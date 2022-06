“พีพี กฤษฏ์” พร้อมเสิร์ฟความปังแจกความสดใส หลังขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของอาณาจักร “ดิไอคอน กรุ๊ป”

นับเป็นปีทองที่เป็นขาขึ้นของจริง ๆ หลังจากรับปริญญาแล้วงานก็ปังไม่หยุด รับทรัพย์รัว ๆ เปิดตัวเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ดังมากมาย ล่าสุด ด้วยดวงตาที่สดใสแฝงไปด้วยเสน่ห์เหลือล้นก็ไปเข้าตาบอส “พอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล “และหนุ่ม “กันต์ กันตถาวร” แห่งอาณาจักรดิไอคอน กรุ๊ป จึงคว้าตัว พีพี มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาสุดยอดนวัตกรรมตัวใหม่ล่าสุดที่คิดค้นร่วมกับ สวทช. พร้อมเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในงาน "The iCon Phenomenon" วันอังคารที่ 7 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น. ณ ลานหน้า Central Worldงานนี้พี่ ๆ สื่อมวลชนและเหล่าแฟนคลับเตรียมตัวขนกองทัพไปกระทบไหล่พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ BOOM iZ กันได้เลย โดยงานนี้นอกจาก พีพี จะมาเสิร์ฟความปังแจกความสดใสให้กับทุกคนด้วยซิงเกิ้ลดัง I’ll do it how you like it แล้ว ยังได้ร่วมพูดคุยกับ บอสพอล และ หนุ่มกันต์ ถึงที่มาที่ไปในการคว้าตัว พีพี ขึ้นแท่นเป็นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดของ BOOM iZ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตศิลปิน “ลิปตา” งานนี้ห้ามพลาด!