PLUS เปิดเทรดวันแรกเหนือจอง 78%

สำหรับราคา IPO ที่เสนอขายหุ้นละ 4.5 บาท เทียบได้กับมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA) ภายหลังการเสนอขายที่ประมาณ 20.4 เท่า ระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม จ่ายคืนหนี้สินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทเข้าสู่มาตรฐานสากล เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งนี้ PLUS ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม โดยสินค้าสามารถแบ่งเป็น 1) กลุ่มน้ำผลไม้ ได้แก่ เครื่องดื่มน้ำมะพร้าว น้ำนมมะพร้าว น้ำผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก น้ำผลไม้ผสมเมล็ดเชีย และ 2) กลุ่มเครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ ชานม เครื่องดื่มวิตามิน และเครื่องดื่มอื่นๆโดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) และยังมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (Company Brand) เช่น น้ำมะพร้าว ตรา Coco Royal น้ำผลไม้ผสม ตรา Nita, Coco Royal และ Mabu ชานมตรา Mabu และเครื่องดื่มวิตามินตรา C-BoomPLUS มีทุนชำระแล้วหลังการเสนอขาย IPO 335 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 170 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 4.5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 765 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,015 ล้านบาทบล.หยวนต้า แนะนำ "BUY" ราคาเป้าหมาย 7.25 บาท/หุ้น อิงวิธี DCF ที่ WACC 8.4% terminal growth 2% เทียบเท่ากับ PER2565 ที่ 30.0 เท่า เพราะคาดกำไรปกติปี 2565 ที่ 162 ล้านบาท เติบโต 53.7% เทียบปีก่อน ทำ New High และปี 2566 ที่ 251 ล้านบาท (+54.7%YoY) และคาดทำระดับสูงสุดใหม่ถึง ปี 2567 เป็นอย่างน้อยจากการรับรู้กำลังการผลิตใหม่และขยายตลาดในสหรัฐฯ และเอเชียแม้ในภาวะที่ต้นทุน Commodity ทั่วโลกสูงขึ้น แต่มองว่า PLUS จะได้ผลกระทบจำกัดเนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า และกำหนดราคาขายแบบ Cost Plus pricing และด้วยอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นจะลดต้นทุนต่อหน่วย ช่วยชดเชยต้นทุนอื่นที่สูงขึ้นบล.หยวนต้า มีมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของ PLUS ที่คาดจะเติบโตสูงได้ต่อเนื่อง จากออเดอร์ในมือที่เพิ่มขึ้นทั้งจากลูกค้ารายใหม่และเก่า Product mix ที่ดีขึ้น พร้อมกับฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งหลัง IPO