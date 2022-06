"เนฟ แคมป์เบลล์" โบกมือลา “Scream(ุ6)” ลั่นไม่คุ้ม?

“น่าเสียดาย แต่ฉันจะไม่แสดงภาพยนตร์เรื่อง 'Scream' เรื่องต่อไปแล้ว” แคมป์เบลล์เผยกับวาไรตี้ดอทคอมทั้งที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเธอรับแสดงหนังเรื่องนี้ไปแล้วโดยนักแสดงที่โด่งดังจากบท "ซิดนีย์ เพรสคอตต์" ในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวระบุถึงเหตุผลหลักๆ ว่าเป็นเพราะเธอรู้สึกว่าข้อเสนอที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เธอได้ทำให้กับแฟรนไชส์เรื่องนี้มาโดยตลอดนั่นเอง“ในฐานะผู้หญิง ฉันต้องทำงานหนักมากในอาชีพการงานเพื่อสร้างคุณค่าของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่อง 'Scream' ฉันรู้สึกว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นไม่เท่ากับมูลค่าที่ฉันมอบให้กับแฟรนไชส์ เป็นการตัดสินใจที่ยากมากที่จะเดินหน้าต่อไป""ถึงแฟนๆ 'Scream' ทุกคน ฉันรักคุณ คุณให้การสนับสนุนฉันอย่างไม่น่าเชื่อเสมอมา ฉันรู้สึกขอบคุณคุณตลอดไปและสิ่งที่ได้รับจากแฟรนไชส์นี้ให้ฉันตลอด 25 ปีที่ผ่านมา”หลังได้รับความนิยมอยู่พักหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 80 หนังแนวไล่ล่า-ไล่ฆ่าชวนหลอนประสาทที่ถูกเรียกว่า Slasher ก็ดูจะซบเซาลงไปอย่างเห็นได้ชัดกระทั่งการมาของ Scream ในปี 1996 ผลงานของ "เวส คราเวน" เจ้าพ่อหนังแนวสยองขวัญ อาทิ The Hills Have Eyes (1972), A Nightmare on Elm Street (1984) ก็ทำให้หนังในแนวนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งอย่างไรก็ตามตลอดทั้ง 5 ภาคของ Scream แม้หนังจะได้รับความนิยม รวมถึงประสบความสำเร็จในเรื่องรายได้ แต่กระนั้นหนังก็ยังถูกมองว่าเป็นเพียงหนังสยองขวัญที่ไม่จำเป็นจะต้องมีต้นทุนอะไรที่สูงมากนักโดยก่อนหน้านี้ แคมป์เบลล์ และเพื่อนนักแสดง "เจมี ลี เคอร์ติส" เคยออกมาพูดถึงความเหมาะสมในเรื่องของค่าตัวของนักแสดงด้วยการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างอย่างตรงไปตรงมา โดยเคอร์ติสเองแม้จะแสดงนำในซีรีส์เรื่อง “ฮัลโลวีน” ที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ แต่เธอก็ยอมรับว่าเธอไม่ได้รายได้อะไรที่มากมายนักจากการแสดงภาพยนตร์สยองขวัญจริงๆขณะที่แคมป์เบลล์ก็ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันกับ “Scream 3” ในปี 2000 โดยระบุว่าแม้เธอจะมีการทำข้อตกลงที่เรียกกันว่า "แบกเอนด์" (BACKEND การทำสัญญาแบ่งรายได้ในภายหลังหากหนังทำกำไร) แต่เอาเข้าจริงๆ เธอก็แทบจะไม่ได้รับเงินในส่วนนั้นเลย"มีสัญญาของแบกเอนด์อยู่เสมอ...และแน่นอนว่า มันจมอยู่ในการประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย และเหตุผลทั้งหมดที่พวกเขากล่าวว่า 'โอ้ ไม่จริง หนังเราไม่ได้ทำจำนวนเงินที่เราอ้างว่าเราทำในสื่อทั้งหมด ดังนั้นเราจึงไม่...น่าเสียดายที่ไม่ต้องให้คุณ"ข่าวคราวการออกมาปฏิเสธที่จะเล่น Scream ภาค 6 ของ แคมป์เบลล์ ที่แสดงหนังแฟรนไชส์นี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 22 ปีกระทั่งได้รับฉายาว่าราชินีหนังหวีดแม้จะทำเอาแฟนหนังรู้สึกแปลกใจและเสียดาย แต่กระนั้นส่วนใหญ่ต่างก็เข้าใจและเห็นด้วยโดยบางคนก็มองว่าด้วยวัย 48 ปีของเธอ การจะให้ตัวละครอย่าง "ซิดนีย์เพรสคอตต์" ยังต้องมาเผชิญอะไรแบบนี้อีกก็ดูจะเป็นการทรมานเจ้าตัวเกินไปมั้ย?ปัจจุบัน "เนฟ แคมป์เบลล์" กำลังมีผลงานเรื่อง The Lincoln Lawyer ที่ฉายผ่านทางช่องเน็ตฟลิกซ์ ซึ่งในขณะที่อนาคตของเธอกับ Scream ภาค 6 จะยังไม่รู้ว่าจะลงเอยอย่างไร รวมถึงหนังเองจะยังไม่ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ แต่ค่าย Paramount Pictures ก็กำหนดวันเข้าฉายมาแล้วนั่นคือ 31 มีนาคม 2023สำหรับจุดที่ทำให้ทั้ง Paramount Pictures และ Spyglass Media คิดจะทำภาคที่ 6 ขึ้นมาก็เพราะความสำเร็จจาก “Scream” ภาคล่าสุดที่เพิ่งเข้าฉายในช่วงต้นปี 2022 (หนังรูบูตจากงานต้นฉบับภาคแรกจึงใช้ชื่อว่า Scream โดยไม่มีตัวเลข 5 ต่อท้ายเหมือนกับ Scream 2, Scream 3, และ Scream 4) ที่ทำรายได้รวม 140 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกจากต้นทุนเพียง 25 ล้านเหรียญนั่นเองในส่วนของนักแสดงนั้น นอกจากจะได้นักแสดงจาก Scream 4 อาทิ "คอร์ตนีย์ ค็อกซ์" (Courteney Cox), "เฮย์เดน แพนิตเทียร์" (Hayden Panettiere), "เดวิด อาร์เควตต์" (David Arquette) และ "มาร์เลย์ เชลตัน" (Marley Shelton) กลับมาพร้อมหน้าแล้ว...หนังยังจับกลุ่มวัยรุ่นด้วยการดึงนักแสดง อย่าง เมลิสสา บาร์เรรา ดาราจาก “In the Heights”, เจนนา ออร์เตกา (“Jane the Virgin”), ดีแลน มินเนตต์ (“13 Reasons Why”) และแจ็ค เควด (“The Boys”) มาร่วมงานด้วยScream 6 (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) จะกำกับโดย Matt Bettinelli-Olpin และ Tyler Gillett จากภาคที่ 5 รับหน้าที่อีกครั้ง โดยคาดว่าจะเริ่มถ่ายทำในช่วงซัมเมอร์นี้