มิว-ศุภศิษฏ์ เผยเคล็ดลับความดูดี พร้อมชวนเหล่า FC มาแชะ แชร์ เช็คอิน ชมงาน The Beauty of Self Xpression

ศิลปินหนุ่มสุดฮอตขวัญใจแฟนๆ ทั้งชาวไทยและชาวจีน มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ จะมาเผยเคล็ดลับความดูดี พร้อมชวนเหล่า FC มาแชะ แชร์ เช็คอิน ชมงาน The Beauty of Self Xpression สัมผัสงาน Art Installation แสง สี และอิสระแห่งความงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน เวลา 17.30 น. ชั้น G ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์โดยงาน The Beauty of Self Xpression จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-21.00 น. ชั้น G ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ ผ่านฝีมือการตีโจทย์ “อิสระแห่งความงาม” ของ 27 JUNE Studio ที่จัดแสดงแสง สี และนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อให้ผู้เข้าชมได้มีประสบการณ์ร่วม โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ• X2 confidence in the new generation beauty นำเสนอศิลปะการจัดวาง หรือ Art Installation การสร้างใบหน้าของผู้ชมออกมาจาก Artificial Intelligence เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เราทุกคนมีความแตกต่างกันทั้งหน้าตา สีผิว รูปร่าง แต่เป็นความแตกต่างที่มีเอกลักษณ์และความสวยงามในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมการเติมเต็มความมั่นใจ X2 ด้วยการครีเอตความงามในแบบของคุณ• Be the neXt version of yourself อิสระแห่งการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเอง เพื่อสะท้อนตัวตนในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมซึ่งยังคงเอกลักษณ์ไว้ ผ่าน Interactive Art Installation ที่ให้ผู้ชมนิทรรศการร่วมสนุกผ่านการสแกน QR Code ถ่ายรูปที่แสดงออกความเป็นตัวคุณ และอัปโหลดรูปของคุณไปปรากฎในนิทรรศการ ปลดปล่อย Attitude กล้าเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นในแบบของคุณ• Xpress your emotions เปิดโอกาสให้ทุกคนมาปลดปล่อยทุกอารมณ์ สนุกกับทุกการแสดงออกอย่างเต็มที่กับทุกฟีลลิ่ง ผ่านผลงาน Multi-sensory Video Booth ที่คุณสามารถแสดงสีหน้าได้ตาม emoji ต่างๆ ที่ขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ ประสบการณ์ทั้งหมดจะถูกบันทึกในรูปแบบของวิดีโอพร้อมให้คุณแชร์ลง social media เพื่อแสดงตัวตนที่ทรงพลังและความงามเฉพาะในแบบของคุณ