“เวิร์คพอยท์” ผนึกกำลัง “ทีวี ธันเดอร์” ผุด 2 โปรเจคแห่งปี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน หวังยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

ผู้ผลิตและสร้างสรรค์สื่อบันเทิงแบบครบวงจรของประเทศไทย และผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์ความบันเทิงเพื่อเชื่อมต่อในทุกโมเมนต์ของชีวิตคนด้วยความเข้าใจ ผนึกกำลังร่วมกันผุด 2 โปรเจค 2 รูปแบบ ได้แก่รายการDating Show รายการเดียวในประเทศไทยที่ทำให้ฝันของ “คนธรรมดา” ไปเดตกับ “ซุปตาร์” เป็นจริง และละครโรแมนติกคอเมดี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เวิร์คพอยท์ และทีวี ธันเดอร์ ต่างคุ้นเคยกันในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงมาอย่างยาวนานอยู่แล้ว แต่เพียงยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานกันอย่างเต็มตัว ครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการทำงานร่วมงานกันครั้งแรก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรอย่างจริงจัง เพื่อให้เวิร์คพอยท์ ช่อง 23 มีรูปแบบรายการที่หลากหลายตอบโจทย์กลุ่มผู้ชมทุกกลุ่ม สิ่งหนึ่งที่ทางเวิร์คพอยท์ให้ความสำคัญคือการรักษาฐานผู้ชมปัจจุบันและสร้างฐานผู้ชมใหม่ๆ โดยมีเนื้อหารายการในช่องที่หลากหลายตามกลุ่มผู้ชมที่ขยายเพิ่มขึ้น เนื้อหาที่นำเสนอออกไปนั้นต้องสร้างความสุข และสิ่งสำคัญคือต้องสร้างพลังใจให้กับผู้ชมเป็นสำคัญ สำหรับรายการ “แฟนกัน1DAY” ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมานี้ เป็นรายการแนว Dating Show ที่มีเสน่ห์ สามารถสร้างรอยยิ้ม สร้างโมเมนต์ที่คนดูอินแล้วฟินไปกับรายการ หลังจากรายการได้ออกอากาศไป กระแสของรายการนับได้ว่าเป็นตัววัดความสำเร็จ คนดูชอบและรู้สึกร่วมไปกับแต่ละคู่เดทของซุปตาร์และคนธรรมดา บางคู่มีการจิ้นต่อหลังรายการจบด้วย โดยยอดคนดูในออนไลน์ตั้งแต่ EP1 ถึง EP ล่าสุด มีมากถึง 7,995,000 ล้านวิวในส่วนของการทำงานร่วมกันกับทีวี ธันเดอร์ ที่ต่างก็มีจุดแข็งของกันและกันมาช่วยเสริมตัวรายการให้มีความกลมกล่อมมากขึ้น ทางเวิร์คพอยท์เองก็มีทิศทางที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพตามแนวทางที่วางไว้ รวมไปถึงมาตรฐานการผลิตต่างๆ ก่อนส่งมอบความสุขให้กับผู้ชมหน้าจอ ทางทีวี ธันเดอร์เองก็มีจุดแข็งที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำของรูปแบบ Dating Show ยิ่งทำให้มั่นใจว่าแฟนกัน1DAY เป็นอีกหนึ่งรายการที่มีสีสันและสนุกโดนใจผู้ชมได้ไม่ยาก ด้วยความสำเร็จนี้เองทำให้เราต่อยอดการทำงานร่วมกันในรูปแบบของละครแนวโรแมนติกคอเมดี้เรื่อง “แม่สื่อโลโซ” ที่ได้สองพระนางคู่จิ้นในตำนาน "พีค-ภัทรศยา" ประกบคู่พระเอก "เป้-อารักษ์" ซึ่งจะได้รับชมกันในปีหน้าแน่นอน และสำหรับในอนาคต คาดว่าคุณผู้ชมจะได้ดูรายการดีๆ คอนเทนต์สนุกๆ ที่เกิดจากการจับมือร่วมกันระหว่างเวิร์คพอยท์ กับ ทีวี ธันเดอร์ อีกอย่างแน่นอน”ทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับทีวี ธันเดอร์ ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการผลิตรายการ Dating Show มาอย่างยาวนาน ถ้าพูดถึงรายการหาคู่เราเชื่อว่า Take Me Out Thailand น่าจะเป็น Top of mind ของใครหลายๆ คน ด้วยความแข็งแรงนี้ ทำให้เราต่อยอดไปสู่ Take Me Out Reality, Take Guy Out Thailand และการนำเรื่องจริงจากผู้เข้าแข่งขันในรายการมาทำเป็นละคร base on to story เรื่องเสน่หาสตอรี่ เมื่อได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเวิร์คพอยท์ที่เชี่ยวชาญการทำรายการเกมโชว์ ได้นำองค์ความรู้ที่มีมาร่วมกันปั้นให้รายการนี้แตกต่าง มีความสนุกในตัวรูปแบบรายการแฟนกัน1Day จึงเป็นรายการเกมโชว์ ที่ให้ ซุปตาร์ไปเดตกับคนธรรมดา แต่สิ่งที่ท้าทายการทำรายการร่วมกันระหว่างเวิร์คพอยท์และทีวี ธันเดอร์คือ การทำให้รายการดูไม่ปลอม ซึ่งสาระสำคัญที่สุดของการทำงานคือเรารีเสิร์ชอย่างหนักเพื่อหาคนธรรมดาที่จะมาเดตกับซุปตาร์ เมื่อรายการต้องจริง คนจึงเป็นสารตั้งต้นที่ต้องเป็นเรื่องจริง อยากเดตกับซุปตาร์จริงๆ กระบวนการในการคัดเลือกมีทุกวิถีทาง จากนั้นจะมีแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก เห็นได้จากซุปตาร์ที่มารายการนี้ทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าเขามาหาคนเดตจริงๆ อาจจะเจอ หรือไม่เจอก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องมีความเป็นไปได้และที่สำคัญคือการสร้างความสุขให้คนดู ตัวอย่างเช่น EP ของ ต้นหอม- ศกุนตลา และปิงปอง- ธงชัย ที่เป็นกระแสอยู่พอสมควร ความโดดเด่นของแฟนกัน1Day ที่แตกต่างจากรายการเดตทั่วไป คือการใช้เวลา 1 วันเต็มเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้ทดลองออกเดตกันในโลกของความเป็นจริงเพื่อดูว่าสองคนนี้มีเคมีเข้ากันหรือไม่ จะเน้นใช้เวลาด้วยกัน เหมือนแฟนที่ต้องเรียนรู้ แลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กัน ถือเป็นการยกระดับการทำรายการในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากรูปแบบของรายการแล้ว ในปีนี้คนดูทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 ยังจะได้เห็นผลงานละครเรื่อง “แม่สื่อโลโซ” ที่อยู่ในระหว่างการถ่ายทำ ซึ่งทีวี ธันเดอร์ เองก็ใช้ประสบการณ์การทำละคร และซีรีส์ตลอด 30 ปี ภายใต้แนวคิด TVT Contemporary Drama โดยเน้นถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนในยุคปัจจุบัน ไปจนถึงสอดแทรกประเด็นปัญหาทางสังคมที่เราได้พบเจอในแต่ละวัน ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวร่วมสมัย เพื่อเข้าถึงคนดูที่มีพฤติกรรม และรสนิยมหลากหลายมิติมากขึ้น มาแชร์องค์ความรู้ร่วมกับเวิร์คพ้อยท์ คาดหวังคือการสร้างสีสัน และยกระดับอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ภายใต้เงินลงทุนของทั้ง 2 โปรเจ็ครวมกว่า 50 ล้านบาท” คุณณฐกฤตกล่าวทิ้งท้ายติดตามชมรายการ “แฟนกัน1DAY” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 หรืออัพเดทความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ FB : แฟนกันวันเดย์