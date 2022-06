ฟังเพลง “ง่ายดาย” เวอร์ชั่น “บอย ตรัย ภูมิรัตน” ผลงานรีมาสเตอร์ในรอบ 25 ปี ที่แสนเรียบง่าย สุดอบอุ่นใจ

ปล่อยผลงานเพลงออกมาให้แฟนเพลงได้หายคิดถึงแล้ว สำหรับนักร้อง นักแต่งเพลง เจ้าของเสียงนุ่ม ๆ ที่ทำให้คนฟังรู้สึกอบอุ่นหัวใจได้เสมอครั้งนี้เป็นการชักชวนมาร่วมโปรเจคพิเศษโดย อารียา พรอพเพอร์ตี้ และได้โปรดิวเซอร์มือดีอย่างคือผลงานเพลงที่นำมารีมาสเตอร์ บนการตีความใหม่ ให้อบอุ่นเรียบง่ายยิ่งขึ้น ตามแบบฉบับตัวตนเจ้าของเสียงร้องและโปรดิวเซอร์ โดยเพลงนี้เป็นผลงานของ Street Funk Rollers ในปี 2540 ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักวิจารณ์และคนฟังเพลงนอกกระแสในยุคนั้น แต่ด้วยเนื้อหาของเพลงที่อยู่เหนือกาลสมัย บอกเล่าเรื่องราวของชีวิตและความสัมพันธ์ บนการเดินทางที่แสนยาวนาน มาสู่บทสรุปที่เรียบง่าย แต่กินใจผู้คน เพลงนี้จึงถูกนำมาร้องและเรียบเรียงดนตรีใหม่ ด้วยความรักและชื่นชอบในบทเพลงบอย ตรัย ภูมิรัตน เล่าถึงผลงานที่เขามีส่วนร่วมในครั้งนี้ ว่า “ผมเชื่อว่า เพลงง่ายดาย เป็นเพลงที่อยู่ในใจคนทำเพลงที่ผ่านช่วงเวลามาด้วยกัน 25 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เราได้เติบโต เรียนรู้ สร้างครอบครัว มีพื้นที่ที่อบอุ่น และมีความเรียบง่ายเป็นบทสรุปให้กับการเดินทางของชีวิต ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องราวที่อยู่ในเพลงมาโดยตลอด จนกระทั่งวันนี้เราได้เข้าใจมันจริง ๆ ว่าความสุขนั้นมันเรียบง่ายมาก แค่เราได้ตื่นเช้าขึ้นมาเห็นคนในครอบครัวก็มีความสุขแล้ว”เพลงง่ายดาย ภายใต้โปรเจคพิเศษ Nora by Areeya x บอย ตรัย เป็นส่วนผสมที่ลงตัวในภาคการร้อง ที่ได้ บอย ตรัย ภูมิรัตน มาถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่น ด้วยน้ำเสียงนุ่ม ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ เสริมการร้องด้วยเสียงคอรัสและอิมโพรไวซ์บางช่วง เพื่อทำให้เพลงมีไดนามิก น่าสนใจ และเป็นซิกเนเจอร์การร้องที่คนฟังรู้สึกประทับใจ ขณะที่ในภาคดนตรีซึ่งถูกเรียบเรียงใหม่ (Rearranged) โดย ตั้ม โมโนโทน ก็เน้นที่ความละเอียดอ่อนในการเลือกใช้เครื่องดนตรีและแนวทางดนตรี ที่ทำให้เรียบง่าย (Simplify) ผนวกกันเป็นเพลงที่ฟังง่าย แต่น่าสนใจและสร้างความรู้สึก Feel Goodสำหรับ Nora by Areeya x บอย ตรัย เป็นโปรเจคพิเศษที่ อารียา พรอพเพอร์ตี้ ใช้บทเพลงในการสื่อสาร ผ่านมิวสิควิดีโอ MV ที่ถ่ายทอดให้เราได้เห็นความรัก ความอบอุ่น ที่เกิดขึ้นภายในบ้านตั้งแต่วินาทีของการเริ่มต้น ‘ครอบครัว’ ไม่ว่าจะเป็น ความสุขกับการได้ฟังเสียงในท้อง ความสุขที่ได้เห็นหน้าลูก จนถึงความสุขกับการได้ใช้ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น โดยแบรนด์ Nora โครงการใหม่ สไตล์ Minimal Cozy ของ Areeya Property นี้ถูกเปิดตัวภายใต้แนวคิด Happiness is Simple โดยเลือกศิลปินตัวแทนแห่งคนในเจเนอเรชั่นที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกสำหรับครอบครัวมาร่วมงาน เพื่อถ่ายทอดตัวตน ของแบรนด์ Nora ออกมาอย่างลึกซึ้ง และตอกย้ำจุดยืนของอารียา พรอพเพอร์ตี้ ในฐานะ Lifestyle Property Developer ที่มองเห็นความสำคัญของสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้คน โดยไม่จำกัดแค่เรื่องที่อยู่อาศัย แต่หมายรวมทุกกิจกรรมของแบรนด์ อย่างโปรเจคในครั้งนี้ เป็นต้นชมมิวสิควิดีโอ เพลงง่ายดาย ได้ที่ https://bit.ly/3OqhdPR สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบ้านหลังแรกสำหรับครอบครัวในสไตล์ Minimal Cozy ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ติดตามรายละเอียดของโครงการได้ที่ https://www.areeya.co.th LINE @areeyahome หรือโทร. 1797