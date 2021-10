ยอดวิวพุ่ง! “น้องนาตาชา” น่ารักสุดปัง “ฟลุค&ลี” จัดเค้กฉลองครบ 6 เดือน ใน YouTube Flukelee

แป๊บๆ หนูน้อยยิ้มหวานขวัญใจทุกคน น้องนาตาชา อายุครบ 6 เดือนแล้ว งานนี้พ่อกับแม่ ฟลุค-เกริกพล และ ลี-นาตาลี จัดเค้กฉลองเล็กๆ ภายในครอบครัว พร้อมข้อความ 6 MONTHS halfway around the sun โดยเก็บบรรยากาศความน่ารัก 1 Day with Natasha มาให้ชมกันทาง YouTube Flukelee ตามติดวันพิเศษของหนูน้อยว่าทำอะไรบ้าง พูดเลยน่าเอ็นดูสุดๆ ความน่ารักทะลุออกมานอกจอ ดูไปก็อดที่จะยิ้มตามไม่ได้ ส่วนพ่อฟลุคกับแม่ลี ตอนนี้แทบจะกลายเป็นช่างภาพไปแล้ว สลับกันถ่ายภาพถ่ายคลิปมาฝากแฟนๆ ของน้องยิ้มหวานให้ได้ชมกันในทุกๆ โมเมนต์ แจกความสดใสให้ชื่นใจกันถ้วนหน้า และไม่ว่าจะโพสคลิปน้องนาตาชาเมื่อไหร่ ยอดวิวพุ่งปรี๊ดสุดปังทันที! กลายเป็นขวัญใจพี่ๆ ป้าๆ น้าๆ อาๆ ไปแล้วทั้งเมือง​นอกจากนี้ใน YouTube Flukelee ยังเก็บภาพความน่ารัก พัฒนาการ และช่วงเวลาพิเศษๆ ของน้องนาตาชามาให้ได้ชม ได้ติดตามกันอย่างเต็มอิ่ม โดยเฉพาะโมเมนต์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น “อาหารมื้อแรก” ที่พ่อกับแม่ลุ้นกันสุดๆ หรือแม้แต่ตอน “นั่งได้ครั้งแรก” หนูน้อยนาตาชาก็เซอร์ไพรส์พ่อกับแม่มากๆ ใครไม่อยากพลาดความน่ารักของน้องยิ้มหวาน กด Subscribe รอไว้เลย