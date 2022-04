Slap Monster เปิดตัว Mafia The Series: Guns & Freaks ทุนสร้างกว่า 45 ล้านบาท ออนแอร์ 21 เม.ย.นี้

(Slap Monster Co.,Ltd.) บริษัทบันเทิงน้องใหม่ ถือกำเนิดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ภายใต้การคุมบังเหียนของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีใจรักงานภาพยนตร์และซีรีส์มาตั้งแต่เด็ก พร้อมสานฝันของคุณพ่อที่จะผลิตภาพยนตร์ไทยที่ดีมีคุณภาพออกสู่สายตาชาวโลก โดยเน้นผลิตภาพยนตร์และซีรีส์เป็นหลัก และวางเป้าหมายของบริษัทฯ คือ การพาซีรีส์หรือผลงานของประเทศไทยให้ไปไกลถึงสายตายคนต่างชาติให้มากที่สุด โดยให้เห็นว่า ฝีมือคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าต่างประเทศแม้แต่น้อยล่าสุด สแล็ป มอนสเตอร์ เปิดตัวซีรีส์แนวแอ็คชั่นคอเมดี้ด้วยทุนสร้างสูงถึง 45 ล้านบาท โดย คุณโจ รับหน้าที่เขียนบทและกำกับเรื่องนี้ด้วยตัวเอง โดยร่วมทำหน้าที่กำกับการแสดงกับผู้กำกับฯ มากฝีมืออย่าง โน้ต พรรณพันธ์ ทรงขำ นำแสดงโดย ผู้พันเบิร์ด พันเอกพิเศษวันชนะ สวัสดี, ธันน์ ธนากร, จีน่า วิรายา ภัทรโชคชัย ,เดวิด ชัชวาล อัศวนนท์, ต่าย เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, สหัสชัย ชุมรุม, โชคชัย เจริญสุข, ลีโอ พุฒ, ลิฟท์ สุพจน์ จันทร์เจริญ, หยา จรรยา ธนาสว่างกุล พร้อมด้วยนักแสดงมากฝีมือสัญชาติญี่ปุ่น เซกิ โอเซกิ และนักแสดงสมทบอีกเพียบงานจัดขึ้นที่พาร์คพารากอน ของ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กลางใจเมืองกรุงเทพฯ ให้เป็นงาน Grand Opening ระดับฮอลลีวู้ด ที่มีเวทียักษ์ แสง สี เสียงสุดอลังการงานสร้าง เปิดตัวด้วยเหล่านักแสดง และแขกรับเชิญคนพิเศษบนพรมแดงสุดหรู ได้แก่ ธันน์ ธนากร, จีน่า วิรายา, จุง อาเชน ไอย์ดึน, สหัสชัย ชุมรุม , โชคชัย เจริญสุข, จรรยา ธนาสว่างกุล, เพลิง พลภัคค์, ฟลุ๊ค-ธีรภัทร, มีมี่ กัลยรัตน์, โบว์ บุณฑรีก์ จิตรีงาม, อริซ นิจวรา อินซู, เจมส์-ศุภมงคล, รีวอร์ด จิรัฎฐ์, ฝุ้น ปาลิน, ไกด์ สุทินา, เอิร์ธ กมลจรัส, โอ ภูริวุฒิ, บอย ปิยะ, ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน (หมอแล็บแพนด้า) เบ๊น อาปาเช่ (อัครเดช โยธาจันทร์) ตั๋วร้อนป๊อปคอร์นชีส (นครินทร์ กาขันธ์) และ โมโม่ ฑิฆัมพร จากเรื่อง Love World และยังอบอวลไปด้วยบรรยากาศของงานเลี้ยงค็อกเทลที่ดูหรูหราอย่างที่สุดในแบบฉบับ “มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกลและคนเพี้ยน (Mafia The Series: Guns & Freaks)” เท่านั้นMafia The Series: Guns & Freaks (มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกลและคนเพี้ยน) เป็นเรื่องราวของ บีม (จุง อาเชน) นักศึกษามหาวิทยาลัยปีสองธรรมดาๆ คนหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตลงอย่างปริศนา ชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อความจริง ราเชน (ผู้พันเบิร์ด) พ่อของบีมเป็นถึงหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ชีวิตของบีมวุ่นวายไปอีกขั้น เมื่อลูกน้องคนสนิทของพ่ออย่าง แอนนา (จีน่า วิรายา) นักฆ่าที่เก่งที่สุดในโลก (ซึ่งเธอบอกว่าเธอสวยที่สุดในโลกด้วย) และ สเว็น (ธันน์ ธนากร) บอดี้การ์ดสุดเข้มของพ่อเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเพื่อปกป้องความปลอดภัยให้บีม ความวุ่นวายนั้นถูกยกกำลังสอง เมื่อ แทน (ฟลุ๊ค ธีรภัทร) แฮ็กเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลกก็เข้ามาอาศัยที่บ้านของบีม เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของพ่อด้วย เนื่องจากชาวแก๊งไม่สามารถทราบได้เลยว่า คนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้คือ ลุงเวสต์ (เดวิด อัศวนนท์) ผู้บริหารใหญ่ของแก๊ง หรือ นางพญาแห่งความตายอย่าง แก๊สโซลิน่า (ต่าย เพ็ญพักตร์) ผู้ซึ่งเป็นพันธมิตรของแก๊ง หรือฝั่งศัตรูอย่าง รอน (ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง) เจ้าพ่อแห่งยาเสพติด และ เจ (สหัสชัย ชุมรุม) เจ้าพ่อแห่งวงการค้ามนุษย์ บีมจะต้องพบกับอะไรบ้าง? ต้องติดตามโดย คุณโจ ปิยะวัฒน์ ปฐมวาณิชย์ ผู้บริหาร สแล็ป มอนสเตอร์ เผยถึงที่มาของซีรีส์เรื่องนี้ว่า“เมื่อ 3 ปีก่อน ตั้งแต่โปรเจ็กต์ มาเฟียเดอะซีรีส์ ยังไม่เกิด ผมเข้าโรงพยาบาล เพราะหูสูญเสียการได้ยินไปข้างหนึ่ง ถ้าหูไม่ได้ยินเราต้องไม่ได้ทำตามฝันตัวเองแน่ แต่ตอนนั้นก็ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้าง เลยขอให้พี่ชายซื้อโน้ตบุ๊คให้เครื่องหนึ่ง (โดยไม่ใช้เงินตัวเอง) แล้วก็มาตั้งที่เตียงในโรงพยาบาลเลย มาเฟียเดอะซีรีส์ก็เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเลยครับ พยาบาลปลุกหนึ่งทีก็เขียนได้หนึ่งซีนครับ เรื่องนี้จะมีหลากหลายเส้นเรื่อง เพราะว่าเราอยากใส่เนื้อเรื่องให้มันเต็ม ด้วยความที่เราก็มีกลุ่มเพื่อนเยอะ เวลาคุยกันส่วนมากก็จะไม่ใช่เรื่องที่มีสาระไปทั้งหมด เราก็จะก๊อปคาแร็กเตอร์จากคนนั้นคนนี้มายำรวมกันให้มันเป็นส่วนผสมที่กลมกลืน ซึ่งตอนออกกองวันแรกทีมงานแอบมานินทาผมด้วยว่าครอบครัวผมจริงๆ แล้วเป็นมาเฟียหรือเปล่า ผมถึงทำซีรีส์เกี่ยวกับมาเฟีย แต่พอเขาได้อ่านบทกันแล้วเขาถึงรู้ว่าจริงๆ แล้วมาเฟียในแบบฉบับของซีรีส์เรื่องนี้นั้นมีความน่ารักมากกว่าน่ากลัวอีกครับ เรื่องแอ็คชั่นคอเมดี้นี่เป็นความชอบส่วนตัวครับ คือด้วยคาแร็กเตอร์ของผมเป็นคนแทบจะคอเมดี้ 24 ชั่วโมงเลย คือไม่เคยเครียดเลย ผมก็เลยไม่อยากทำอะไรเครียดๆ ก็เลยเขียนบทเรื่องนี้ให้มันสุดไปเลย โดยเฉพาะเรื่องของคาแร็กเตอร์ ถ้าได้ดูจริงๆจะเห็นว่าชัดมากครับผมขอฝาก Mafia The Series: Guns & Freaks (มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกลและคนเพี้ยน) ให้ทุกคนได้ติดตามชมกันนะครับ เป็นผลงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำกันจริงๆ พวกเราใส่ไปกันจนสุดแม็กแล้วครับ เป็นซีรีส์ที่แหกทุกกฎการเขียนบทและกฎการกำกับทั้งหมดทั้งมวลแล้วครับ ทุนสร้างทั้งหมดอยู่ที่ 45 ล้านบาท เพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ทีมที่ดีที่สุด ทั้งเรื่องแอ็คชั่น ก็ให้ทีมพันนาสตั๊นท์ เป็นฝ่ายดูแลทั้งหมด อุปกรณ์ที่เข้าฉากไม่ว่าจะเป็นปืน ดาบซามูไร หรืออุปกรณ์อื่นๆ เราก็ให้ทีมลอร์ด ออฟ เดอะ ริง เป็นคนผลิตให้ ก็อยากให้ได้ชมกันครับ”ติดตามความสนุก ความเข้มข้น พร้อมฉากแอ็คชั่นมันส์ๆ และคอเมดี้ที่ไม่ธรรมดาได้ใน Mafia The Series: Guns & Freaks (มาเฟียเดอะซีรีส์ ปืนกลและคนเพี้ยน) ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 น. ทางช่อง GMM25 เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 และแฟนๆ สามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวและอัพเดทผลงานของสแล็ป มอนสเตอร์ ได้ที่ FACEBOOK: SLAP MONSTER / IG: Slapmonster.th