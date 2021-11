3 หนุ่ม ชิน-ตั้ม-ณัฏฐ์ ร่วมตัดสิน TO BE NUMBER ONE  IDOL รุ่น 11 รอบชิงชนะเลิศ!!

และแล้วการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศก็เดินทางมาถึง โดยงานจัดขึ้น ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ MALLกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้คำขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในการค้นหาต้นแบบเยาวชนกลุ่มใหม่กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คน จากทั่วประเทศ เข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวที กับ 4 โจทย์เพลงป็อบ , เพลงลูกทุ่ง , เพลงแดนซ์ และเพลงสากล ตลอด 4 สัปดาห์อย่างเข้มข้น ตลอดเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อม ได้รับการดูอย่างอบอุ่นจากครูใหญ่ของบ้าน หม่อมหลวง ยุพดี ศิริวรรณ และครูผู้ให้การฝึกซ้อมอาทิ นุ้ย เกศริน ,หลิว มนัสวี ,บิ๊ก ธานัท, อาร์ต อัศกร, นนท์ สุนนท์ และตลอดระยะเวลาการเก็บตัวแข่งขันจากเยาวชนทั้งหมด 40 คน คัดเลือกเหลือเพียง 16 คนที่จะขึ้นโชว์ความสามารถบนเวทีต่อสายตาคณะกรรมการที่มาร่วมเฟ้นหา สุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี อาทิ ท็อป – ดารณีนุช ปสุตนาวิน ,หลิว – มนัสวี กฤตตานุกูล , ชิน - ชินวุฒ อินทรคูสิน , ตั้ม -วราวุธ โพธิ์ยิ้ม และ ณัฏฐ์ ทิวไผ่งามโดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ผลิตภัณฑ์ ลอริอัล,เดอะไพน์ รีสอร์ต,ร.รตัดผมเกตุวดี,ศูนย์การค้า JJ Mall, MYS (mistine),แป้งมันเอี่ยมเฮง,เมืองไทยประกันชีวิต (MTL), บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้ช่วยดูแลให้เยาวชนคนเก่งได้ทำกิจกรรมดีตลอดการประกวด สำหรับผลการตัดสิน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ฝ่ายหญิงได้แก่ TI 31 น.ส.ภรัณยู พูลนิ่ม จ.พิษณุโลก และ ผู้ชนะเลิศฝ่ายชายได้แก่ TI 23 นายกิตติกวิน จัสทิส จ.ขอนแก่น 2 เยาวชน ที่แสดงความสามารถจนชนะใจกรรมการ และจะทำหน้าเป็นเยาวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMER IDOL รุ่นที่ 11 เพื่อส่งต่อและเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป...