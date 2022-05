คนโสดตายเรียบ! “จิ๊ป ปกฉัตร” คลั่งรักแฟนหนุ่มออกสื่อ

ตั้งแต่ พิธีกร นักแสดงอารมณ์ดีเปิดตัวความรักครั้งใหม่ กับ หนุ่มนักธุรกิจนอกวงการ ดูเหมือนโลกของเธอจะเป็นสีชมพูไปซะหมดเลยแถมความรักครั้งนี้จะทำให้ สาวจิ๊ป เป็นคนคลั่งรักเอามากๆ ก่อนหน้านี้เพิ่งจะอวดโมเม้นต์ความหวานโชว์รูปหนุ่มรู้ใจลงในไอจีสตอรี่ทริปเกาะหลีเป๊ะ ล่าสุด เธอ ทำเอาคนโสดอิจฉาไม่น้อย เมื่อ เจ้าตัว โพสต์รูปจับมือ หวานใจ แม้จะไม่เห็นหน้าอีกฝ่าย แต่บอกว่า ทั้งคู่ มีความสุขการันตี ได้จากแคปชั่นที่ลงว่า “You may hold my hand for a while🤝🏻, but you hold my heart forever❤️” ซึ่งแปลความหมายว่า “ถึงเธอจะกุมมือฉันแค่เวลาสั้นๆ แต่เธอจะกุมหัวใจของฉันตลอดไป”งานนี้มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิง ทั้ง ตุ๊กกี้ มาเม้นต์ว่า “น่ารัก” , ดีเจมะตูม ส่ง อิโมติคอนรูปหัวใจ , และ “แมน การิน” ก็เม้นต์ว่าอยากอุ้มหลานแล้วค่ะ