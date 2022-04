CP ดึง “มิว ศุภศิษฎ์” จัดกิจกรรม ปาร์ตี้สุดแซ่บ CP Bologna MewTaverse ดันติดเทรนด์ Twitter อันดับ 1 ของไทย อันดับ 3 ของโลก

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จัดกิจกรรมปาร์ตี้สุดแซ่บบนโลกเสมือนจริง เพื่อเอาใจสายดื่มที่ยกให้ “CP โบโลน่าพริก” เป็นอาหารครองใจ “ยิ่งดื่ม ยิ่งกิน ยิ่งเพลิน” และขยายตลาดสินค้าให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น ด้วยการจำลองรูปแบบงานปาร์ตี้บนโลก Metaverse (เมตาเวิร์ส) นับเป็นครั้งแรกบนโลกเสมือนจริง นำโดยพรีเซ็นเตอร์สุดฮอต ที่จะเปิด Space ให้ทุกคนร่วมเพลิดเพลินในบรรยากาศสุดฟิน โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน ซึ่งมากที่สุดในโลกตั้งแต่มีการจัดงานในรูปแบบนี้ รวมถึง After Party จากศิลปินชื่อดังที่ขนความสนุกและสร้างความสุขอีกมากมาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหรืออยู่ในวงการ Digital เข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้เทรนด์ Metaverse กับกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วยบรรยากาศภายในงานโลก Metaverse แฟนคลับได้รับความสนุกแบบจัดเต็ม ทุกคนสามารถสร้าง Avatar ของตัวเอง ผ่านคาแรกเตอร์แบบ 8 Bit ซึ่ง ซีพีเอฟ เนรมิตให้ “CP Bologna MewTaverse” เป็นโลกที่รวมสถานที่ชื่นชอบของวัยรุ่น เพื่อสร้างประสบการณ์ความสนุกรูปแบบใหม่แก่สายดื่มให้โดนใจและแซ่บไปด้วยกัน ทั้งเวที Stadium Bolobar แหล่ง Hang out โดยหมิว ศุภศิษฎ์ ส่งความสนุกสุดแซ่บแก่ทุกคนภายในงาน ทั้งร่วมเล่นเกมส์ ร้องเพลง พร้อมมอบของที่ระลึก Box set แบบพรีเมียม สร้างความประทับใจให้ชาว Mewlions (มิวเลี่ยน) รวมถึงผู้โชคดีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้ลุ้นรับคูปองส่วนลดมูลค่า 7 บาท สำหรับซื้อสินค้า CP โบโลน่าพริก ในช่องทาง เซเว่น อีเลฟเว่น เฉพาะในงานนี้เท่านั้น!!!หลังจากเต็มอิ่มกับบรรยากาศในสถานที่ต่างๆ แล้ว กิจกรรม After Party ที่จัดขึ้นริมชายหาดในโลก Metaverse ครั้งแรก โดยได้ศิลปินสุดฮอตชื่อดังอย่าง นน ธนนท์ มาร่วมสร้างสีสัน เติมเต็มความสุขแก่สายดื่มเป็นอย่างมาก“อนรรฆวี ชูรัตน์” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า การจัดงาน “CP Bologna MewTaverse” ในแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงครั้งนี้ ถือว่า ซีพีเอฟ ได้ก้าวผ่านข้อจำกัดของคำว่า Offline และ Online ให้ผู้บริโภคที่ชื่นชอบการดื่มและรับประทาน CP โบโลน่าพริก ได้ร่วมประสบการณ์สุดแซ่บพร้อมๆ กัน จุดเด่นคือ ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุก เสมือนกับอยู่งานอีเวนท์จริงๆ และนับเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมบนโลกเสมือนจริงในยุค 4.0 คาดว่า อีก 4 ปีข้างหน้า Metaverse จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ซีพีเอฟ จัดแคปเปญ สายดื่ม..ต้องมี CP โบโลน่าพริก เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กลุ่มคนที่ชื่นชอบการสังสรรค์ โดยนำ CP โบโลน่าพริก ที่มีความอร่อย รสชาติจัดจ้าน เป็นตัวเลือกอันดับ 1 มารับประทานคู่กับเครื่องดื่มแก้วโปรด ช่วยให้ปาร์ตี้สนุกสนานขึ้นและได้การตอบรับอย่างล้มหลามเป็นอย่างดี จนติดเทรนด์ Twitter อันดับ 1 ของไทย และ อันดับที่ 3 ของโลก วางจำหน่ายทั้งร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ โลตัส แม็คโคร เป็นต้น