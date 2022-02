เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือ อิออน จัดเทศกาลหนัง “Japanese Film Week 2022” 23-27 กุมภาพันธ์นี้ ที่ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต

คัดสรรหนังคุณภาพหลากหลายรสชาติให้คนรักหนังได้เลือกชมในเทศกาลภาพยนตร์ครั้งนี้นำภาพยนตร์ 6 เรื่องที่มีเอกลัษณ์ความเป็นญี่ปุ่นมาให้คอหนังที่ชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ชมกัน ตั้งแต่วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าฉายเฉพาะที่ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต เท่านั้น เปิดให้จองบัตรล่วงหน้าและเช็ครอบฉายได้ที่ App Major Cineplex และ https://www.majorcineplex.com ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป บัตรราคาเริ่มต้น 150 บาทสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ “Japanese Film Week 2022” ปีนี้ได้นำเอาภาพยนตร์สัญชาติญี่ปุ่นระดับรางวัล 6 เรื่อง ครบทุกรสชาติทั้งหนังดราม่า คอมเมดี้ และแอ็กชั่น ได้แก่ Fortune Favors Lady Nikuko, Cube, GINTAMA : THE VERY FINAL, Brave : Gunjyo Senki, Jinkusu!!! (JINX) และ Drive my car ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไฮไลท์ของงานนี้ซึ่งสามารถสร้างปรากฎการณ์ด้วยการเข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 94 มากถึง 4 สาขา คือ สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม และ สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม คอหนังที่ชื่นชอบภาพยนตร์ญี่ปุ่นไม่ควรพลาด!!! หนังคุณภาพในงานเทศกาลนี้- ภาพยนตร์ Fortune Favors Lady Nikuko นิกุโกะจัง คุณแม่ที่ชีวิตเจอแต่ผู้ชายแย่ๆ และโดนหลอกครั้งแล้วครั้งเล่า และคิคุโกะ ลูกสาววัย 11 ปี ที่ดูแลตัวเองได้และเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยต่างจากแม่ ทั้งสองคนระหกระเหินไปตามที่ต่าง ๆ จนมาถึงที่เมืองท่าทางตอนเหนือ สิ่งที่ทำให้สองแม่ลูกซึ่งไร้ที่ไปได้อิ่มท้องก็คือ เนื้อย่างของร้านเนื้อย่าง “อุโองาชิ” ซัสซัง ได้เห็นนิกุโกะจังแล้วเข้าใจว่าเธอเป็น “เทพเจ้าแห่งเนื้อ” จึงได้จ้างนิกุโกะเข้าทำงานด้วยเงื่อนไขว่า “ห้ามท้องเสียเด็ดขาด” และให้ใช้เรือประมงที่ของตัวเองเป็นที่อยู่อาศัย ด้วยประการฉะนี้ ชีวิตใหม่ของนิกุโกะจังกับคิคุโกะก็ได้เริ่มต้นขึ้น- ภาพยนตร์ Cube เมื่อคนแปลกหน้าทั้ง 6 คนพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้องทรงลูกบาศก์ ซึ่งมีประตูทั้งหกด้านที่นำไปสู่กับดักหฤโหดสุดอันตราย และทางรอดเดียวที่มี คือ ทุกคนต้องร่วมมือกันไขปมปริศนาลึกลับต่าง ๆ ที่ดาหน้าเข้ามาแทบทุกนาที เพราะไม่เช่นนั้นทั้ง 6 ชีวิตจะต้องกลายเป็นบุคคลสาบสูญที่ติดอยู่ในลูกบาศก์มรณะนี้ไปตลอดกาล- ภาพยนตร์ GINTAMA : THE VERY FINAL ขณะที่กำลังนับถอยหลังการล่มสลายของโลก กินโทกิ, ทาคาสุงิ, คาซึระซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกันมาก่อนต่างก็มีความรู้สึกอยู่ในใจ แต่ผู้ที่ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้าพวกเขา คือคนที่มีสายสัมพันธ์อันน่าเศร้า อาจารย์ผู้สั่งสอนพวกกินโทกิ อีกบุคลิกหนึ่งของโยชิกะ โชโยคือ “อุทสึโระ” นั่นเอง เพื่อคุ้มกันทุกคนพลังของอุทสึโระที่ขยายขึ้นเรื่อย ๆ และทาคาสุงิที่เผชิญหน้าโดยเดิมพันชีวิตตัวเอง สิ่งสุดท้ายที่กินโทกิเห็นนั้นคือ!? และสุดท้ายแล้วกินโทกิจะเอาทุกอย่างกลับคืนมาได้หรือไม่!- ภาพยนตร์ Brave: Gunjyo Senki ภาพยนตร์ Live Action ที่ดัดแปลงจากมังงะยอดนิยมอย่าง Brave Gunjou Senki ของ มาซากิ คาซาฮาระ ซึ่งเริ่มตีพิมพ์นิตยสาร Weekly Young Jump ของทาง Shueisha ปี 2013 โดยหนังบอกเล่าเรื่องราวของ อาโออิ นิชิโนะ เด็กหนุ่มผู้อยู่ชมรมยิงธนูและเข้าสังคมไม่เก่ง จนเกิดเหตุฟ้าผ่ากลางโรงเรียน ทำให้ทุกคนถูกพาย้อนเวลามายังยุคเซนโกคุ และมีเหล่ากองทัพซามูไรชั่วร้ายปรากฎตัวขึ้น พร้อมกับบุกสังหารและจับตัวเหล่านักเรียนไปเป็นเชลยศึก อาโออิ, ฮารุกะ และ เพื่อน ๆ ทุกคนที่หนีรอดมาได้ จึงต้องรวมพลังกันเอาทักษะความสามารถของตัวเองที่อยู่ตามชมรมต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อน ๆ กลับมา- ภาพยนตร์ Jinkusu!!! (JINX) จีโฮ สาวเกาหลีนักศึกษาแลกเปลี่ยน รับบทโดย Hyomin (ศิลปิน เกริล์กรุ๊ปวง T-ara) เธอจะมาสอนเรื่องความรักสไตล์เกาหลีและเป็นกามเทพให้กับคาเอเดะ สาวห้าวคลั่งไคล้หนังแอ๊คชั่น ชอบกินข้าวดูหนังคนเดียว และ ยูสุเกะ ชายหนุ่มผู้เงียบขรึม ไม่เคยบอกรักใคร ไม่รู้จักคำว่าโรแมนติค งานนี้จะสำเร็จหรือไม่มาติดตามกันได้จากเรื่องนี้- ภาพยนตร์ Drive my car ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องสั้นของมูรากามิ ฮารูกิ นักประพันธ์ชาวญี่ปุ่น โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักแสดงละครเวทีและผู้กำกับคนหนึ่งที่พบความลับของภรรยาซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว หลังได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานเป็นคนขับรถของเขานอกจากนี้ พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท เมื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิตอิออนผ่านทาง App Major Cineplex หรือ https://www.majorcineplex.com หรือ ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หน้าโรงภาพยนตร์ รับฟรี!! ป๊อปคอร์น 44 ออนซ์ 1 กล่อง และเครื่องดื่ม 22 ออนซ์ 1 แก้ว รวมทั้ง ตั๋วหนัง 1 ใบ รับสิทธิ์ถ่ายรูปเก๋ ๆ ที่ Photo Booth ฟรี 2 สิทธิ์ ลูกค้าทั่วไป...รับสิทธิ์ถ่ายรูปเก๋ ๆ ที่ Photo Booth ฟรี 1 สิทธิ์