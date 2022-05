คนดังมาทั้งวงการ ร่วมถ่ายแคมเปญครบรอบ 20 ปีแบรนด์ LANDME?

เส้นทางการเดินทางตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาของตั้งแต่วันแรกจวบจนวันนี้ คุณมี่-เนตรดาว วัฒนะสิมากร ดีไซเนอร์และครีเอทีฟไดเรกเตอร์ประจำแบรนด์ มีความปรารถนาให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ตลอดระยะเวลา 20 ปี รวมไปถึงการก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ด้วยการถ่ายทอดแคมเปญพิเศษ เชิญเหล่าบรรดามิวส์มาร่วมถ่ายภาพกับช่างภาพและสไตลิสต์ที่เคยได้ร่วมงานกับแบรนด์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อให้โซเชียลมีเดียอย่าง Instagram คือหนังสือรุ่นที่เป็นเสมือนอัลบั้มรูปแห่งความทรงจำของ LANDMEÉ แสดงถึงการปรับตัวและไม่หยุดนิ่งในการพัฒนากล่าวว่า “ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่เรารัก ในสิ่งที่เราทำ ในสิ่งที่เราเป็น ถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นกับมันจริงแรงบันดาลใจของเสื้อผ้าในคอลเลกชั่นพิเศษนี้จึงเป็นการนำเอาซิกเนเจอร์และจุดกำเนิดของ LANDMEÉ ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่ก่อตั้งแบรนด์มาใช้ เช่น ผ้าลูกไม้ กางเกงยีนส์เอวต่ำ จั๊มสูทผ้าขนหนู รวมไปถึงงานฝีมือที่แบรนด์นำมาใช้อยู่ตลอด เช่น เทคนิคการรีดเพชร งานปักมือ อีกทั้งรูปทรงหัวใจกับโบว์ยังคงเป็นรายละเอียดและดีเทลหลักของเสื้อผ้าที่นำมาใช้อยู่ในทุกคอลเลกชั่น”เพื่อฉลองการอยู่ในวงการมายาวนานถึง 2 ทศวรรษ ทางแบรนด์ได้เปิดตัวคอลเลกชั่นและแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ ในชื่อ “LANDMEÉ 20 Years of Love” ที่รวบรวมดารานักแสดงและศิลปินระดับแถวหน้าของวงการ ได้แก่สำหรับคอลเลกชั่น “LANDMEÉ 20 Years of Love” ได้มีการนำเอาเทรนด์และกลิ่นอาย Y2K มาประยุกต์ใช้ เช่นเทคนิค Airbrush, งานกราฟฟิกตี้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมดนตรีและเสื้อวินเทจยุคมิลเลนเนียลส์ ซึ่งตรงกับช่วงก่อตั้งของ LANDMEÉ อีกทั้งทางแบรนด์ได้ทำงานร่วมกันกับศิลปินสตรีทอาร์ต “ยอร์ช- มงคล รัตนภักดี” หรือ “NEV3R” และมีการหยิบเอาเทรนด์ eyelets งานเจาะร้อยเชือกมาใช้นอกจากนี้ยังนำซิลูเอทแมกซี่เดรสมาขยายวอลลุ่มให้ใหญ่ยาวเด่นชัด จัดเต็มไปด้วยเทคนิคแฮนด์เมด ไม่ว่าจะเป็น งานปักเพชร เทคนิคการรูดระบายทั้งตัวส่วนกางเกงยีนส์คอลเลคชั่นนี้ได้มีการใช้เทคนิคเลเซอร์ wording “LANDMEÉ 20” เพื่อเพิ่มความพิเศษและย้ำเตือนความทรงจำของ แลนด์มี่ใน 20 ปีที่ผ่านมาไฮไลต์ชิ้นแรกที่ต้องพูดถึงคืองานปักตัวอักษรบทกวีบนผ้าลูกไม้อันเป็นปรัชญาของแบรนด์ จนกลายเป็นลายลูกไม้ชิ้นงานใหม่ในแบบฉบับของ LANDMEÉและอีกไฮไลต์อคือการนำงานดีไซน์จากโลโก้เก่ามาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็น การสกรีนอยู่บนเสื้อยืดนำมาพิมพ์เป็นลายผ้า รวมไปถึงอะไหล่ที่เราทำขึ้นมาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคอลเลกชั่นครบรอบ 20 ปี อาทิ กระดุม หัวเข็มขัด จี้สร้อยคอ ต่างหู เพื่อรังสรรค์ให้เป็นชิ้นลิมิเต็ดเอดิชั่นสำหรับสาว LANDMEÉพบกับคอลเลกชั่นพิเศษฉลองครบรอบ 20 ปี ได้ที่ แลนด์มี่ แฟล็กชิป สโตร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Line Official @landmeeและ Instagram : @landmee_official