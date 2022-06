จำแทบไม่ได้ "หมอดารินทร์" แปลงโฉมหน้าใหม่ให้ "เมย์ ภัทรวรินทร์" สวยใสสไตล์เกาหลีชิคๆ

เปิดใบหน้ามาแทบจำไม่ได้ ไม่หลงเหลือเค้าหน้าเดิมตามวัยย่าง​ 45​ ปีเลยเชียว กับดาราสาวตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยแปลงโฉมใบหน้าใหม่กลายเป็นสาวละอ่อนเกาหลีชิคๆ สวยโฉบเฉี่ยวจนหนุ่มๆอยากจะเหนี่ยวมาหอมแก้มสักฟ้อด บอกเลยว่าสวยครั้งนี้ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีเพราะได้หมอดีอย่างแพทย์ศัลยกรรมระดับต้นๆของเมืองไทยอย่างทองหล่อ เป็นผู้ลงมือผ่าตัดให้ทั้งตัว ด้านดาราสาวเปิดเผยว่า“มันเป็นความรู้สึกดีใจมาก และพอใจมากที่ได้ใบหน้าใหม่ สวยขึ้น เด็กขึ้น ต้องขอบคุณคุณหมอดารินทร์ ม่วงไทย แห่ง the sib clinic (เดอะซิบคลีนิค)มากๆ ที่เนรมิตได้ขนาดนี้ด้วยนวัตกรรมFACE FIXED LIFT,NECK FIXED LIFT, ENDOTINE HYBRID ไม่ต้องบินไปทุบหน้าที่ไหนเลย เมืองไทยนี่แหละหมอเก่งๆ​ เยอะๆ​ มากถามว่าตัดสินใจนานไหม บอกเลยไม่นาน เพราะด้วยความที่เราทำงานในวงการบันเทิง เรายังต้องใช้ใบหน้าทำมาหากิน เพราะฉะนั้น เราก็ต้องอย่าหยุดสวย โลกมันเปลี่ยนไปมาก สมัยนี้ดาราคู่กับศัลยกรรมเป็นเรื่องธรรมดา”สวยขึ้นเด็กขึ้น การรับงานจะเลือกรับบทที่เด็กลงไหม?“ไม่จำเป็นนะ มาตรฐานการรับงานเรายังเหมือนเดิม เมย์ก็ยังเป็นเมย์เหมือนเดิม หากบทบาทมันน่าสนใจ สนุก คนดูสนุก เมย์ก็ยินดีค่ะ”มีคนทักเยอะไหมว่าหน้าเปลี่ยนไป?“ทักเยอะมาก ว่าไปทำอะไรมา ทำไมเด็กจัง สวยขึ้น อะไรทำนองนี้ ซึ่งก็จะบอกไปว่าไปทำอะไรมาบ้าง ก็แล้วแต่ว่าใครจะไปทำตามเรา”กลายเป็นเจ้าแม่ศัลยกรรม?“แล้วแค่ใครจะมองนะ เมย์ว่าตัวเองยังทำน้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นๆ ดารานักแสดงกับการทำศัลยกรรมสมัยนี้เป็นเรื่องปรกติไปแล้ว ไม่เหมือนสมัยก่อนทำศัลยกรรมก็ต้องแอบทำ สมัยนี้ไม่ต้องแอบ ทำก็บอกว่าทำ อีกอย่างนวัตกรรมความงามบ้านเราเก่งมาก เจริญขึ้นมาก ทุกคนแทบจะทำศัลยกรรมกันหมด มันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร” เมย์ ภัทวรินทร์กล่าว https://www.youtube.com/watch?v=aaWu4eNz8fo ช่องทางติดต่อ thesibyoutube : https://www.youtube.com/watch?v=aaWu4eNz8fo Website : http://www.thesibclinic.com Line Official : @ThesibclinicFacebook : https://www.facebook.com/TheSiBBeautyClinic IG: The SIB Clinictictok:@thesib.clinic