"โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์" เข้าป้าย "Thailand Super Series 2021" ประเดิมแชมป์แรก ที่บุรีรัมย์

โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ทีมแข่งรถภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดฤดูกาลความเร็วในประเทศกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ “Thailand Super Series 2021” ในอีเว้นท์แรก เรซ 1-2 โชว์ฟอร์มสดเครื่องแน่นสุดร้อนแรง ขึ้นโพเดียมชูถ้วยแชมป์รุ่น Thailand Super GTC และถ้วยแชมป์รุ่น GTM AM พร้อมถ้วยรางวัลรุ่นอื่นครบทีม นำโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ เคนทาโร่ ซึจิโทริ ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2564 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์เปิดฤดูกาลจัดเต็มความแรงทั้งรถและคน สำหรับ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์” ประเดิมลงสนามแรกของศึกความเร็ว Thailand Super Series 2021 ถึง 3 รุ่นแบบสะใจ เริ่มจากความมันส์ของรุ่น Thailand Super Car GTC ทีมใช้รถ Toyota Supra ออกสตาร์ทในรูปแบบโรลลิ่งสตาร์ท เหยียบกันเต็มสปีดจบ 12 รอบการแข่งขันไปแบบสุดตื่นเต้น โดยรถหมายเลข 22 ขับโดย เคนทาโร่ ซึจิโทริ ทำผลงานเปิดฤดูกาลยอดเยี่ยมอาศัยประสบการณ์ตามติดผู้นำก่อนอาศัยจังหวะเสียบแซงคว้าอันดับที่ 1 รับถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จ และหมายเลข 19 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ คว้าอันดับที่ 3 ไปครอง ทำให้ทีมได้ถ้วยแชมป์รางวัลประเภททีมไปครองอีก 1 รางวัลด้านการแข่งขันในรุ่น Thailand Supercar GTM AM และ GTM ด้วยรถ Lexus RC-F ทีมขับเคี่ยวความเร็วกันเต็มสปีด 1 ชั่วโมงต่อเนื่องส่งพลังความแรงสู้ทันทีก่อนจบการแข่งขันไปด้วยชัยชนะเมื่อรถหมายเลข 39 ขับโดย ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ นักแข่งตัวเก๋ารับถ้วยแชมป์อันดับ 1 Thailand Super GTM AM และอันดับ 2 สำหรับถ้วย Thailand Supercar GTM ด้านอัครพงษ์ อัคนีนิโรธ จบอันดับที่ 6ลงสนามกันต่อในรุ่น Thailand Super Car GT-3 ด้วยรถ Lexus RC-F GT3 รถหมายเลข 19 เป็นการจับคู่ทีมเมทครั้งแรกของ 2 นักแข่ง ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และมานัต กุละปาลานนท์ ที่ผนึกกำลังร่วมใจสู้ฝูงรถแข่งซุเปอร์คาร์ฝ่าดราม่าตลอด 1 ชั่วโมง ก่อนจบการแข่งขันไปไปในอันดับที่ 4หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ กล่าวว่า “สำหรับรายการ Thailand Super Series เป็นการแข่งขันในประเทศสนามแรก ผมเชื่อว่าแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนก็รอคอยติดตาม วันนี้ทีมได้กลับมาลงสนามบอกเลยว่าเป็นการแข่งขันที่ทั้งสนุกและตื่นเต้นมากครับ ทุกคนในทีมเต็มที่และมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานให้ดีที่สุด วันนี้สามารถมีรางวัลขึ้นโพเดียมในทุกรุ่นตามเป้าหมายที่ตั้งใจ นับเป็นการประเดิมชัยชนะเปิดฤดูกาลในประเทศได้อย่างยอดเยี่ยมครับ”ร่วมส่งกำลังใจให้ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์” ในโปรแกรมแข่งครั้งต่อไปรายการ RAAT Endurance Championship International 2021 สนามแรก ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.ชลบุรี ร่วมติดตามชมและเชียร์ทีมแข่งรถสัญชาติไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TOYOTAGazooRacingTeamThailand