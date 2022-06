ทวิตเตอร์ปล่อยแคมเปญ #TweetYourMusic ฉลองวันดนตรีโลก ชวนคนรักเสียงเพลงมาร่วมสนุกกับเหล่าศิลปินดัง

เนื่องในวันดนตรีโลก 21 มิถุนายนนี้ ทวิตเตอร์ได้จัดแคมเปญ #TweetYourMusic อีกครั้งเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับนักดนตรีในท้องถิ่นและชมุชนดนตรีทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยชุมชนคนรักเสียงดนตรีทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รวมพลังสร้างบทสนทนาบนทวิตเตอร์กว่า 4.3 พันล้านทวีตระหว่างมิถุนายน 2564 - พฤษภาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 21%[1] ซึ่งทวีตส่วนใหญ่มาจากอินโดเซีย ฟิลิปปินส์ และไทยทวิตเตอร์คือสถานที่ที่ผู้คนจากชุมชนที่มีแพสชั่นหลากหลายมาร่วมสร้างบทสนทนากับผู้ที่มีความสนใจและความหลงใหลในเรื่องเดียวกัน รวมถึงเพื่อเข้ามาเช็คว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง #WhatsHappening ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลกและเนื่องในโอกาสอะไรก็ตาม ทวิตเตอร์เป็นสถานที่ที่ครีเอเตอร์และแฟนคลับที่มีความคิดความชอบคล้ายคลึงกันสามารถเข้ามาเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงการกีฬา วงการบันเทิง วัฒนธรรม ไปจนถึงเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบัน และแน่นอนว่าดนตรีเป็นหนึ่งในชุมชนที่ความคึกคักและมีสีสันมากที่สุดบนทวิตเตอร์สำหรับประเทศไทยมีทวีตเกี่ยวกับดนตรีกว่า 1.1 พันล้านทวีต[1] ซึ่งเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคนไทยชอบฟังเพลงที่ฮิตติดหู อาทิ เพลง ‘อ้ายจัสวอนน่าเป็นแฟนยูได้บ่?’ (โดยสิงโต นำโชค), เพลงทักครับ (โดยลิปตา feat GuyGeeGee) และเพลง ‘I’ll Do It How You Like It’ ของ PP Krit ส่วนเพลง #Kpop ก็เป็นแนวดนตรีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนทวิตเตอร์ประเทศไทยนอกจากนี้คนไทยยังแสดงความรักและความชื่นชอบที่มีต่อศิลปินไทยเป็นอย่างมาก โดยตอนที่แบมแบม (@BamBam1A) ออกโซโล่ซิงเกิ้ลเพลงแรก ‘Ribbon’ ชื่อของเขาก็ถูกทวีตถึงมากที่สุดในหมู่ศิลปินไทย และแฮชแท็ก #bambam เป็นแฮชแท็กที่มีการทวีตถึงมากที่สุดในช่วงเวลานั้นส่วนอันดับที่สองก็ไม่เกินความคาดหมาย ชื่อของ #lisa ถูกทวีตถึงมากที่สุดตามมาติดๆ เพราะเป็นช่วงที่ลิซ่าปล่อยโซโล่ซิงเกิ้ลและอัลบั้ม ‘LaLisa’ ซึ่งเป็นผลงานเพลงเดบิวต์ในฐานะของศิลปินเดี่ยว นอกจากนี้ MV เพลง ‘LaLisa’ ยังทำลายสถิติโลกที่Taylor Swift เคยทำไว้ด้วยการเป็น MV ของศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวสูงที่สุดภายในเวลา 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีแฮชแท็กที่เป็นชื่อของนักดนตรียอดนิยมของไทยอีกหลายคน เช่น #เป๊กผลิตโชค, #แพทริค และ #mewsuppasitและในปีที่ผ่านมาก็เป็นปีทองของแร็ปเปอร์ไทย มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล (@millimdk) ที่มีเพลงฮิตอย่าง ‘Not Yet!’ และเพลงที่ได้รับความนิยมจากการรีมิกซ์เพลง ‘The Weekend’ ทำให้ชื่อของเธอกลายเป็นหนึ่งในศิลปินไทยที่ถูกทวีตถึงมากที่สุดบนทวิตเตอร์ประเทศไทย และการแสดงของมิลลิในงาน Coachella ปีนี้ซึ่งเป็นงานเทศกาลดนตรีและศิลปะสุดยิ่งใหญ่งานหนึ่งในอเมริกาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนเมษายน มิลลิก็สามารถทำผลงานออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีทำให้กลายเป็นท็อค ออฟ เดอะ ทาวน์ บนทวิตเตอร์แบบเรียลไทม์ นอกจากนั้น ทวีตเกี่ยวกับดนตรีในช่วง 1 มิ.ย. 2564 -31 พ.ค. 2565 ที่มีการรีทวีตกันมาที่สุดบนทวิตเตอร์ประเทศไทยคือทวีตของ ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม (@ted6104) ที่พูดถึงการแสดงของมิลลิ @millimdk บนเวที Coachella ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงนายคาร์ล เชง หัวหน้าฝ่ายพันมิตรด้านความบันเทิงประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนของทวิตเตอร์ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันนี้ผู้คนโหยหาการเชื่อมต่อระหว่างกันมากกว่าที่เคยเป็นมา และทวิตเตอร์ก็เปรียบเหมือนสะพานที่ช่วยเชื่อมต่อช่องว่างในกลุ่มแฟนคลับและช่องว่างระหว่างศิลปินและแฟนคลับได้เป็นอย่างดี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการพูดถึงเรื่องดนตรีมากถึง 4.3 พันล้านทวีตและในประเทศไทยมีบทสนทนาทางดนตรีกว่า 1.1 พันล้านทวีต บนทวิตเตอร์ในช่วงปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าดนตรีเป็นพลังที่เชื่อมโยงให้ผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคมารวมตัวกันได้อย่างน่าทึ่ง”แคมเปญ #TweetYourMusic เป็นการเฉลิมฉลองให้กับนักดนตรีของแต่ละประเทศ เส้นทางการเป็นนักดนตรี และแฟนคลับที่คอยสนับสนุนศิลปินนักดนตรีคนโปรดของพวกเขา ตลอดสัปดาห์ของวันดนตรีโลก ทุกคนจะพบกับความสนุกและกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นแค่คนที่ชอบฟังเพลงทั่วไปหรือคนที่เป็นแฟนคลับผู้ทุ่มเทให้ศิลปิน ไม่ว่าใครก็สามารถเข้าร่วมการทำ Twitter Polls ของเหล่าศิลปินไทย และพร้อมพบกับ Twitter Spaces 2 เซสชั่นด้วยกันที่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #TweetYourMusic ในประเทศไทยดังนี้จัดโดย LOVEis (@LOVEiS_ent) พูดคุยอัปเดตผลงานต่างๆ กับศิลปินในค่าย ในวันอังคารที่ 21 มิ.ย. เวลา 19:00 น.จัดโดย ATLAS (@ATLASOfficialTH) จะเป็นการ meet and greet ออนไลน์สำหรับบรรดาแฟนๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. เวลา 21:00 น.สามารถติดตาม #TweetYourMusic เนื่องในวันดนตรีโลก แล้วลองเข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น และกดติดตามทวิตเตอร์ประเทศไทย @TwitterThailand เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาที่เกี่ยวกับดนตรีกันเถอะ