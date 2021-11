ผู้ประกอบการไทย ผู้พัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ได้เข้าสู่การเป็นนักพัฒนานวัตกรรม ตั้งแต่เข้าศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต Technopreneurship and Innovation Management ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างที่เรียนก็เกิดจุดประกาย ในการที่จะสร้างนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นในประเทศ และสร้างมูลค่าในตลาดโลก กับผลงานล่าสุดในฐานะประธานเจ้าหน้าที่นวัตกรรม บริษัท อาร์แอนด์ดี รีเสิร์ช อินโนเวชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด และทีมนักวิจัยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการพัฒนาสารสำคัญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยAnti-aging active ingredient ที่ชื่อว่าในโครงการ Cosmetic Innovation and Business Link (CIB 2020-2021) ที่จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง สารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางสำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย และสร้างวิจัยด้านเครื่องสำอางในระดับโลก และ ทีมชนะเลิศ ทั้ง 3 ลำดับจะได้ไปนำเสนอผลงานผู้ผลิตและผู้นำด้านเครื่องสำอางระดับโลกที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ปี 2022ประเทศไทยได้สร้างความร่วมมือด้านเครื่องสำอางในระดับโลก ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) Thailand Center of Excellence for Life Sciences คอสเมติค วัลเลย์ จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการสร้างและผลักดัน Cosmetic Innovation and Trade Zoneในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย ซึ่งมุ่งเน้นให้คอสเมติค วัลเลย์ ร่วมมือพัฒนา สารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางสำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย รวมทั้งพัฒนาโครงการวิจัยด้านเครื่องสำอางร่วมกันระหว่างฝรั่งเศสและไทยโดยในโครงการ Cosmetic Innovation and Business Link ที่ได้ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2021 จนถึง กันยายน 2022 เป็นระยะกว่าเวลากว่า 14 เดือน ที่ทางเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตร ในการร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ CIBโดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการไทยที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสารสกัด หรือสารออกฤทธิ์จากธรรมชาติ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เวชสำอาง โดยเน้นสารที่มีคุณสมบัติด้านการชะลอวัย (Anti-aging) และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการมีผลทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ ก่อนผลักดันเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ COSMETIC 360 ที่จัดขึ้นโดยเครือข่าย Cosmetic Valley ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มเทคโนโลยี นวัตกรรม และตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เกิดการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบเครือข่ายนวัตกรรมเครื่องสำอางในระดับโลก โดยในงาน COSMETIC 360 ประกอบด้วยผู้นำด้านเครื่องสำอางในรดับโลก อาทิ LVMH Group, SHISEIDO Group, L’OREAL Research& Innovation, RODAN+FIELDS, CHANNEL, J&JOIN โดย Johnson & Johnson, YVES ROCHER เป็นต้นกล่าวว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งทรัพยากรวัตถุดิบชั้นเลิศ การให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลทดสอบประสิทธิภาพเมื่อเทียบผลในระดับโลก และความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์ จะทำให้สารสกัดของไทยมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับมาตรฐานการผลิตในประเทศที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้ว โดยปกติในระดับของอาเซียน ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 แต่หากเทียบในระดับภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 รองจากเกาหลีและญี่ปุ่นดร. เดวิด เชื่อว่า การจะเติบโตแบบยั่งยืนและมั่นคงได้นั้น ต้องเริ่มสร้างคุณค่าโดยการแบ่งปันตั้งแต่แรก ใช้หลักการณ์ Creative share value เติบโตไปพร้อมกับเกษตรกรไทย แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนา เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับงานวิจัยไทย ที่นอกจากจะโดดเด่นในด้านวิชาการแล้วนั้น จะต้องทำประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย ทุกๆ ครั้ง ที่ได้โอกาสไปแข่งขันงานวิจัย หรือประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ ผมเล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดความคิด ดูแนวโน้มในการพัฒนางานวิจัยในระดับโลก และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้น กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจะร่วมแรงกับเกษตรกรไทย เพื่อช่วยกัน ในการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ ให้มีความโดดเด่น เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงก่อน ที่จะนำไปพัฒนา และด้วยแนวความคิดนี้ ใช้ความพยายามกว่า 6 ปี ในการพัฒนาวัตถุอิบต้นน้ำ ควบคุมคุณภาพ จนได้ สารสำคัญทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย Anti-aging active ingredient ที่ชื่อว่า Colossal-D: The Mother of Rejuvenation ที่มีประสิทธิภาพในระดับโลก และพร้อมเป็นผู้พัฒนา และส่งออกสารสำคัญไปยังตลาดทั่วโลก