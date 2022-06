“เป๊กซ์ วง ZEAL” แจ้งติดเชื้อโควิดรอบ 2 รักษาตัวที่บ้าน ขอโทษต้องเลื่อนงาน

เรียกว่ายังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง สำหรับเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบางคนที่ติดแล้ว ก็อาจกลับมาติดอีกครั้งได้ ล่าสุดศิลปินชื่อดังหรือได้ออกมาโพสต์ภาพจากต้นสังกัดที่ออกจดหมายแจ้งว่าตนเองได้ติดเชื้อดังกล่าว ด้วยข้อความว่า“เนื่องจากศิลปิน “เป๊กซ์ วง ZEAL (ซีล)” หรือ “เป๊กซ์-ปราชญ์ พงษ์ไชย” ศิลปินในสังกัด Me Records ได้มีการตรวจหาเชื้อ Covid-19 (ATK)ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผลออกมาว่า ‘พบเชื้อ’ตอนนี้ทางศิลปินได้ทำการกักตัว และรักษาแบบ Home Isolationเบื้องต้นทางศิลปิน “เป๊กซ์ วง ZEAL (ซีล)” ได้แจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงให้ทราบแล้วทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ทางค่าย Me Records จะติดตามเฝ้าระวังศิลปินอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายนี้อยากฝากให้ทุกคนดูแลสุขของตนเอง และร่วมกันเฝ้าระวังด้วยนะครับขอแสดงความนับถือ ME RECORDS”พร้อมกันนี้ “เป๊กซ์” ก็ได้โพสต์ย้ำด้วยแคปชั่นว่า