"โจอี้ เชิญยิ้ม" โพสต์หวานอวยพรวันเกิดแฟนสาวคนสวย

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเนื่องในวันเกิดของอีกฝ่ายทางด้านของตลกชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ภาพคู่ร่วมกับแฟนสาวสวยคนไทยพร้อมข้อความอวยพรระบุว่า...Happy Birthday My Love My Everything May Allah Forgive Us Our Sin's And Grant Us Success. H. B. D. (สุขสันต์วันเกิดที่รักที่เป็นทุกสิ่งของฉัน ขออัลลอฮ์ทรงอภัยบาปของเราและประทานความสำเร็จแก่เรา แฮปปี้. เบิร์ด. เดย์.)ขณะที่ภรรยาของเจ้าตัวก็ได้เข้ามาแสดงความเห็นว่า...Love you teerak (รักคุณที่รัก)ภาพจากอินสตาแกรม joey_chernyim