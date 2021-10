“บี-พีระพัฒน์” ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ “แดดเที่ยงกลางทะเลทราย” ผลงานสุดภูมิใจ Mix ไกลถึงเกาหลี

ซิกเนเจอร์เสียงทรงพลังของเมืองไทย ต้องมีชื่อของนักร้องชายคุณภาพ บี-พีระพัฒน์ เถรว่อง อยู่ในอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน เขาคือศิลปินอาร์ แอนด์ บี ผู้มีเสียงอันทรงพลังเข้าถึงอารมณ์ในทุกประโยคที่เปล่งเสียงออกมา จนถูกยกให้เป็น ดีโว่ระดับประเทศ โดดเด่นด้วยน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ และมีผลงานเพลงโด่งดังมากมาย ไล่เรียงมาตั้งแต่เพลง ความจริงในใจ, วีนัส, โลกหมุนด้วยความรัก, ดินแดนแห่งความรัก, รู้ และ พูดตรงๆ ซึ่งเป็นเพลงฮิตติดหู และฟังได้ตลอดกาล ทำให้ทุกคนจดจำชื่อ บี-พีระพัฒน์ จนถึงปัจจุบัน รวมถึงยังมีรางวัลการันตีคุณภาพจากเวที สีสัน อวอร์ด อีกด้วยล่าสุดเจ้าพ่อเพลงอาร์ แอนด์ บี บี-พีระพัฒน์ คัมแบ็กแล้ว! กับการเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัว พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ "แดดเที่ยงกลางทะเลทราย" เพลง Soul กระชับความสัมพันธ์ ที่มีความ sexy และ Rromantic โดยมีภรรยาคู่ชีวิต ฬินา ลีนุตพงษ์ แต่งเนื้อร้อง และเป็นเพลงแรกที่ทั้งคู่ร่วมแต่งทำนองด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีทีมนักดนตรียอดฝีมือของเมืองไทย และอีกความพิเศษอีกอย่าง กับการร่วมงาน Mix & Mastering กับ Engineer ฝั่ง K-POP Mr. Won Kwon Yoon และ Park Jung-Un at Honey butter studio ที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับตำนาน JYP มาแล้วโดย บี-พีระพัฒน์ เผยถึงผลงานใหม่ว่า “ขอฝากผลงานเพลงแรกในฐานะศิลปินอิสระ ไว้ใน playlist ของทุกคนด้วยครับ ชื่อเพลงอาจจะดูรุ่มร้อน แต่จริงๆ แล้วเป็นเพลงอารมณ์ละมุน ฟังสบายๆ ได้ทุกโมเมนต์ หรือใครจะใช้ง้อคนรักก็ยังได้ จุดเริ่มต้นของเพลงนี้เริ่มจากผมกับฬินาได้ไปเที่ยวดูไบกับครอบครัว แล้วได้ไปขี่อูฐท่องทะเลทรายแบบนักท่องเที่ยว จากการที่ได้เห็นทะเลทรายของจริงมันเลยเป็นแรงบันดาลใจของฬินา ตอนกลับมาเค้าบอกว่าอยากเขียนเพลงเกี่ยวกับทะเลทราย ผมก็เริ่มแต่งทำนองไปเรื่อย มีวันนึงฬินาเค้าร้องเมโลดี้อันนึงออกมาบอกให้ผมเอาไปลองแต่งต่อดู ผมก็เลยแต่งจากเมโลดี้ท่อนฮุคของเค้าจนเสร็จ นี่นับเป็นเพลงแรกของเราที่ฬินาร่วมแต่งทำนองด้วย แล้วเค้าก็ไปเขียนเนื้อต่อจนเสร็จ ผมอ่านครั้งแรกก็ยังงงๆ เพราะนึกไม่ออกว่าจะร้องยังไง แต่เค้าก็ร้องให้ผมฟัง จนผมเข้าใจและสามารถถ่ายทอดออกมาได้ แถมมาคุมร้องผมในห้องอัดด้วย บอกเลยคนคุมร้องคนนี้เนี้ยบและเป๊ะมากๆ ผมนี้เกร็งไปหมด แต่สุดท้ายงานก็ออกมาอย่างที่ทุกคนได้ยินกัน ซึ่งเราสองคนก็พอใจมากๆ เพราะว่าเพลงนี้ร้องไม่ยากแต่ร้องให้เพราะสำหรับนักร้องสายบ้าพลังอย่างผมคือยากเลย ถ้าวางน้ำหนักตรงคำไหนเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปมันจะฟังไม่สมูธทันที เบื้องหลังคนแรกที่ผมจะขอบคุณ ก็คือโปรดิวเซอร์ใหญ่ของผม คู่ชีวิตคู่คิดคู่ทุกข์คู่ยาก ผู้ให้กำเนิดเพลงนี้ด้วยครับ หลังจากได้เนื้อเพลงและทำนองแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการเรียบเรียงเพลง ซึ่งเพลงนี้ผมอยากให้มีความ sexy + romantic จะได้เอาไปไว้ใช้กระชับความสัมพันธ์กันระหว่างคู่รัก ไม่มีใครเหมาะเท่ากับคุณกานต์ THE PARKINSON อีกแล้ว ผมจึงส่งให้คุณกานต์เรียบเรียง โดยมีคุณต๊ะมือกีตาร์ชาวไทยที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับจากนักดนตรีในระดับสากล คุณโตมือเบสของวงมาร่วมอัดให้ และคุณ Kevin จากวง the begin มือกลองอาร์ แอนด์ บี ของแท้ที่เคยทัวร์กับศิลปินระดับตำนานอย่าง BOYZ II MEN มาแล้ว ขั้นตอนตรงนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเพราะทุกคนคือของจริงในทุกๆ ตำแหน่ง ดนตรีของเพลงนี้จึงไม่มีอะไรต้องห่วงเลย ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่สำคัญมากๆ นั่นก็คือการ Mix & Mastering ผมเองส่วนตัวได้ฟังเพลงเกาหลีอยู่บ้างและชอบ sound ของเพลงเกาหลีหลายเพลงอยู่ โดยเฉพาะพวก Soul, R&B จึงอยากลองส่งเพลงไปทำที่เกาหลี ตรงนี้ผมได้รับความช่วยเหลือจากคุณแม็ค ศรัณย์ ช่วยประสานงานในการส่งเพลงนี้ไปให้ Mr. Won Kwon Yoon และ Park Jung-Un at Honey butter studio ที่เคยร่วมงานกับศิลปินระดับตำนาน JYP ซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยครับ ตอนนี้ฟังได้ในทุกช่องทาง streaming และชมมิวสิควิดีโอกันได้แล้วครับ” งานนี้พอปล่อยมิวสิควิดีโอออกมา ก็มีแฟนๆ คอมเมนต์ชื่นชมกันถล่มทลาย อาทิ “คิดถึง เสียงนี้...ขอบคุณ ที่กลับมา” – “ดีงามสมกับที่รอคอย” – “ฟังเสียงนี้แล้วชุ่มฉ่ำหัวใจ หายคิดถึงกันเลยทีเดียว ดีต่อใจจริงๆ” ฯลฯ