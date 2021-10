ศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลนครธน จัดโปรโมชั่นพิเศษ หยุดอาการปวดหลังที่ต้นเหตุ พร้อมแพ็คเกจดูแล-รักษากระดูกสันหลัง

โปรโมชั่นและแพ็คเกจพิเศษครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ลงทะเบียนเพื่อปรึกษาแพทย์ฟรี!!โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดหลัง ปวดคอ โดยการทำ MRI ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 8,900 บาท การลดอาการปวดหลังด้วยวิธีฉีดยาเข้าโพรงกระดูกสันหลังเริ่มต้นที่ 32,000 บาท และแพ็คเกจผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยกล้องเอ็นโดสโคปราคาเริ่มต้นที่ 245,000 บาท“ศูนย์กระดูกสันหลังโรงพยาบาลนครธน มีความพร้อมทั้งในด้านทีมแพทย์ที่รวมเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งจากโรงพยาบาลนครธนและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่สามารถให้ last opinion ได้เลยโดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยเสียเวลาไปหา second opinion จากที่อื่น นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีอันทันสมัย และทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมจะช่วยหาสาเหตุที่แท้จริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ว เราสามารถผ่าตัดส่องกล้องแก้ไขหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นได้อย่างปลอดภัย ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถทิ้งความเจ็บปวดไว้ที่โรงพยาบาล กลับบ้านได้ในวันเดียว และใช้ชีวิตปกติได้อย่างมีคุณภาพ”ศูนย์กระดูกสันหลังนครธนเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลนครธนและบำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ค เปิดให้บริการวินิจฉัยและรักษาอาการผิดปกติและโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอย่างครบวงจรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 โดยรักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า 1,500 รายในปีแรกของการให้บริการสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 0-2450-9999 เว็บไซต์ www.nakornthon.com LINE official @Nakornthon Hospital และเฟซบุ๊กเพจ FB: Nakornthon Hospital