวอนน่าเป็นแฟนยูได้บ่? เวอร์ชั่นแสบซน

ปังต่อไม่รอแล้วนะ ! หลังซิงเกิ้ลเดบิวต์ “Crazy Love (รักบ้าบอ)” ของ 6 หนุ่มวงบอยกรุ๊ป น้องใหม่ จากค่าย “bROTHERS Music (บราเธอร์ มิวสิก)” โดย “ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี” กระแสตอบรับแรงทะลุ 1 ล้านวิว ! ล่าสุดก็ไม่ปล่อยแฟน ๆ รอนาน ทำเซอร์ไพรส์เหล่า User (ยูสเซอร์ ชื่อแฟนคลับ) ต่อ ด้วยหยิบเพลงฮิตติดหูสไตล์อีสานสากลของนักร้องแถวหน้าเมืองไทยอย่าง สิงโต นำโชค มาใส่ลูกเล่นซน ๆ จังหวะชวนแดนซ์ บวกกับสีสันสนุก ๆ ในสไตล์ของ PROXIE นอกจากนี้ยังมีท่อนแรปที่เขียนขึ้นมาใหม่ แบบที่ใครได้ฟังแล้วต้องอมยิ้มตามแน่นอนPROXIE เผยว่า “ถ้าพูดถึงเพลง I Just wanna pen fan you dai bor? ของพี่สิงโต นำโชค พวกเราเชื่อว่า ไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่มีใครไม่เคยได้ยินอย่างแน่นอน เพราะเพลงนี้เป็นกระแสฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยทีเดียว รวมถึงพวกเรา PROXIE เองก็มีความชื่นชอบเพลงนี้มาก ๆ เพราะมีความสนุก ความขี้เล่น ซน ๆ เลยเลือกเพลงนี้มาเพื่อมา Cover ครับ ความพิเศษ ของเวอร์ชั่น PROXIE เรายังคงความสนุก ของเพลงนี้ไว้อยู่ครับ แต่มีการปรับTempo ให้เร็วมากขึ้น ขยับจังหวะ ให้ทุกคนได้ออกมาแดนซ์กัน มีการปรับคำให้เข้าปาก และเข้ากับสไตล์พวกเรามากขึ้น รวมถึงเพิ่มความพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการเพิ่มท่อนแรป ซึ่งพวกเราแต่งแรปเอง โดย shot gun (กัน)และ G boy (กร) นอกจากนี้ยังใส่ความแสบ ๆซน ๆ ขี้เล่นลงไปในท่าเต้นอีกด้วยครับ ต้องบอกว่าตอนถ่ายทำสนุกกันมาก ๆ สถานที่มีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะมาก การถ่ายทำวันนั้น มีอุปสรรคนิดหน่อย คือ ฝน ครับ ทำให้เราต้องถ่ายทำงานแข่งกับเวลา โชคดีครับที่ฝนตกมาแค่ครู่เดียว ทำให้ถ่ายทำต่อได้ ยังไงก็ขอฝากผลงานของเราทั้ง 6 คน ที่ตั้งใจทำมาก ๆ ฝากไปรับชม รับฟังและกดไลก์ กดแชร์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงาน จะได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาให้รับชมกันอีกนะครับ”แฟน ๆ ติดตามชม PROXIE The Cover Project เพลง I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR ? ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=yGZD30pTx7s Youtube Chanel : PROXIE และติดตามเบื้องหลัง -ความเคลื่อนไหวของทั้ง 6 หนุ่มวง PROXIE ได้ทุกช่องทาง Official ทั้ง Youtube Chanel : bROTHERS MUSIC Facebook: proxie.officialth , Instagram : proxie.officialth , Tiktok : proxie.officialth , Twitter : proxie_official หวังว่าทุกคนจะชอบ และสนุกไปกับพวกเรานะครับ