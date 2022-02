“โมสต์ วิศรุต-ฟลุ๊ค พงศกร” ผนึกกำลังฮาคูณสอง ในภาพยนตร์ “อโยธยา มหาละลวย” เวอร์ชั่น “MONOMAX”

หลากหลายเหตุผลที่ไม่ควรพลาดชมภาพยนตร์ไทยโรแมนติก คอมเมดี้ “อโยธยา มหาละลวย” (Om! Crush on Me) จากค่ายหนังคุณภาพ “โมโนฟิล์ม” ผลงานการกำกับโดย ใหม่-ภวัต พนังคศิริ อย่างเด็ดขาด นอกเหนือจาก การประชันบทครั้งแรกของคู่พระ-นาง นักแสดงสุดฮอต เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข และ โบว์-เมลดา สุศรี, เนื้อหาภาพยนตร์ที่สนุกสนาน ผสานเรื่องราวของอยุธยา ยุคทองของวัฒนธรรมไทย ช่วงสมัยของวัฒนธรรมนานาชาติที่หลากหลาย และแตกต่างแต่ผสมผสานเป็นสีสันที่ผู้ชมไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้ว ยังมีแก๊งค์หนุ่ม ๆ อโยธยาสุดคิ้วท์ หลากหลายเชื้อชาติที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่ง ในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “จีนล้ง” หนุ่มจีนสุดทะเล้นที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ตลก ๆ ฮา ๆ ที่รับบทโดย โมสต์-วิศรุต หิมรัตน์ พร้อมเพื่อนคู่หูสุดซี้ “อาซีม” หนุ่มเชื้อแขกร่าเริง สุดใสซื่อ เน้นคาแรคเตอร์ซื่อบื้อไม่ทันคน ที่รับบทโดย ฟลุ๊ค-พงศกร วงศ์เพียร ทำให้หลาย ๆ ฉาก ที่มี “จีนล้ง” และ “อาซีม” แท๊กทีมทำอะไร ๆ ก็จะเป็นเรื่องราวเกินคาดเดา สุดฮากระตุกต่อมขำ และเป็นที่จดจำจากคนชมภาพยนตร์ได้อยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะฉากเด่น ๆ ในโรงชำเรา ที่ทั้งสองหนุ่มจะหาโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยครั้ง และในทุก ๆ ครั้ง จะต้องตื่นตากับความแซ่บ ความขี้เล่น ช่างออเซอะฉอเลาะ ของ “อออิน” อีจี้สุดขี้เล่น รับบทโดย นิวตั้น-ปัณณภัสร์ สงวนทรัพย์ ที่ตั้งใจโปรยเสน่ห์ใส่หนุ่มๆ โดยเฉพาะหนุ่มจีน-แขก คู่นี้ อยู่ในทุก ๆ ครั้งไป พร้อมการโดนจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว กับมุกจีบสาวแบบเห่ย ๆ ของ จีนล้ง ที่ทำให้ อออิน เป็นงงเลิ่กลั่กได้ทุกครั้ง แต่คนดูกลับโดนใจ เชียร์ให้คู่กันยกใหญ่ หรือคู่หู อาซีม เอง แม้หน้าตาอาจจะดูซื่อ ๆ ไม่ทันเพื่อนสุดแสบ จีนล้ง อย่างนี้ แต่มีดีที่หุ่นซิกแพคสุดแน่น ที่ออร่าความฟิตพุ่งแรงจนมีแม่ยกรุ่นแม่ จ้องจับจองตาเป็นมัน แถมยินดีทุ่มเงินก้อนโต และยังยังมีอีกหลาย ๆ ฉาก ที่ จีนล้ง และ อาซีม จะเรียกเสียงฮาจากคอภาพยนตร์ได้อย่างแน่นอนห้ามพลาดกับความสนุก ที่ "MONOMAX" (โมโนแมกซ์) ผู้นำดูหนังออนไลน์แบบถูกลิขสิทธิ์ ในเครือ โมโน เน็กซ์ นำมาลงแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้ชมกันถึงบ้าน พร้อมเพิ่มฉากเด็ด ๆ โรแมนติก และสุดฮาที่ไม่มีฉายในโรงภาพยนตร์มาก่อน เพิ่มเนื้อหารวม 20 นาที พบกับ ภาพยนตร์ “อโยธยา มหาละลวย” (Om! Crush on Me) ในเวอร์ชั่นของ MONOMAX (โมโนแมกซ์) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่าน www.monomax.me โทรสอบถามรายละเอียด 02-100-7007