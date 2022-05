“โอห์ม-ฟลุ้ค” สาดเสน่ห์เหลือร้าย ใน “เลิฟ@นาย”  Oh! my Sunshine Night   ปล่อยทีเซอร์แรก...แรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์

ปล่อยออฟฟิศเชี่ยลทีเซอร์ “เลิฟ@นาย” Oh! my Sunshine Night ตัวแรกออกมา มวลรวมองค์ประกอบของเรื่องราว ก็โดนใจแฟนๆ ซีรี่ส์วาย อย่างแรง โดยเฉพาะ เคมีของ 2 นักแสดงนำ “โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ” และ “ฟลุ้ค-ณธัช ศิริพงษ์ธร” ที่สาดพลังการแสดงได้มีเสน่ห์เหลือร้าย เข้าถึงทุกอารมณ์ ไม่เพียงเท่านั้น ทีมนักแสดงรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ อาทิ ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ ,โน่-ภูหลวง ทองประเสริฐ ,ดิว-นิติกร ปานคร้าม ,กันต์-กฤติกร จารุธรรมาภรณ์ ,ยูฟ่า-ณัฏวัฒน์ ตุ่นแก้ว ,พีท-วสุธร ชัยจินดา ,มีน-ณัฐกฤต หามนตรี ,ปิง-สุกิจ เดชนที ,ไรอัน-ปัญญา แม็คเชน ,ใยไหม-ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ ,ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม ,ณฉัตร-วัลเณซ่า แฮร์มันน์ ,สถาพร นาควิลัย ,แพร-รัชนี ศิระเลิศ ฯลฯ ต่างก็ปล่อยของใส่กันเต็มที่ จนแฮชแท็ก #TeaserLoveAt9 แรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ กระแสตอบรับดีเกินต้านแบบนี้ เตรียมปักหมุด ความสนุก สุดฟิน เดือนกรกฏาคมนี้ได้เลยซีรีส์วายเรื่อง เลิฟ@นาย” Oh! my Sunshine Night เป็นคอนเท้นต์ Ais play Original ที่ดูฟรี จะออกอากาศให้ได้ชมทาง แอพพลิเคชั่น AIS PLAY ติดตามความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางโซเชี่ยลมีเดีย NEWSINFINITY ENTERTAINMENT ไม่ว่าจะเป็น ยูทูป/ทวิตเตอร์ NEWSINFINITY ENTERTAINMENT ,เฟสบุ๊ค INFINITY ENTERTAINMENT และอินสตราแกรม/Tiktok : NEWSINFINITY_ENTERTAINMENT