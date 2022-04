“เจนนิเฟอร์ โลเปซ” กับแหวนหมั้นทั้ง 6 วงหลังเพิ่งถูก “เบน แอฟเฟล็ก” ขอแต่งงานอีกรอบ

งานนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เจนนิเฟอร์ โลเปซ นับเป็นสาวที่เสน่ห์แรงที่สุดคนหนึ่ง เพราะแม้จะวัยล่วงเลยอยู่ที่ 52 ปีแล้ว แต่ก็ยังเป๊ะปังและดูสาวเหมือนสาววัยรุ่น ล่าสุดก็ได้ลมพัดหวนอีกครั้งกับ เบน แอฟเฟล็ก นักแสดงชื่อดังวัย 49 ปี ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่รักบันลือโลก และถูกเรียกชื่อเล่นว่า “เบนนิเฟอร์” รักกันจนถึงขั้นหมั้นหมายเตรียมจะเข้าพิธีแต่งงาน แต่ก็ถูกฝ่ายชายล้มงานแต่งเหตุเพราะรับมือกับการเป็นจุดสนใจต่อสื่อไม่ไหว ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่นานก่อนวันเข้าพิธี และเมื่อทั้งคู่ลมพัดหวนอีกครั้งหลังคบหากันได้ประมาณ 1 ปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ผ่านมา ก็ยืนยันว่าทั้งคู่ได้หมั้นหมายกันอีกรอบแล้วนับเป็นผู้หญิงที่ถูกผู้ชายหมายปองมากที่สุดคนหนึ่ง จึงทำให้ตัวเธอผ่านชีวิตรักมาอย่างโชกโชน และถูกขอแต่งงานมากที่สุดคนหนึ่งด้วยย้อนกลับไปถึงชีวิตรักของ เจ.โล เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วกับสามีคนแรกอดีตพนักงานเสิร์ฟที่ได้ดิบได้ดีมีกิจการร้านอาหารของตนเอง โดยทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อปี 1997 ก่อนจะหย่าขาดกันไม่ถึงปีหลังจากนั้นแหวนที่ โอฮานี โนอา ขอ เจ.โล แต่งงานเป็นแหวนเพชรทรงลูกแพร์ราคาหลายแสนดอลลาร์ต่อมา เจ.โล ได้สานสัมพันธ์รักกับอดีตแดนเซอร์ของเธอเอง และแต่งงานกันในปี 2001 และหลังแต่งงานได้ไม่ถึงปีทั้งคู่ก็แยกทางกัน และตามมาด้วยการหย่าร้างในเดือน ม.ค. 2003 ซึ่งเป็นตอนที่เธอหมั้นหมายกับ เบน แอฟเฟล็กแหวนหมั้นวงที่ 2 ที่ คริส จัดด์ ใช้ขอแต่งงานนั้นเป็นแหวนเพชรเอเมอรัลด์ คัทซึ่งสนนราคาอยู่ที่หลักแสนดอลลาร์สหรัฐฯเช่นกันแหวนหมั้นวงที่ 3 เกิดขึ้นกับหนุ่มคนปัจจุบันอย่างสมัยที่ทั้งคู่คบหากันในปี 2002 หลังจากได้เจอกันในภาพยนตร์เรื่อง Gigli, Jersey Girl และผลงานมิวสิควิดีโอ Jenny From the Block ในเดือน พ.ย. ปีเดียวกัน เบ แอฟเฟล็ก ได้ขอ เจ.โล แต่งงานโดยมีแผนจะแต่งงานกันใน ซานตา บาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 14 ก.ย. 2003 แต่ 4 วันก่อนถึงวันจัดพิธี เบน แอฟเฟล็ก ได้ตัดสินใจขอเลื่อนงานเพราะเป็นที่สนใจจากสื่อมากเกินไป จนเจ้าตัวรับไม่ไหว จนกระทั่งในเดือน ม.ค. 2004 ทั้งคู่ได้ถอนหมั้นจึงไม่มีงานแต่งเกิดขึ้นแหวนหมั้นวงที่ 3 ของ เจ.โล ที่ เบน แอฟเฟล็ก มอบให้นั้นเป็นแหวนเพชรสีชมพูทรงเรเดียนท์คัทของ Harry Winston สนนราคาอยู่ที่ 1.2 – 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสามีคนที่ 3คือคนที่ เจ.โล ได้แต่งงานด้วยอีกครั้ง โดยทั้งคู่มีลูกแฝดด้วยกันคือ แม็กซ์ และ เอมมา ทั้งคู่แต่งงานกันในปี 2004 ก่อนจะประกาศแยกทางกันในปี 2011 โดย มาร์ค แอนโธนีย์ ได้เป็นฝ่ายยื่นฟ้องหย่าหลังแยกทางในอีก 1 ปีต่อมา และสิ้นสุดการหย่าในปี 2014แหวนหมั้นวงที่ 4 ของ เจ.โล เป็นแหวนเพชร บลู ไดมอนด์ 8.5 กะรัต ของ Harry Winston สนนราคาอยู่ที่ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อมา เจนนิเฟอร์ โลเปซ ได้พบรักกับโดยเริ่มออกเดตกันในเดือน ก.พ. 2017 โดยอดีตผู้เล่นจากทีม New York Yankees ได้ขอ เจ.โล แต่งงานวันที่ 9 มี.ค. 2019แหวนหมั้นวงที่ 5 ของ เจ.โล เป็นเพชร เอเมอรัลด์ คัท 15 กะรัต สนนราคาอยู่ที่ 1 – 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยทั้งคู่แยกทางกันในเดือน เม.ย. 2021เบนนิเฟอร์ เคยเป็นคู่รักที่รักกันมาก ก่อนจะแยกย้ายไปมีครอบครัว โดย เจ.โล แต่งงานกับ มาร์ค แอนโธนีย์ พร้อมกับมีลูกแฝด 2 คนคือ แม็กซ์ และ เอมม่า ส่วน เบน แอฟเฟล็ก แต่งงานกับ เจนนิเฟอร์ การ์เนอร์ และมีลูกด้วยกัน 3 คนคือ ไวโอเล็ตวัย 16 ปี, เซราฟีน่า วัย 13 ปี และ ซามูเอล วัย 10 ปีทั้งคู่กลับมาลมพัดหวนอีกครั้ง โดยทั้งคู่ออกเดตกันในฤดูใบไม้ผลิปี 2021 จนกระทั่งวันที่ 8 เม.ย. 2022 ( ตามเวลาสหรัฐฯ ) เธอก็ได้เปิดเผยว่าเธอหมั้นหมายแล้วกับคนรักคนเดิมโดยแหวนหมั้นครั้งนี้ เป็นแหวนเพชรคุชชันคัทสีเขียว ประดับด้วยเพชรสีขาว ซึ่งเชื่อกันว่าการที่ เบน แอฟเฟล็ก เลือกเป็นเพชรสีเขียวครั้งนี้ น่าจะมาจากตอนที่ เจ.โล เคยพูดในงาน CFDA Fashion Awards เมื่อปี 2019 ถึงตอนที่เธอสวมชุดสีเขียวจนขึ้นแท่นเป็นตำนานของ Versace ขณะไปร่วมงาน Grammy Awards ปี 2000 โดยเธอเผยว่า “สีเขียวเป็นสีนำโชคของฉันเสมอค่ะ”ในวันที่เธอประกาศหมั้นอีกครั้งกับ เบน แอฟเฟล็ก เธอก็ได้บอกด้วยว่า “ฉันพูดเสมอว่าสีเขียวคือสีนำโชคของฉัน บางทีคุณน่าจะจำได้กับชุดสีเขียวชุดนั้น”