เสวนาออนไลน์ “ถก Talk ความคิด พิชิต 3 ภัยร้ายโลกไซเบอร์”ตอน “Stop Cyberbullying” Case Study จากทั่วทุกมุมโลก

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์Case Study จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อรวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนนำกรณีศึกษาในหัวข้อ Cyberbullying มาอภิปรายเพื่อรวบรวมประเด็นในการรับมือกับปัญหา Cyberbullying จากการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมปัจจุบัน ผ่านเวทีเสวนาร่วมกับเครือข่ายของกองทุนพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งการเสวนาออนไลน์ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 5 ที่ได้กล่าวถึงหัวข้อ Cyberbullying วิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน รับมืออย่างไรเมื่อ Social Media มีอิทธิพลต่อคนในสังคมมากกว่าที่คิดสำหรับการเสวนาออนไลน์ในครั้งที่ 6 นี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้หยิบยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Case Study เรื่อง Cyberbullying กฎหมายเกี่ยวกับ Cyberbullying และ ทิศทางการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง Cyberbullying ร่วมกันโดยได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร คือ “ผศ.ดร. จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน” Visiting Researcher, EU and SEA Studies, Hankuk University of Foreign Study, Republic of Korea “ดร.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์”อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ “ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์” อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC)