AIS อุ่นใจอาสา ร่วมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการสร้างหน้าร้านขายของบนแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า ที่ผ่านมาทาง AIS ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างช้อปปี้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการตลาด การส่งเสริมการขาย และในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือผ่านโครงการของ AIS ACADEMY for Thais อุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ ที่เราจะร่วมกันสร้างโอกาสนำพาคนไทยเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในการต่อยอดการสร้างทักษะอาชีพที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง สู่การสร้างหน้าร้าน Marketplace บนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทั้งการพัฒนาอาชีพใหม่ๆ ไปจนถึงการขายบนช่องทางออนไลน์ที่สามารถนำไปปรับใช้และสร้างรายได้ได้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานของเราที่ต้องการเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ให้ผ่านสถานการณ์ความท้าทายครั้งนี้ไปด้วยกันนางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ ประเทศไทย เผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาหลังจาก COVID-19 แพร่ระบาด ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ ส่งผลต่อรายได้และอัตราการจ้างงานที่ลดลง ทางช้อปปี้ ประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มทักษะทางอาชีพ จึงได้จับมือกับทางเอไอเอส เพื่อเข้าไปเติมเต็มในโครงการอุ่นใจอาสา พัฒนาอาชีพ โดยได้นำเอาได้จุดแข็งและความเพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ มาตกผลึกสู่รูปแบบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่1.ลดความยุ่งยากในการเริ่มธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างครบวงจรบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ ทั้งระบบการชำระเงินที่หลากหลาย พันธมิตรด้านการขนส่งที่ครอบคลุม2.จัดแคมเปญทางการตลาดด้วยการบูรณาการสื่อต่าง ๆ ทั้งในและนอกแอปพลิเคชัน เพื่อเป็น ‘สะพานเชื่อม’ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงโอกาสที่มีอยู่อย่างมหาศาลบนโลกอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีกับมหกรรม Shopee 11.11 Big Sale ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว3.ติดอาวุธทางความรู้ ให้กับผู้ประกอบการ ผ่าน ‘Shopee University’ โดยจะเริ่มจัดคลาสการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงอุ่นใจอาสาเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้เป็นต้นไปนางสาวกานติมา กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือกับทาง ช้อปปี้ ประเทศไทย ถือเป็นการเสริมแกร่งและตอกย้ำการขับเคลื่อน AIS ACADEMY for Thais ในด้าน JUMP OVER THE CHALLENGE หรือ การพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างมั่นคง ที่ไม่ใช่แค่การสอนอาชีพแต่เป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายใหม่ๆ เพื่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน ก้าวเดินต่อจากนี้ AIS ก็ยังคงเป็นภาคเอกชนที่อยู่คู่คนไทยและเคียงข้างคนไทยในทุกๆ ความท้าทาย เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกาย สร้างความร่วมมือ สร้างศักยภาพของคนไทย ไปพร้อม ๆ กับการสร้างสังคมที่แบ่งปัน และเชื่อว่าทุกคน ทุกองค์กรจะเปลี่ยนตัวเองเป็นไม้ขีดไฟและร่วมกันจุดประกายให้ประเทศเดินหน้าต่อไป