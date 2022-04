“เมญ่า นนทวรรณ” เปลือยครึ่งตัวอวดอึ๋มทะลักสุดหวิว พร้อมแคปชั่นคมรับอายุ 30

เรียกว่าออกมาแต่ละครั้งไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวัง สำหรับสาวหุ่นเผ็ดอย่างคุณแม่สุดแซ่บ อดีตนางงามเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2014 ล่าสุดเจ้าตัวก็อวดภาพสุดหวิวเปลือยกายครึ่งตัว โพสโชว์เต้าทะลักยั่วๆ มาพร้อมแคปชั่นคำคมปรัชญาชีวิตคิดบวก รับอายุเข้าสู่เลข 30 ปีว่า“I am a woman now , 30 is the best age 📷 @soravitlเราล้วนเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ทุกวัน ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบัน ทุกความเจ็บปวดทุกประสบการณ์ทั้งดีและร้ายทำให้เรารู้ว่าชีวิตนี้ความสุขของเราอยู่ตรงไหน ทุกความผิดพลาดในชีวิตชี้ให้เราเห็นทางเดินที่ดีกว่า ที่เหมาะกับเรากว่าเสมอสังเกตชีวิตดูถ้าเราเดินพลาดที่เดิมแต่เดินทางใหม่ยังไงก็ไม่มีความสุขสักที คงไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เป็นการเลือกทางเหล่านั้นของเราที่ยังไม่ฉลาดพอที่จะยอมเลือกทางที่จริงๆไม่ยาก แต่เพราะความกลัว ความกังวลว่าผลตอนจบจะไม่ต่างจากเก่า เลยยอมเดินอ้อมเผื่อจะรอด แต่ดันตกหลุมตัวเองทุกที …มองตัวเองวันนี้ จริงๆแล้ว ชีวิตความสุขอยู่ตรงไหน ความร่ำรวยแบบไหน ที่ชีวิตเราต้องการกันแน่ ความร่ำรวยนั่นอาจจะไม่ได้อธิบายได้ด้วยตัวเงิน แต่คือความสุขที่โคตรจะหรูหรา ไม่ใช่เงินเท่านั้นที่ทำให้เราสัมผัสได้ แต่คือมุมมองในการใช้ชีวิต มุมมองเปลี่ยน จากทุกข์1ชม เหลือ 1 วิ เอาเวลาที่เหลือเป็นความสุขจงใช้กายหยาบที่เรายืมมาใช้ให้คุ้มค่ากับการเกิดครั้งนี้ ใช้ให้มีความสุข สุดท้ายมันก็แค่เนื้อหนังที่พร้อมจะคืนสู่ธรรมชาติ ส่วนจิตวิญญานกลับสู่มิติแห่งความสุขที่แท้จริงเท่านั้นเอง ….อย่าเสียเวลา กับ ความทุกข์อย่าเสียเวลากับคนที่นำพาให้ชีวิตเราดีขึ้น พัฒนาในทางที่ดีขึ้นอย่าเสียเวลาทำร้ายตัวเองอย่าเสียเวลารอคอย คาดหวังให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต อย่าเสียเวลารอให้คนอื่นเอาความรักมาให้อย่าเสียเวลาโทษตัวเองอย่าเสียเวลาเดินวนที่เดิมอย่าเสียเวลากลัวจนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่าเสียเวลาร้องไห้นานกับคนที่ไม่ใช่อย่าเสียเวลาความสุขกับครอบครัวอย่าเสียเวลาโทษกันไปมาอย่าเสียเวลากับทุกสิ่งที่ไม่นำพาซึ่งความสุขที่เราควรมีเพราะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากัน และไม่มีใครรู้ว่าวันไหนจะเป็นวันที่เราจะได้กลับสู่ที่ที่เราจากมาEnjoy all urs senses enjoy ur life ❤”