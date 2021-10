โหดไม่แพ้ผู้ชาย เมทัลหญิงมุสลิม Voice of Baceprot เตรียมสวมฮิญาบขึ้นแสดงเทศกาลดนตรีระดับโลก

(กีตาร์, ร้องนำ),(เบส) และ(กลอง) บอกว่าพวกเธอไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะได้ร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกแต่ล่าสุด ที่งานผู้จัดการของวงได้รับจดหมายเชิญให้ไปร่วมแสดงในงาน นี้ที่จะจัดขึ้นที่ ในเดือน ส.ค. ปีหน้า เพื่อยืนยันเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วVoice of Baceprot หรือที่มีชื่อย่อว่า VoB บอกว่าพวกเธอกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นแสดง ในงานใหญ่สำหรับดนตรีแนวเฮวีเมทัลในปีหน้า ซึ่งจะได้ร่วมเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกและระดับตำนานอย่างและเป็นต้นVoice of Baceprot ก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี 2014 แล้ว โดยสมาชิกวงมีพื้นเพมาจาก การุต จังหวัดชวาตะวันตก ที่ค่อนข้างเคร่งศาสนา พวกเธอทั้งสามคนสวมฮิญาบขณะดนตรี และตั้งชื่อวงด้วยภาษาซุนดา ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้พูดในหมู่ชาวซุนดา ประเทศอินโดนีเซียในเขตชวาตะวันตก ตามพื้นเพของตัวเองด้วยอิทธิพลของดนตรีระดับโลกอย่างและวงเฮฟวี่เมททัลหญิงล้วนวงนี้ เริ่มต้นมีชื่อเสียงระดับโลกหลังพวกเธอโพสต์คลิปคัฟเวอร์เพลงของวงดัง ๆ เหล่านั้นลงโซเชียลมีเดีย จนได้รับความสนใจจากทั้งสื่อในอินโดนีเซียและสื่อต่างประเทศแต่แน่นอนเพราะการเป็นหญิงสาวมุสลิม ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าพวกเธอจะสามารถเล่นเพลงดนตรีแนวหนักกะโหลก แบบตะวันตกได้หรือไม่ซึ่ง Voice of Baceprot ยอมรับว่ากลุ่มเคร่งศาสนา ในพื้นที่บ้านเกิดค่อนข้างจะต่อต้านพอสมควร แต่ชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามเองก็สนับสนุนเป็นอย่างดีสมาชิกของวงกล่าวณ ปัจจุบัน Voice of Baceprot ปล่อยซิงเกิ้ลออกมาสองเพลง รวมถึงซิงเกิลล่าสุดที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ กฎระเบียบของศาสนาอิสลามโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเเสดงความมุ่งมั่น ในการต่อสู้กับกฎระเบียบอันเข้มงวดของสังคมมุสลิมของอินโดนีเซีย แล้วเป็นการแสดงพลังในการต่อสู้กับความกลัว เพื่ออิสรภาพในการแสดงออกของพวกเธอ