“เรย์ ลีออตตา” นักแสดง Goodfellas เสียชีวิตกะทันหันขณะไปถ่ายหนังที่โดมินิกัน

ตามรายงานระบุว่า เรย์ ลีออตต้า เสียชีวิตบนเตียงนอนที่รีสอร์ตสุดหรู Casas del XVI ใน Zona Colonial ซึ่งเป็นที่พักขณะที่เขากำลังถ่ายทำภาพยนตร์ Dangerous Waters ที่นั่นตามรายงานระบุว่าทีมกู้ชีพฉุกเฉินได้เดินทางไปถึงรีสอร์ตดังกล่าว แต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ ซึ่งร่างของเขาได้ถูกส่งต่อไปยังสถาบันนิติเวชซานโตโดมิงโก โดยรายงานระบุเพิ่มเติมว่าไม่พบความผิดปกติในที่พักแต่อย่างใดการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของเขาได้ทำให้เพื่อนร่วมวงการและแฟนๆตกใจพอสมควร เพราะว่าเขาเพิ่งจะหวนกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง โดยล่าสุดก็เพิ่งมีผลงานเรื่องBlack Bird ที่แสดงร่วมกับ ทารอน อีเกอร์ตัน นอกจากนั้นยังมี The Many Saints of Newark, Marriage Story และ No Sudden Moveแต่ผลงานที่เคยสร้างชื่อเสียงให้เขาโด่งดังเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ภาพยนตร์มาเฟียของผู้กำกับดัง มาร์ติน สกอร์เซซี อย่าง Godfellas ซึ่งเขารับบทเป็น เฮนรี่ ฮิลล์ ขณะที่ โรเบิร์ต เดอ เนโร รับบทเป็น จิมมี คอนเวย์เรย์ ลีออตต้า ขณะนี้หมั้นหมายอยู่กับ เจซีย์ นิตโตโล วัย 46 ปี นอกจากนั้นเขายังมีลูกสาวหนึ่งคนคือ คาร์เซน วัย 23 ปี ซึ่งเกิดกับอดีตภรรยาอย่าง มิเชล เกรซทางด้าน เจนนิเฟอร์ อัลเลน ผู้จัดการส่วนตัวของเขาก็ได้ออกมายืนยันข่าวการเสียชีวิตโดยระบุว่า เขาเสียชีวิตขณะนอนหลับที่ โดมินิกัน รีพับลิค ขณะไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dangerous Wters ซึ่ง เจซีย์ นิตโตโล คู่หมั้นของเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุขณะที่เขาเสียชีวิตด้วยส่วนที่พักที่เขาเสียชีวิตในรายงานระบุว่าเป็นที่พัก ที่มีราคาอยู่ที่ 297 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืน โดยมีคนรับใช้ส่วนตัว, แม่บ้าน และเชฟเข้าทำอาหารให้ในที่พักด้วยอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของเขาเชื่อว่าอาจมาจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอ ซึ่งคนที่เคยเจอกับผู้เสียชีวิตเมื่อเดือน มี.ค. ได้เปิดเผยว่า เขาดูซีดเซียว และการก้าวเดินของเขาต้องเป็นไปอย่างช้าๆและระมัดระวัง“เรย์ ดูเชื่องช้าและยืนไม่ค่อยมั่นคง เขาดูซีดเซียว และต้องขอความช่วยเหลือจากเด็กรับรถให้ช่วยใส่เสื้อแจ็คเก็ตให้ ทางด้านคู่หมั้นของเขาก็เป็นคนคอยแบกกระเป๋าสัมภาระเพื่อช่วยเหลือเขา”ตามรายงานยังระบุด้วยว่า เรย์ ลิออตต้า เคยเป็นคนสูบหนักจนกระทั่งเลิกสูบเมื่อปี 2018 หลังจากเขาเป็นพรีเซ็นเตอร์ถ่ายโฆษณาให้กับ Chantix ยาตามใบสั่งแพทย์เพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่เรย์ ลีออตต้า เกิดที่ นิวเจอร์ซีย์ ปี 1954 แต่ถูกแม่ทิ้งไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ก่อนที่อีก 6 เดือนต่อมาจะถูกรับไปอุปการะ โดยพนักงานเสมียนและเจ้าของร้านชิ้นส่วนยานยนต์ ขณะที่เติบโตมาในเมืองนวร์ก หรือ นิวอาร์ก เจ้าตัวไม่เคยมีความคิดที่จะเป็นนักแสดงแต่อย่างใดหลังจบการศึกษาเจ้าตัวได้มุ่งหน้าสู่นิวยอร์ก และทำงานเป็นพนักงานบาร์ จนกระทั่งเขาเข้าคัดตัวแสดงในละครเรื่อง Another World ปี 1980ลีออตต้า เริ่มมีชื่อเสียงเมื่อเขารับบทเป็น เรย์ ซินแคลร์ ใน Something Wild ปี 1986 ซึ่งเวลานั้นเขาถึงขั้นถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำด้วยจากนั้นเขาก็มารับบทเป็น โจ แจ็กสัน ในเรื่อง Field Of Dreams ปี 1989 และมามีชื่อเสียงโด่งดังจากการรับบท เฮนรี่ ฮิลล์ เรื่อง Goodfellasโดยปีที่แล้วเขาได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำ Goodfellas ว่ามีความทรงจำที่เขายากจะลืม เมื่อแม่บุญธรรมของเขาเสียชีวิตขณะที่เขากำลังถ่ายทำอยู่“แม่ผมป่วยหนักมากจากโรคมะเร็งระหว่างที่ผมกำลังถ่ายทำเรื่อง Goodfellas แล้วแม่ก็เสียชีวิตระหว่างนั้น มันทำให้เกิดมุมมองต่างๆที่ลึกมากๆ ผมมีถ่ายทำในวันศุกร์ พวกเขาบอกผมว่าแม่กำลังจะเสีย ผมเข่าทรุดเลย แต่ก็ตระหนักได้ว่ายังไงก็ต้องกลับไปถ่ายทำต่อให้จบ แล้วผมก็ทำได้ หลังจากเลิกกองวันนั้น ผมก็รีบเดินทางไปที่รพ.คืนนั้นเลย ซึ่งโชคดีมากที่ผมอยู่ที่นั่นตอนที่ท่านจากไป แม่จากไปในอ้อมแขนผม ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย”เรย์ ลีออตต้า ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการในช่วงปี 1990 และเพิ่งจะกลับมามีผลงานอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังข่าวการเสียชีวิตของเขา นักแสดงชื่อดังมากมายออกมาโพสต์ไว้อาลัย โดย โรเบิร์ต เดอ นีโร ได้ระบุว่า “ผมเสียใจมากจริงๆหลังทราบว่า เรย์ เสียชีวิต เขายังอายุไม่เยอะที่จะจากเราไป”อดัม แซนด์เลอร์ : “นักแสดงผู้ยิ่งใหญ่ พ่อที่น่ารัก ผู้ชายที่ตลกที่สุดที่รู้จัก ขอภาวนาถึงครอบครัวของเขาทุกคน”เจโล : “เรย์เป็นคู่หูของฉันเลยใน Shades of Blue สิ่งแรกที่เข้ามาในใจฉันเลยคือ เขาเป็นคนที่ใจดีมากๆต่อลูกๆของฉัน เรย์เป็นแบบอย่างของผู้ชายแกร่งที่เก่งมากจากข้างใน ฉันคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นนักแสดงที่น่าสนใจควรค่าแก่การติดตามชม The Original Goodfellas เราเคยมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในกองถ่ายตลอด 3 ปี ครั้งแรกที่ฉันได้ยินว่าเขารับงาน Shades of Blue ฉันตื่นเต้นมาก และครั้งแรกตอนที่เราเดินเข้าฉากแรกด้วยกัน มันเหมือนสปาร์กและเป็นความรู้สึกเคารพกันมากๆ เราทั้งคู่ต่างรู้ว่ามันจะเป็นจะต้องดี เราสนุกที่ได้ถ่ายทำร่วมกันมากๆ และฉันก็รู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมงานกับเขาและได้เรียนรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากเขา เหมือนกับศิลปินคนอื่นๆ เขาค่อนข้างซับซ้อน จริงใจ ซื่อสัตย์ และเป็นคนที่อารมณ์ดีมาก เขาเป็นคนที่เข้าถึงง่าย และประทับใจในการแสดงของเขา ฉันจะขอจดจำช่วงเวลาดีๆที่เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความรักตลอดไป วันนี้เราได้สูญเสียอย่างใหญ่หลวง สู่สุขคตินะเรย์ ...มันเศร้ามากที่เราต้องเสียคุณเร็วเกินไป ฉันจะจดจำคุณตลอดไป ขอส่งความรักและกำลังใจไปยัง คาร์เซน ลูกสาวของคุณ, ครอบครัวของคุณ และคนที่คุณรักทุกคนด้วยนะคะ”