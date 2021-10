ผ่านมาได้! “ปันปัน”เปิดใจโดนบูลลี่ตอนเด็ก เคยส่งเพลงง้อแฟนเก่า พร้อมมุมมองรักครั้งใหม่ที่โตขึ้น

ยิ่งโตยิ่งสวย แถมทวีความแซ่บมากขึ้น สำหรับ นักแสดงสาววัยรุ่นที่มีผลงานให้แฟน ๆ ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเจ้าตัวมาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษ ในรายการ Songs About (ซองส์ อะเบาท์) บนฟีเจอร์ห้องแชทแบบเห็นหน้าจาก JOOX โดยพิธีกรอารมณ์ดี๊ดีรับหน้าที่ชวนดาราและคนดังมาเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่าน 5 เพลงโปรด งานนี้ปันปันเลยเปิดใจครั้งแรกว่าจริง ๆ แล้ว กว่าจะมาถึงจุดนี้ เคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็ก พร้อมเล่าถึงประสบการณ์ความรักที่ผ่านมา และมุมมองความรักครั้งใหม่ในวันที่โตขึ้นอีกด้วยย้อนกลับไป หลายคนจำ “ปันปัน” ได้จากซีรีส์ฮอร์โมนฯ บทเรื่องนั้นน่าสงสารมาก?“ตอนดูปันยังเศร้าเลยนะ กลับบ้านไปหาแม่ร้องไห้ อยากฟังเรื่องราวไหมคะ (ยิ้ม) คือจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องจริงของเราเอง ตอนพี่ ย้ง ทรงยศ เขียนบท เขาก็จะอิงมาจากนักแสดง เราเคยเล่าให้พี่ย้งฟังว่าตอนย้ายโรงเรียนใหม่ ๆ ช่วง ม.2 โดนแก๊งผู้หญิงบูลลี่ โดนดักหลังโรงเรียน แต่ไม่ถึงกับโดนตบนะคะ ก็กลับบ้านร้องไห้ แต่วันนี้พอมองย้อนกลับไปก็เข้าใจนะว่าทำไมถึงโดนบูลลี่ เพราะเราย้ายไปโรงเรียนอินเตอร์ ทุกคนใส่กระโปรงลายสก๊อต รองเท้าผ้าใบน่ารัก ๆ แต่เราใส่รองเท้านักเรียน และถือกระติกไปโรงเรียน ด้วยความที่เราเคยชินใส่แบบนี้มาตั้งแต่ ป.1 แต่ที่นั่นทุกคนแต่งตัวแฟชั่นหมด”ทำยังไงถึงผ่านจุดนั้นมาได้ ถึงปรับตัวได้?“เราโดนบูลลี่สักพักเลยนะคะ แล้วหนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วย ซึ่งคนไทยที่โรงเรียนก็พูดภาษาอังกฤษกัน แต่พอเราอยู่ไปสักพัก ก็มีเพื่อนประมาณ 2-3 คน ที่ยอมพูดไทยกับหนู เด็กที่ย้ายไปใหม่เหมือนกัน พออยู่ ๆ ไปก็เริ่มชิน แต่ก็จะมีเรื่องผู้ชาย ว่ามีแฟนเก่าของเพื่อนในกลุ่มนั้นมาชอบเรา เป็นเรื่องฮือฮาใหญ่โตมาก เพราะกลุ่มเขามีประมาณ 8-9 คน ก็มายืนดักก่อนกลับบ้าน เพื่อนเราก็พาเดินอ้อม แต่สุดท้ายเขาก็มาด่าว่า ยูอย่ามายุ่งได้ไหม เราก็คิดว่าไม่อยากจะคุยเลย คุยไม่รู้เรื่องด้วย พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ตอนนั้นเราก็ตัวสั่น ร้องไห้ เพื่อนพาไปขึ้นรถ พี่เลี้ยงก็ถามว่าเป็นอะไร ร้องไห้ใส่แม่ แล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนวันต่อไป แต่พออยู่ไปเราก็ชินไปเอง แล้วพอเข้ามาแปบนึงเราก็เล่นหนัง พอเราเริ่มเป็นดารา เริ่มมีคนรู้จักเขาก็ไม่ค่อยยุ่งกับเราแล้ว”รู้มาว่า “ปันปัน” เคยส่งเพลง Just Give Me a Reason ง้อแฟนเก่าด้วย?“เคยทะเลาะกับพี่ มาร์ช จุฑาวุฒิ สมัยเด็กๆ แล้วก็ส่งเพลงนี้ให้กัน จะมีท่อนหนึ่งของเพลงที่มีความหมายว่า พวกเรายังไม่ได้หักกันนะ พวกเราแค่งอ จะเป็นเพลงประจำที่พวกเราจะส่งเพลงนี้ให้กัน หลายรอบมาก ทะเลาะกันบ่อยมาก แต่สุดท้ายวันนี้เราก็เรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนต่อกันได้”พูดถึงเรื่องความรักของ “ปันปัน” มีมุมไหนบ้างที่เราไม่น่ารัก?“เวลาคบกัน ปันเป็นคนอารมณ์ร้อน โกรธ ง่าย หายเร็ว แต่เป็นคนขี้เหวี่ยง ยิ่งคนที่เราสนิท อยู่ใกล้ เช่น แฟน พ่อแม่ พี่เลี้ยง เราก็จะปรี๊ดแตกได้ง่าย มีจุดหนึ่งที่เขาต้องบอกว่าทำไมต้องอารมณ์เสียขนาดนี้”“ปันปัน”เคยพูดถึงมุมมองความรักว่าเราควรจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อตัวเอง ไม่ใช่เพื่ออีกคน?“สมมติว่าเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครสักคน เพื่อเขาจะได้แฮปปี้ แต่สุดท้ายเราก็จะกลับมาเป็นตัวเองอยู่ดี คือ เราต้องเปลี่ยนมายเซ็ตว่า เราเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะได้เข้ากับเขาได้ แล้วเราจะได้มีความสุขดีกว่าค่ะ”