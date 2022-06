ค่ายห้องเล็กเปิดตัวศิลปินหญิงคนใหม่ “Wadfah” สาวน้อยสุดเท่มากความสามารถ

ต้อนรับศิลปิน Generation ใหม่กันอย่างต่อเนื่องสำหรับค่ายเพลงอินดี้ห้องเล็ก Smallroom ที่เริ่มปล่อยศิลปินใหม่ออกมาเจาะตลาด Inter ตั้งแต่ต้นปีให้ได้ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น Death of heather และ Daniel Rynล่าสุดค่ายห้องเล็กก็ไม่รอช้าที่จะผลิตศิลปินหญิงคนใหม่ล่าสุด “Wadfah” หรือ “วาดฟ้า ไชยทัพ” สาวน้อยมากความสามารถวัย 21 ปี จากรั้วสถาปัตย์ จุฬาฯ ที่ก่อนหน้านี้หลายคนคงรู้จักเธอผ่านผลงานการออกแบบปก EP ALBUM : Over The Sun – LANDOKMAI หรือผลงานการร่วมกำกับมิวสิควิดีโอต่าง ๆ เช่น MV Please Be True - LANDOKMAI ,MIKE BE – YOU และเริ่มสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีที่โดยปล่อยซิงเกิลแรก “if i die” ออกมาให้ได้ฟังกันเมื่อกลางปี 2021 ก่อนจะก้าวมาสู่การเป็นศิลปินภายใต้สังกัด Smallroom พร้อมซิงเกิลเปิดตัว “i hate this city” เพลงสากลแนว indy pop/alternative pop ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตท่ามกลางเมืองหลวงผ่านประสบการณ์จริง“i hate this city” พูดถึงการใช้ชีวิตท่ามกลางเมืองหลวงซึ่งเป็นแหล่งรวมความฝันของหลาย ๆ คน แต่การใช้ในเมืองนั้นกลับไม่ใช่เรื่องง่าย อาจต้องต้องเผชิญกับความรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยว จนหลายครั้งทำให้เราไม่อยากตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าในแต่ละวัน โดย wadfah ได้แต่งเพลงนี้โดยเรียบเรียงเรื่องราวจากไดอารี่ของตัวเองที่เขียนไว้ ด้วยประสบการณ์ที่เธอเป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ต้องเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพฯ ทำให้เห็นถึงความต่างแตกและความวุ่นวายที่เธอเองไม่เคยพบเจอ เพลงนี้จึงเป็นเหมือนตัวแทนของคนที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนกับการใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมขณะที่พาร์ทของมิวสิควิดีโอ wadfah ได้ใช้ศักยภาพผ่านการร่วมกำกับและถ่ายทอดเรื่องราว ที่ชวนให้ทุกคนได้รู้จักเธออย่างเป็นทางการ โดยนำเสนอผ่านเด็กสาวคนหนึ่งที่แบกกระเป๋าเข้ามายังกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ถึงการใช้ชีวิตท่ามกลางเมืองหลวง ที่แม้จะมีผู้คนมากมายหรือแสงสีทั้งเมืองแต่สุดท้ายแล้วการใช้ชีวิตในเมืองนั้นก็แฝงไปด้วยความเหงาและโดดเดี่ยวรวมไปถึงกิจวัตรที่แสนวุ่นวาย จึงไม่แปลกที่หลายครั้งคนเรามักจะรู้สึก “i hate this city”