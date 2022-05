นับจากนี้สมาชิกสามารถรับและแลกคะแนนได้ที่ 5 รีสอร์ท ที่หรูหราที่สุดของโลก รวมทั้ง ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ จังหวัดกระบี่

“Eat Out กับแมริออท บอนวอย” เสนอโปรโมชั่นอาหาร 3 ระดับ ตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2565 ที่โรงแรมและรีสอร์ทเกือบ 40 แห่งทั่วประเทศ

แมริออท บอนวอย ฉลองความสุขที่เหนือกาลเวลาของการมีเพื่อนดีๆ และอาหารที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ ด้วยการเปิดตัวโปรแกรม “Eat Out กับแมริออท บอนวอย” (Eat Out with Marriott Bonvoy) เทศกาลอาหารที่จัดขึ้นทั่วประ