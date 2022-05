เหล่าดาราและคนในวงการบันเทิง แห่โพสต์อาลัยส่ง "แตงโม นิดา" กลับสู่อ้อมกอดพระเจ้าครั้งสุดท้าย

ยังคงเป็นเรื่องราวที่สร้างความเสียใจให้เหล่าเพื่อนๆ และแฟนๆ สำหรับกรณีการจากไปของดารา-นักแสดงชื่อดัง "แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์" หลังจากพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทจนจมน้ำเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงตอนนี้ก็เกือบจะ 3 เดือนแล้วที่ "แตงโม" ได้จากไปล่าสุดในอินสตาแกรมของเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงก็พร้อมใจโพสต์ภาพคู่นักแสดงสาว "แตงโม" เพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการพิธีฌาปนกิจวันนี้ (24 พฤษภาคม 2565) ณ คริสตจักรเมธอดิสท์รังสิตคลองสี่ จ.ปทุมธานีโดยเพื่อนสนิทอย่าง "พิงกี้ สาวิกา ไชยเดช" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า "Even in death, you are still loved and forever will be.We are not saying goodbye forever but goodbye for now. I pray that you find peace and rest wherever you are แล้วเจอกันอีกทีที่ฝั่งฝากทางนั้น หลับให้สบายนะเพื่อนรัก นางฟ้าของทุกคน"ขณะที่ด้าน "ไอซ์ ณพัชรินทร์ ปรีดากุล" ก็ได้โพสต์ ภาพคู่แตงโม พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า "โชคดีเพื่อนรัก"ส่วน "แอนนา" ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตนเองเป็นภาพยืนหันหลังร่วมไว้อาลัยเช่นกัน พร้อมแคปชั่น วันแห่งการจากลา Good Bye My Friend @melonp.official" นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้เปลี่ยนโปรไฟล์เพจตนเองเป็นภาพขาวดำอีกด้วย