“ซงฮเยคโย” โดนลือสนั่นซุ่มออกเดต หลังนักแสดงหนุ่มส่งกำลังใจให้ถึงกองถ่าย

ตามรายงานระบุว่าได้ส่งรถกาแฟที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามไปให้พร้อมกับข้อความที่ระบุว่านางเอกสาวได้โพสต์ภาพรถกาแฟพร้อมข้อความว่าพร้อมอิโมจิหน้ายิ้มซึ่งข่าวลือของทั้งคู่เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนที่ ซงฮเยคโย ไปร่วมชมมิวสิคัลของ คิมจูฮอน ซึ่งนับได้ว่าทั้งคู่ค่อนข้างสนิทสนมกันพอสมควรอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เธอกลับมาโสดอีกครั้ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เจ้าตัวมีข่าวกับหนุ่มๆ เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวลือว่าเธอออกเดตกับ จางกียง พระเอกของเธอจากเรื่อง Now, We Are Breaking Up ส่วนก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นข่าวกับ พัคโบกอม ที่ร่วมงานกันใน Encounter พร้อมข่าวลือที่ว่า เขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์นางเอกสาวกับอดีตสามี ซงจุงกิ จบลง แม้ว่าทางต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มจะออกมาปฏิเสธและเดินหน้าฟ้องร้องคนกุข่าวแล้วก็ตาม