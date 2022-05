The Guitar Mag Awards 2021 สร้างประวัติศาสตร์วงการเพลงไทยรวม 10 ค่ายเพลงยักษ์รับรางวัล “Partnership Awards”

ถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ และเป็นภาพประวัติศาสตร์วงการเพลงไทย ที่เจ้าของและผู้บริหารค่ายเพลงในเมืองไทยถึง 10 ค่าย ได้มารวมตัวกันในงานภายใต้คอนเซ็ปต์นิตยสาร The Guitar Magโดยมี “บุ๋ม ปิยะวัลย์ วงศ์สว่าง” บรรณาธิการบริการ และผู้จัดงาน ได้กล่าวขอบคุณค่ายเพลงที่ให้การสนับสนุน และเป็นพันธมิตรที่ดีกับ The Guitar Mag มาตลอดกว่า 10 ปี และได้มอบรางวัล “Partnership Awards” ให้แก่ ผู้บริหารค่ายเพลงในเมืองไทยด้วยตัวเองถึง 10 ค่าย นำโดยคุณภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) “ณฐพล ศรีจอมขวัญ” Label Director ค่าย Spicydisc, “สุกฤช สุขสกุลวัฒน์”หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเพลง บมจ.อาร์เอส, “ดนุภพ กมล” Vice President บริษัทมิวซิกมูฟ จำกัด, “พิรียา ถีระวัฒนาสวัสดิ์” รองกรรมการผู้จัดการค่ายเพลง Loveis Entertainment, “สามขวัญ ตันสมพงศ์” กรรมการผู้จัดการค่ายเพลง What The Duck, “รุ่งโรจน์ อุปถัมป์โพธิวัฒน์”กรรมการผู้จัดการ ค่ายเพลง Smallroom, “พอล มนัสถาวร” ผู้จัดการทั่วไป ค่ายเพลง เทโรมิวสิค“คาล คงขำ” กรรมการผู้จัดการ ค่ายเพลง วอร์นเนอร์มิวสิคไทยแลนด์ และ “พัลภา มาโนช” Head of Marketing ค่ายเพลงยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) โดยในวันงานได้รับเกียรติจากเจ้าของ และผู้บริหารค่ายเพลงมาร่วมรับรางวัลกันอย่างพร้อมเพรียง ณ Ultra Area ชั้น6 Show DC เมื่อวันก่อน