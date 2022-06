สุดอบอุ่น นักแสดงซีรีส์  "คืนนั้นกับนายดาวเหนือ" จัดรอบพิเศษ ใกล้ชิดแฟนคลับ พร้อมชมซีรีส์ Ep.2 ก่อนใคร ณ โรงภาพยนตร์ กัตนา ซีนีเพล็กซ์

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าวซีรีส์เรื่องด้วยบรรยากาศ ความน่ารักสดใสในธีมฮาวาย เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ กันตนา ซีนีเพล็กซ์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนี้ก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มจากเหล่าคณะผู้บริหาร นักแสดงและแฟนคลับที่มาร่วมงานกันอย่างล้นหลามโดยในงานวันนี้ผู้จัดและผู้กำกับอย่างบริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด ถึงกับดีใจที่ได้ร่วมงานกับทางแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำ iQIYI(อ้ายฉีอี้) ที่คว้าเอาซีรีส์ “Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ” ขึ้นบนแพลตฟอร์มเพื่อให้แฟน ๆ ได้ติดตามรับชมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหา iQIYI(อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย “คุณป๊อปปี้ ผ่านศึก ธงรบ” ก็ได้กล่าวถึงความร่วมมือและความเอ็กซ์คลูซีฟของคอนเทนท์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “คุณโอ๋ ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์” , “คุณฝน อัญชลี เลิศธนศุภกิจ” ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Guy Laroche ที่ร่วมนำเอาของที่ระลึกมาร่วมแจกให้สื่อมวลชน ทีมผู้บริหารและนักแสดง รวมถึงตัวแทนจากบริษัทพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ที่ต่างเข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ซึ่งความพิเศษภายในงานวันนี้ นอกจากที่จะได้พิธีกรอย่าง “เขต ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส” มาร่วมเป็นพิธีกรภายในงานแล้วทาง บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็ได้เปิดบ้าน “กันตนา ซีนีเพล็กซ์” ให้แฟนคลับและนักแสดงนำได้รับชมซีรีส์ “Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ” EP.2 แบบเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร และแฟน ๆ ที่อยากติดตามชมซีรีส์เรื่อง “Check Out คืนนั้นกับนายดาวเหนือ” สามารถรมชมได้ทาง อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 22:30 น. ในช่วงของ Y Moment พร้อมรับชมออนไลน์ย้อนหลังเวอร์ชัน UNCUT บนแอป iQIYI(อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ www.iQ.com เวลา 23:30 น.#Checkoutseries #คืนนั้นกับนายดาวเหนือ#9NaaProduction #iQIYI #อ้ายฉีอี้ #KANTANAGROUP