“แพร พัณณิตา” เผยเคล็ดลับห่างไกลจากภูมิแพ้ฝุ่นในบ้านด้วย TINECO Floor One S3 พร้อมชี้เป้าโปรเด็ด Shopee 11.11 Big Sale

เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ยอมแพ้ให้กับโรคภูมิแพ้ สำหรับ เซเลปสาที่ตั้งแต่เกิดโควิด ชีวิตก็อยู่แต่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ จากเดิมที่เป็นคนที่ชื่นชอบการเข้าสังคมต้องปรับตัวใหม่ให้คุ้นชินกับการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านและเปลี่ยนวิถีชีวิตมาอยู่ในออนไลน์มากยิ่งขึ้น ได้บอกเล่าถึงชีวิตติดบ้านให้ฟังว่า…“โควิดทำชีวิตเปลี่ยนจริงๆ และบ้านก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่ทำงาน และตั้งแต่ Work from Home มารู้เลยว่า เวลาส่วนตัวถูกกลืนกินไปกับปริมาณงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เราละเลยในการดูแลตัวเอง เท่านั้นยังไม่พอ ยังเจียดเวลาได้ยากมากๆ ที่จะไปจัดการบ้าน ทำงานเสร็จก็เหนื่อยล้ามากแล้ว กลายเป็นว่า พอเราไม่ได้จัดการ บ้านก็กลายเป็นชนวนแห่งความเจ็บป่วยได้แบบไม่รู้ตัว โดยเฉพาะเจ้าฝุ่นละอองเล็กๆ ที่สร้างปัญหาใหญ่ ในฐานะตัวการสำคัญของโรคภูมิแพ้ และยิ่งช่วงเดือนพฤศจิกายนฝุ่นยิ่งมาแบบจัดเต็ม โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ด้วยแล้ว พ่วงด้วยแพรเป็นคนเลี้ยงรักสัตว์ ก็มีเจ้าน้องหมาสุดน่ารักที่คอยผลัดขนอยู่บ่อยๆ ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่น เพื่อที่จะได้ลดโอกาสเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้มากที่สุด”“แพรได้พยายามหาวิธีที่จะจัดการฝุ่นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้มาเจอกับผู้ช่วยมือโปรอย่าง ออโต้บอท (Autobot) โดยเฉพาะรุ่นไร้สายที่ทำได้แบบ All in One อย่าง Autobot TINECO รุ่น Floor One S3 ทำให้การจัดการบ้านให้ไกลฝุ่นไม่ใช่เรื่องที่ยากและเสียเวลาอีกต่อไป โดยออโต้บอท ถือเป็นแบรนด์หุ่นยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าผสานนวัตกรรมอัจริยะยอดนิยม ที่นำเสนอโซลูชั่นที่จะเข้ามาช่วยให้คนยุคใหม่คลายความกังวลในเรื่องการทำความสะอาดให้ปลอดภัยจากฝุ่นละออง และสะอาดหมดจดได้ทุกพื้นที่ในบ้าน ไม่ว่าจะฝุ่นหนักหนาหรือขนน้องหมาจะร่วงเยอะแค่ไหน ที่สำคัญใช้งานง่าย สะดวกสบาย และช่วยให้ภารกิจจัดการบ้านเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เมื่อฝุ่นลดปริมาณสะสมและถูกกำจัดไปก็จะทำให้เราห่างไกลจากโรคภูมิแพ้หรือปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้ในระยะยาว”สำหรับผู้ที่สนใจและกำลังมองหาไอเทมเด็ดที่จะเป็นมือฉมังช่วยให้การจัดการฝุ่นในบ้านหมดจดไปได้ ห้ามพลาดกับทัพสินค้าจาก ออโต้บอท ที่จัดมาให้ช้อปแบบลดครั้งใหญ่ใส่แบบไม่ยั้งต้อนรับมหกรรมช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด แห่งปีอย่างให้ได้พบกับสุดยอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ ไม่ว่าจะเป็น หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Autobot LAZER 5, เครื่องดูดฝุ่นไร้สายฉริยะ Tineco FLOOR One S3, และ EVERYBOT รุ่น Three Spin กับส่วนลดสุดพิเศษหลายต่อกับ ต่อที่1 ส่วนลดสูงสุด 50% และคุ้มอีกต่อกับโค้ดส่วนลดเพิ่ม 15% พร้อมคุ้มต่อไม่รอแล้วนะกับสิทธิประโยชน์สุดคับคั่งเมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของในราคาสุดคุ้มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้