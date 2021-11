จับตา เครื่องดื่ม Energy Drink คาราบาวแดง รุกตลาด Motor Sport สานฝันเด็กไทยสู่ระดับโลก

ตั้งแต่ต้นปี 2021 ที่ผ่านมา ในแวดวงการมอเตอร์สปอร์ตรถจักรยานยนต์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะได้เห็นภาพความเคลื่อนไหว การจับมือร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่าง ทีมแข่งรถจักรยานยนต์กับเครื่องดื่ม Energy Drink ระดับโลกของคนไทย100% ในโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คาราบาวแดงได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบรนด์ไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ไม่ว่าจะในด้านการจำหน่ายไปมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา และแอฟริกา ตอกย้ำวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของแบรนด์ คือการเป็นเครื่องดื่มระดับโลก หรือการสานฝันที่ทำให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศได้เห็นแบรนด์คนไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ในเกมการแข่งขันฟุตบอลประเทศอังกฤษ Carabao Cup ที่มีผู้ชมเป็นอันดับหนึ่ง และด้วยคำว่า “นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่” ติดอยู่ในสายเลือดของคนไทยไม่เคยเลือนหาย การสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งแรกของโลกจึงเกิดขึ้น ระหว่างเครื่องดื่มระดับโลก คาราบาวแดง กับ ทีมแข่งรถจักรยานยนต์ “Honda Racing Thailand” ในโครงการ Race To The Dream โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การร่วมกันสานฝัน สร้างเยาวชนนักแข่งไทย ให้ก้าวสู่ระดับโลกภาพที่เห็นได้ชัดจากโครงการนี้ คือ เกมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP ที่เราได้เห็นนักแข่งเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น “ก้อง​สมเกียรติ จันทรา" แข่งขันในรุ่น Moto2 เจ้าของรถแข่งหมายเลข 35 ที่ล่าสุดมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 37 คะแนน โดยศึก MotoGP สนามต่อไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนนี้ ที่ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศโปรตุเกส ในรายการ ปอร์ติเมา กรังด์ปรีซ์ ส่วนนักแข่งเด็กไทย อีก 1 คน “ก๊อง​ ธัชกร บัวศรี" เจ้าของรถแข่งหมายเลข 33 ในรายการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบดาวรุ่งชิงแชมป์โลก รายการ เอฟไอเอ็ม ซีอีวี โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ 2021 สามารถคว้าอันดับที่ 17 จากสนาม 7 ที่มิซาโน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 64 ที่ผ่านมา โดย “ก๊อง​ ธัชกร ยังเหลือการแข่งขันในศึก ซีอีวี โมโตทรี จูเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2021 อีก 1 สนาม ซึ่งจะดวลกัน 2 เรซสุดท้ายในวันที่ 20-21 พฤศจิกายนนี้ ที่เซอร์กิต ริคาร์โด ตอร์โม เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปนในฝั่งเกมมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย ทางเครื่องดื่ม Energy Drink คาราบาวแดง ร่วมกับ “Honda Racing Thailand” ลุยศึก OR BRIC SUPERBIKE 2021 ส่ง 3 นักแข่งชั้นนำของประเทศไทยลงสนาม ตั้งเป้าคว้าแชมป์ประจำปี นำทีมโดย “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช ยอดนักบิดสาวแกร่ง หมายเลข 44 ควงทีมเมท “ดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง หมายเลข 45 และ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ หมายเลข 123 กับ รถแข่ง Honda CBR600RR ลงชิงชัยในรุ่น Supersport 600 cc. ซึ่งล่าสุดในเกมการแข่งขัน OR BRIC SUPERBIKE 2021 สนามที่ 3 เมื่อวันที่ 16-17 ที่ผ่านมา “มุกข์” มุกข์ลดา สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการควบรถแข่ง Honda CBR600RR คู่ใจไล่บู๊สุดเดือดกับนักบิดชายก่อนคว้าอันดับ 2 ช่วยทำให้รักษาอันดับ 2 บนตารางแชมเปี้ยนชิพประเภทนักบิด มีทั้งสิ้น 56 คะแนน ตามด้วย ทีมเมท “แชมป์” ภาสวิชญ์ หมายเลข 123 ในอันดับ 3 มีทั้งสิ้น 47 คะแนน ในขณะที่ “ดรีม” สิทธิศักดิ์ หมายเลข 45 ซิวที่ 3 ของสนาม และเป็นโพเดี้ยมครั้งแรกในปีนี้ รั้งอันดับ 5 มีทั้งสิ้น 40 คะแนน ทั้งสามนักแข่งได้ร่วมกันพาต้นสังกัดผงาดดับเบิลโพเดี้ยม 3 สนามติดต่อกัน รั้งจ่าฝูงประเภททีมในรุ่น Supersport 600 cc. และยังมีสิทธิ์คว้าแชมป์ประจำปีในช่วง 2 สนามสุดท้าย ในศึกรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ OR BRIC SUPERBIKE 2021 สนามที่ 4 [ เรซที่ 4 วันที่ 11 ธันวาคม และเรซที่ 5 วันที่ 12 ธันวาคม ]นอกจากนี้ ยังมีการร่วมกันสานฝันเด็กไทยในโครงการ Race To The Dream กับ Honda Thailand Talent Cup เกมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ร่วมเป็น ซัพพอร์ตเรซ ใน OR BRIC SUPERBIKE 2021 ซึ่งถือว่าเป็นประตูด่านแรกหรือสารตั้งต้นสานฝันเยาวชนไทยสู่การแข่งระดับโลกในการแข่งขัน MOTO GP เดินตามรอยรุ่นพี่ อย่าง “ก้อง” สมเกียรติ และ “ก๊อง” ธัชกรถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในวงการมอเตอร์สปอร์ตของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย และวงการมอเตอร์สปอร์ตระดับ World Class มาร่วมติดตามและให้กำลังใจการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของ 2 บิ๊กต่างวงการ!! ทั้ง “คาราบาวแดง. แห่งวงการ Energy Drink เครื่องดื่มระดับโลก กับทีมแข่งรถจักรยานยนต์ เบอร์ 1 ของไทย “Honda Racing Thailand” ในโครงการ Race To The Dreamคอความเร็วไม่ควรพลาด ติดตามอัพเดท นักแข่งเด็กไทยสานฝันไปกับแรงผลักดันของเครื่องดื่มระดับโลก คาราบาวแดง ได้ที่#Carabao #WorldClassProduct #WorldClassBrand #FightingSpirit#WhatStopsYou #มุ่งไปอย่าให้อะไรมาหยุด #RaceToTheDream #HondaRacingThailand