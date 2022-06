“TYTAN” เดบิวต์ปังเกินต้าน! แจ้งเกิดกลางกรุง บอส “กึ้ง” ทุ่มจัด TYTAN DEBUT SHOWCASE รอบสองฟ้าเปิด 411 Music แฮปปี้

ในที่สุด!! ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ ค่ายเพลง “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (Four One One Music หรือ 411 Music) เปิดตัวสุดปังกลางสยามสแควร์กันไปเรียบร้อยกับงาน TYTAN DEBUT SHOWCASE ของศิลปินชายเดี่ยวคนแรกของค่าย อย่าง “TYTAN” (ไทแทน) หรือ “ไทแทน ทีปประสาน” งานนี้ “กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ” เล่นใหญ่ยิ่งกว่าเดิมจัดเต็มเนรมิตสยามแสควร์ให้ทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนให้เข้ากับเพลง “All Night” (feat. Loco) งานนี้ยังมีเซอร์ไพร์สสองเด้งด้วยการเปิดมิวสิกวีดีโอให้ชมครั้งแรกและภาพวีทีอาร์ของแร็ปเปอร์เกาหลี “Loco” (โลโค่) หรือ ควอนฮยอกอู ส่งตรงจากเกาหลีใต้มาเซย์ไฮแฟนชาวไทย ภายในงานเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ BLOCK I สยามแสควร์

หลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักฟ้าถล่มทำให้เวทีงานได้รับความเสียหายอย่างหนักจนกระทั้งไม่สามารถเริ่มงานได้ (8 มิถุนายน 2565) แต่บอสใหญ่ 411Musicก็ไม่ยอมแพ้ เดินหน้าเปิดตัวในงาน TYTAN DEBUT SHOWCASE อีกครั้งใน 2 วันถัดมาหลังจากเกิดเหตุ (10มิถุนายน 2565)ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “TYTAN” (ไทแทน) ในฐานะศิลปินชายเดี่ยวเบอร์แรกจากค่ายเพลง 411 Music งานนี้บอสกึ้งยังจัดหนักในเรื่องของโปรดักชั่นเวที-แสง-สี-เสียง ดีงามเหมือนเดิม โดยในงานเปิดโชว์ด้วย 3 สาว AR3NA พริม,เชอแตม,มินซอ ก่อนจะเปิดตัว “TYTAN” (ไทแทน) อย่างน่าประทับใจด้วยลุคมิวสิคเชี่ยนโซโล่กีต้าร์ด้วยสีหน้าและแววตาอันมีเสน่ห์เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆก้องสยามแสควร์เลยทีเดียว หลังจากอิ่มเอมโชว์ของไทแทนถึงเวลาทุกคนจะได้ชมมิวสิกวีดีโอพร้อมกันที่แรก พร้อมการปรากฎตัวของหนุ่ม Loco ที่มาเซย์ไฮในรูปแบบ VTR โดย Loco พูดถึงการทำงานร่วมกับไทแทนแถมยังอ้อนคิดถึงเมืองไทยมากอยากเจอแฟนๆ และจบด้วยโชว์เพอร์ฟอแมนของหนุ่มไทแทนที่ออกสเต็ปแดนซ์เรียกเสียงกรี๊ดให้กับสาวๆ สร้างเสียงฮือฮาและเซอร์ไพรส์เอาใจแฟนๆตั้งแต่เริ่มจนจบงานเลยทีเดียว“TYTAN” (ไทแทน) เผยความรู้สึกว่า “ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมนะครับ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้มาอยู่ในครอบครัว 411 Music ขอขอบคุณพี่กึ้งที่ให้โอกาสและมอบสิ่งดีๆ ทำให้กับผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้รู้จักทีมงานคุณภาพที่ประเทศเกาหลีใต้ ทีมงานทุกคนสอนและแนะนำเทคนิคต่างๆในเรื่องการทำเพลงเยอะมากครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวและฝากซิงเกิ้ล All Night (feat.Loco) ด้วยนะครับ”ร่วมสนับสนุนผลงานศิลปินชายเดี่ยว “TYTAN” (ไทแทน) หรือ “ไทแทน ทีปประสาน” จากค่ายเพลง “โฟร์วันวัน มิวสิก ด้วยการดาวน์โหลดเพลง “All Night” (feat. Loco)” ทาง Apple Music, JOOX, Spotify, YouTube Music, TIDAL, TrueID Music และกว่า 130 แพลตฟอร์มทั่วโลก ** กด SUBSCRIBE YouTube 411ent https://www.youtube.com/411ent พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจาก “โฟร์วันวัน มิวสิก” ได้ทางออฟฟิเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent และอินสตาแกรม IG @411ent https://instagram.com/411ent